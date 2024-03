Umělá inteligence vybrala nejhezčí a nejošklivější auta dneška, bestseller Škody patří mezi ta druhá před 8 hodinami | Petr Prokopec

Při hodnocení designu vždy připomínáme, že krása je v oku toho, kdo se dívá. A že hodnocení tedy záleží na vkusu každého. Pokud byste hodnocení chtěli nechat na počítačích, dopadne to takto.

Jsme trochu skeptičtí k mánii, která je aktuálně spojená už se samotným termínem „umělá inteligence” neboli AI (artificial intelligence). Zdomácňuje ve slovnících lidí, kteří o tomto oboru nemají hlubší znalosti a za dílo AI označují nezřídka věci, které spadají tak nanejvýš do oblasti ML. Tedy machine learningu, v češtině „strojového učení”. S jistým vnitřním odporem tedy přistupujeme k prezentaci práce britské společnosti Vanarama, která podle svých slov využila AI k tomu, aby zhodnotila atraktivitu různých aut, i když to vypadá sotva na dílo ML.

Tak či onak Britové počítače naučili, jak hodnotit krásu auta, a s to s pomocí 70 tisíc obrázků různých vozů. Stěžejní přitom bylo, aby počítač reagoval na jednotlivé detaily, přiřadil jim odpovídající důležitost a následně dokázal vyhodnotit atraktivitu 100 nejpopulárnějších modelů současnosti. Zajímavé je, že u osobních aut se nakonec jako nejdůležitější jeví zadní partie, neboť třeba koncová světla mají na verdikt 27,3procentní vliv. U předních jde ale jen o 18,2 %.

Druhé místo v rámci vlivu přitom drží víko zavazadelníku a zadní okno (20,5 %), třetí připadá na čelní masku (19,7 %). To by mohla být špatná zpráva pro BMW, jenž v posledních letech najelo u tradičních ledvinek na značnou vlnu kontroverze. Možná i proto mnichovská automobilka ve studii nezazářila, na druhou stranu se však neobjevuje ani mezi nejhůř hodnocenými. Zda se nicméně Němci spokojí s tím, že jsou nikoho neurážející průměr, je ve hvězdách.

Kdo je tedy nejkrásnější? Dle Vanaramy jsou na tom mezi výrobci osobních aut Korejci, neboť první příčku ukořistilo Hyundai i20, za nímž skončil o trochu menší model i10 a na třetím místě najdeme Kiu Soul. O čtvrtou a pátou příčku se pak dělí Volkswagen ID.4 a Mercedes-Benz GLE, tedy dvě německá SUV. Byť ke klasickým tvarům daného segmentu tíhne spíše druhý zmíněný vůz, zatímco ten první by hlavně při pohledu z boku mohl být zaměněn za MPV.

Vanamara vybrala ty nejlepší i v rámci dílčích kategorií. V případě světel tak zlato míří k Renaultu Captur, za nímž se seřadily i10 a Suzuki Ignis. VW Tiguan Allspace má pro změnu nejlepší čelní masku, přičemž druhá Škoda Kodiaq a třetí Jeep Compass zaostávají se značným odstupem. Co se kol týče, první je ID.3 před Hyundai Ioniq 5 a Fordem Mustang Mach-E, zatímco v případě zadních světel vládne Soul před i20 a Hondou HR-V.

Každý podobný žebříček ale má i své poražené, jejichž výčet je též zajímavý. Propadly hlavně vozy Tesly - Model 3 je prý vůbec nejméně atraktivním autem současnosti, Model Y je na tom jen o trochu lépe. Působivou vizitku ovšem počítač nevystavil ani bestselleru Škody, modelu Octavia, který též patří mezi nejošklivější vozy. A dobře nedopadla ani Dacia Duster, která navíc opanovala podkategorii nejhorších světel. Hyundai Kona pak má nejošklivější čelní masku, zatímco Jeep Renegade byl osazen nejhoršími koly a Nissan X-Trail nejošklivějšími zadními světly.

Co se dodávek týče, zde zaujme už jen to, že algoritmy Vanaramy do této kategorie zařadily také BMW X5 či Volvo XC90, tedy klasická SUV. Ani jedno z nich ale nezamířilo na trůn, místo toho se počítači daleko více líbí VW Transporter, Renault Master a Opel Vivaro. S tím asi valná většina lidí aktuálně souhlasit nebude. Ale bude za pár let ještě názor člověka někoho zajímat?

Vanarama volila atraktivitu současných aut na bázi vlivu jednotlivých partií, údajně pomocí umělé inteligence. Překvapivé přitom je, že největší důraz je kladen na koncová světla. Grafika: Vanarama, tiskové materiály



Koho počítač příliš nepotěšil, to je stávající Škoda Octavia. Zrovna tomu se člověk diví, neboť čtvrtá generace je lidmi přijímána spíše pozitivně. Foto: Škoda Auto



Naopak názory na i20 se různí, přesto má jít o ten nejatraktivnější vůz dneška. Foto: Hyundai

