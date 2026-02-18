Únik fotek nového Audi RS5 definitivně potvrdil nejhorší obavy, tohle nahradí dosavadní skvělou RS4 Avant

Oficiální premiéra je na spadnutí, ta neoficiální je ale už za námi. Tohle jsou nová Audi RS5 a Audi RS5 Avant. A byť vypadají dobře, nedokážeme si představit jediného nadšeného řidiče, který by se smířil s tím, co s nimi dostane za techniku.

Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek

  1. Autoforum.cz
  2. Rubriky a sekce
  3. Představení

Únik fotek nového Audi RS5 definitivně potvrdil nejhorší obavy, tohle nahradí dosavadní skvělou RS4 Avant

před 3 hodinami | Petr Miler

Únik fotek nového Audi RS5 definitivně potvrdil nejhorší obavy, tohle nahradí dosavadní skvělou RS4 Avant

/

Foto: Audi

Oficiální premiéra je na spadnutí, ta neoficiální je ale už za námi. Tohle jsou nová Audi RS5 a Audi RS5 Avant. A byť vypadají dobře, nedokážeme si představit jediného nadšeného řidiče, který by se smířil s tím, co s nimi dostane za techniku.

Je čas škrtnout si ze seznamu přání další výjimečné auto, které bylo právě zabito nesmyslným technickým řešením. Ačkoli Audi plánuje odhalit nástupce dosavadních modelů RS4 Avant a RS5 Sportback (kupé už se nevrátí) jednou přejmenovanou RS5 ve verzích pojmenovaných Avant a Limuzína (ač je to liftback) až v následujících hodinách či dnech, únik oficiálních dotek se o předčasnou premiéru postaral už teď. A srdce nadšeného řidiče opravdu netěší.

Jakkoli jsme před tím před pár dny varovali, pořád existovala aspoň teoretická naděje, že se někdo u Audi ve stínu dění posledních měsíců chytnul za nos a pochopil, že rozumně fungující RS prostě nemůže být plug-in hybrid. Protože výsledkem bude nesnesitelně těžké auto s nekonzistentně dodávaným výkonem, které bude za jízdy připomínat cirka to, co lidé jako Max Verstappen, Lewis Hamilton nebo Fernando Alonso kritizují na nově pojatých monopostech Formule 1. Ty ale aspoň nejsou těžké, nová RS5 těžká bude. A hodně.

Jak moc, ukážou až data odhalená při oficiální premiéře, nedivili bychom se ale hodnotě okolo 2,3 tuny, což je stejně absurdní jako směšné. Bude tomu tak, protože plug-in hybridnímu pohonu auto neuniklo - neoficiálně zveřejněné fotky jasně ukazují vedle tradičních dvířek skrývajících víčko palivové nádrže na jedné straně vozu také druhá dvířka k dobíjecímu portu na straně druhé. A tím je prostě vymalováno - zvlášť po zkušenostech s aktuálním BMW M5 sázejícím na stejné technické řešení rychle pochopíte, že takové auto jednoduše nechcete.

Vizuálně je přitom sympatické - ačkoli současná A5 je designově celkem mizerný základ, tradiční modifikace verzí RS dostávají ostrou á-pětku do atraktivních vod hlavně díky rozšířené stavbě a nově pojatým nárazníkům. Nechybí ani mohutné výfuky, velká kola, patřičné insignie na přídi a zádi... Tohle funguje, přičemž obvyklé úpravy pomohly i interiéru - palubka s volantem vypadají stále podobně nesnesitelně, vedle nich ale vidíme aspoň „správně” pojatá sedadla s tradičním vzorem čalounění.

Pod kapotou se objeví motor 2,9 V6 biturbo stejně jako u dosavadních RS4 a RS5, nevíme ale, na jaký výkon bude naladěn. Dosud nabízel až 470 koní u vrcholných verzí zmíněných modelů, znovu jako u M5 ale očekáváme méně výkonu kvůli plnění normy Euro 7. Spekulace hovoří o tom, že elektrická část pohonu nabídne až k 200 koní, ta spalovací by tedy mohla zůstat někde kolem 450 kobyl a celá soustava generovat víc než 600 plnkokrevníků.

Úctyhodné číslo, jistě, ale nenechme se ošálit prvním dojmem - pokud budete mít třeba 620 koní na 2,3 tuny, zase takové terno to nebude. A pokud vám ve výsledku zbude okolo 450 koní na 2,3 tuny, bude to zas jednou akorát ostuda. Auto se jistě pochlubí úctyhodnou akcelerací v přímce s plně nabitými baterkami, ale pak? Bude to takové rodinné Lamborghini Temerario, a to dnes vážně není kompliment.

Tohle auto prostě nezvedne tep nikomu soudnému, kdo si potrpí na racionálních technických řešeních i podobně emotivních strojů. A teď už opravdu neexistuje naděje, že by se to za pár hodin změnilo. Tep vám může zvednout leda to, jak moc těžké tohle auto bude. Anebo to, jak moc bude jeho dynamika závislá na dočasně dostupném výkonu elektrické části pohonu. Pass, řekli by anglicky hovořící. Past, řekli bychom my.


Únik fotek nového Audi RS5 definitivně potvrdil nejhorší obavy, tohle nahradí dosavadní skvělou RS4 Avant - 1 - Audi RS5 Avant RS5 2026 unik 01Únik fotek nového Audi RS5 definitivně potvrdil nejhorší obavy, tohle nahradí dosavadní skvělou RS4 Avant - 2 - Audi RS5 Avant RS5 2026 unik 02Únik fotek nového Audi RS5 definitivně potvrdil nejhorší obavy, tohle nahradí dosavadní skvělou RS4 Avant - 3 - Audi RS5 Avant RS5 2026 unik 03Únik fotek nového Audi RS5 definitivně potvrdil nejhorší obavy, tohle nahradí dosavadní skvělou RS4 Avant - 4 - Audi RS5 Avant RS5 2026 unik 04Únik fotek nového Audi RS5 definitivně potvrdil nejhorší obavy, tohle nahradí dosavadní skvělou RS4 Avant - 5 - Audi RS5 Avant RS5 2026 unik 05Únik fotek nového Audi RS5 definitivně potvrdil nejhorší obavy, tohle nahradí dosavadní skvělou RS4 Avant - 6 - Audi RS5 Avant RS5 2026 unik 06Únik fotek nového Audi RS5 definitivně potvrdil nejhorší obavy, tohle nahradí dosavadní skvělou RS4 Avant - 7 - Audi RS5 Avant RS5 2026 unik 07Únik fotek nového Audi RS5 definitivně potvrdil nejhorší obavy, tohle nahradí dosavadní skvělou RS4 Avant - 8 - Audi RS5 Avant RS5 2026 unik 08Únik fotek nového Audi RS5 definitivně potvrdil nejhorší obavy, tohle nahradí dosavadní skvělou RS4 Avant - 9 - Audi RS5 Avant RS5 2026 unik 09
Nová Audi RS5 (skutečně dvě, sedano-liftback a kombík) vypadají fit, o tom žádná. Jenže nejsou, jejich technické řešení je posouvá za hranici přijatelnosti. Foto: Audi

Zdroj: Audi přes Audi Club

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.