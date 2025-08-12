Úchvatný nový „analogový” supersport s V12 manuálem a nízkou hmotností je nadějí, že vše ještě není ztraceno
Petr ProkopecKdyž tisková zpráva o novém autě začíná větami: „Žádné přerostlé obrazovky. Žádné zbytečné vychytávky. Jen vy, stroj a cesta před vámi,” víte, že je někdo na správné vlně. Člověk, který za jeho vznikem stojí, si koupil původní Lamborghini Countach. A zjistil, že svět potřebuje něco takového v novém.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Úchvatný nový „analogový” supersport s V12 manuálem a nízkou hmotností je nadějí, že vše ještě není ztraceno
před 6 hodinami | Petr Prokopec
Když tisková zpráva o novém autě začíná větami: „Žádné přerostlé obrazovky. Žádné zbytečné vychytávky. Jen vy, stroj a cesta před vámi,” víte, že je někdo na správné vlně. Člověk, který za jeho vznikem stojí, si koupil původní Lamborghini Countach. A zjistil, že svět potřebuje něco takového v novém.
Ještě před několika málo lety se zdálo, že pokud chcete dosáhnout rychlého úspěchu v automobilové branži, není nic jednoduššího, než si na nějakém autosalonu pronajmout stánek, a odprezentovat na něm elektrický supersport. Ideálně za pomoci parametrů, ze kterých každému padne čelist až na zem. Výkon se tedy musel pohybovat v tisícovkách koní, se kterými po teoretické stránce nebyl problém dosáhnout lepší dynamiky, než jakou mají na kontě monoposty Formule 1.
Jakkoli takové prezentace byly pomalu na denním pořádku, reálně na skutečné silnice dorazilo jen velmi málo takových aut. A jsou to stejné nebo větší propadáky jako ten nejlepší z nich. Klientela totiž ze zeleného opojení vystřízlivěla velmi rychle, neboť zjistila, že dechberoucí zrychlení si může užít jen párkrát, pak už to není ono. A dojezd takových aut je i při relativně pohodové okruhové jízdě mizerný. Pravda, víc, než 100 až 200 kilometrů na okruhu ostře neujdete ani s většinou spalovacích supersportů, u nich však doplnění energie nezabralo hodiny. A zábava se nebere jen z ohromující dynamiky v přímce.
Zájem tak začal klesat, a spolu s ním i zůstatkové hodnoty. První majitelé tak přišli o nemalé peníze i chuť stejnou chybu opakovat. V mezičase se směrem k elektromobilitě přesto začaly překlánět i tradiční značky, které navíc ze svých nabídek začaly vyřazovat atmosférické motory, stejně jako manuální převodovky. Co tedy dříve bylo pomalu standardem, to se náhle začalo stávat nedostatkovým zbožím. A ti chytřejší a pružnější na to začali reagovat - ostatně někdy ještě před uvedením elektrického sporťáku zjistili reálný zájem o něj.
Poslední dobou tak představujeme jeden zajímavý supersport za druhým, přičemž prakticky u všech je společným jmenovatelem spalovací motor, ideálně pak velkoobjemový a se spoustou válců. Výjimkou není ani nový GP1, který pochází od začínající značky Garagisti & Co. Za tou stojí Mario Escudero, který si loni koupil Lamborghini Countach z roku 1990. A přestože šlo o vzácný vůz, během roku s ním najel 13 tisíc kilometrů, tedy víc než řada lidí se svými mainstreamovými auty.
Ježdění s ním ho nadchlo natolik, že se rozhodl vykrýt stále větší prázdné místo na mapě. Angažoval proto Angela Guerru, bývalého designéra Bugatti a Rimacu, aby navrhl nový řidičský supersport. Klíčové přitom bylo, aby novinka dokázala nabídnout podobný přítlak, jaký má na kontě Porsche 911 GT3 RS, ovšem bez výrazných křídel. Tedy jinými slovy, vůz se měl podobat zmiňovanému Lamborghini, což je ostatně z mnoha úhlů pohledu patrné.
Jelikož Countach disponuje dvanáctiválcem, asi nepřekvapí, že i GP1 disponuje motorem V12. Za atmosférickou 6,6litrovou jednotkou přitom stojí italská společnost Italtecnica, která agregát naladila na 800 koní výkonu a 700 Nm točivého momentu. Vedle v úvodu zmiňovaných elektrických supersportů jsou to možná nízká čísla, ovšem taková je i suchá hmotnost vozu - bez náplní a řidiče má novinka vážit rovnou tunu, tedy méně než původní Countach.
GP1 se přitom kromě turba či hybridního systému obejde rovněž bez automatické převodovky, místo toho má V12 a zadní kola propojit šestistupňový manuál od firmy Xtrac. Mechanický balíček pak dále tvoří brzdy Brembo či podvozek Öhlins, zatímco uvnitř lze kromě řadicí páky položené výše na středové konzoli očekávat pouze dvě sedadla, volant a přístrojový štít. Tohle auto je tedy staromilské až do posledního šroubku.
Protože ale zavedené značky jako Lamborghini již taková auta zkrátka nenabízí, může si Escudero za svou prvotinu účtovat velké peníze. Každý exemplář z 25kusové série je tedy k dispozici od 2,45 milionů liber, tedy od skoro 70 milionů korun, ovšem bez daně. Dá se nicméně předpokládat, že tady se klientela bude rojit, neboť propad hodnoty je navzdory extrémní ceně téměř vyloučen. Kdy se ale výroba rozjede, zatím není jisté.
GP1 páruje 800 koní s pouhou tisícovkou kil suché hmotnosti. Jeho motor V12 je navíc se zadními koly propojen šestistupňovým manuálem, uvnitř pak vaši pozornost zbytečně nenarušují žádné elektronické serepetičky, na tom si firma zakládá. Foto: Garagisti & Co, tiskové materiály
Zdroj: Garagisti & Co
Bleskovky
- Při hodinové honičce jako z GTA dva muži zmizeli policii s pomocí čtyřech aut včetně těžkého tahače s cisternou
před 11 hodinami
- Muž skončil v poutech za to, že si „ukradl” své vlastní auto poté, co mu bylo ukradeno
10.8.2025
- První majitel najel s novým Volvem za 21 let přes 1 milion kilometrů. Celou dobu jezdil k jednomu dealerovi, toto ho u něj čekalo za odměnu
9.8.2025
Nejnovější články
- Zkrachovalá největší evropská továrna na baterky našla kupce toho, co z ní zbylo. Je to další firma žijící z peněz „těch druhých”
před 3 hodinami
- Majitelé Tesel okouší odpor značné části veřejnosti. Už i auta jako toto ztrácí hodnotu raketovým tempem
před 4 hodinami
- Moderní „obdoba Modelu T” od Fordu je fraška. O nic převratného by nešlo ani před 5 léty, a to si další roky počkáme
před 6 hodinami
- Úchvatný nový „analogový” supersport s V12 manuálem a nízkou hmotností je nadějí, že vše ještě není ztraceno
před 7 hodinami
- Šéf Mercedesu, který chtěl zakázat vlastním zákazníkům spalovací auta od roku 2030, teď volá po zrušení jejich zákazu od roku 2035
před 9 hodinami
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva