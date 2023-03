Údaje samotné Tesly ukazují, jak moc lidi nechtějí její hloupý nekulatý volant před 9 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Některé věci nelze vymyslet lépe a kulatý volant patří mezi ně. Jistě se najdou typy vozů, kde má odlišný přístup smysl, Tesly Model S a Model Y mezi ně ale rozhodně nepatří. A tak to, co začalo jako Yoke, skončilo jako joke. Tedy vtip, i když hodně smutný.

Ještě přes pár lety mohl být Elon Musk považován za novodobého krále Midase. Platilo, že skoro všechno, na co sáhl, se následně proměnilo ve zlato. Pořád je to úspěšný byznysmen, o svůj zázračný prst ale nejspíše přišel. S americkým výrobcem elektrických aut tak začínají být spojené stále větší kontroverze a pochybení. Jedním z nich se ukázal být také podivný volant zvaný Yoke, který připomíná řešení z formulových monopostů a podobných strojů. Tesla jím začala po faceliftu osazovat Model S a X, přičemž benefitem pro majitele bezesporu měly být v podstatě jen lepší výhled na palubní displej.

Tím pozitiva skončila a zůstaly už jen otázky. V ef-jedničkách takový volant smysl dává, neboť jinak by se pilot ani nevešel do kokpitu, navíc je řízení tak ostré, že má ruce pořád na jednom místě. Tesla ale pro použití Yoku ani neupravila převod řízení, místo toho nechala otáčky od dorazu k dorazu stejné jako u volantu, jemuž horní část věnce nechyběla. To prakticky znemožnilo ovladatelnost auta v některých situacích, i když řada fanoušků v daný moment byla ochotna přísahat, že s novinkou nemají nejmenší problém a že jsou třeba na okruhu stejně rychlí jako dříve. Stávající informace ale spíše naznačují, že stejně jako v mnoha dalších případech šlo pouze o šálení.

Tesla totiž na počátku letošního roku oznámila, že oba zmíněné modely jsou znovu k dispozici s tradičním kulatým volantem. A aby toho nebylo málo, nabídla jej rovněž majitelům již existujících aut. Pochopitelně nikoli zdarma, místo toho si naúčtovala 700 USD (cca 15 500 Kč). To již nejsou malé peníze, navíc k nim je třeba připočíst práci servisních techniků. Dá se tedy předpokládat, že návrat k mnohem snazšímu ovládání vyšel majitele nejméně na 20 tisíc korun.

Přesto majitelé existujících Tesel s Yoky vzali e-shop automobilky útokem. Necelý týden poté, co kulatý volant skutečně zamířil do prodeje, tak již není k mání, všechny skladové zásoby jsou vyprodané. Objednat si jej tak aktuálně můžete jen v případě nového vozu, v takovém případě ovšem možná dojde na zpoždění dodání.

Je otázkou, kdy a zda se kulatý volant jako dodatečné příslušenství do nabídky vrátí. Stejně jako se můžeme ptát, jak tomu bude u chystaných modelů Cybertruck a Roadster. V případě konceptů totiž automobilka přišla s trochu jinak stylizovanou verzí nekulatého volantu. Sériové provedení obou aut pak nejspíše dostane do vínku i řízení bez pevného propojení s přední nápravou, což by značce umožnilo přijít s variabilním převodem.

Jak tomu ale ve výsledku bude, zatím nejspíše neví ani sám Musk. Ten totiž naposledy v únoru uvedl, že Cybertruck dorazí později v tomto roce. Jde však již o několikátý slib, který byl vždy následován odkladem. Zda k tomu dojde i tentokráte, se teprve uvidí. Jisté je zatím pouze to, že do Evropy by se pick-up podívat neměl kvůli problémům s bezpečností.

Před necelým týdnem začala Tesla konečně prodávat kulatý volant, kterým lze zpětně osadit Model S a X. I když mnozí fanoušci podle svých slov dosud nedali dopustit na provedení Yoke bez horní části věnce, novinku v rekordním čase vykoupili i jako náhradní díl. Foto: Tesla

Zdroj: Auto Evolution

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.