Únik odhalil lahodnou specialitu k 50. výročí kultovního Porsche, je to splněný sen staromilců

Pokud si potrpíte na to, aby věci byly „jako tenkrát”, tohle je něco pro vás. Tradičních receptů se tu drží úplně vše od potahů sedadel po kola, nechybí ani manuální řazení. A i když se hovoří o motoru s přeplňováním, více věříme tomu, že pod kapotou bude atmosféra.

Na počátku 70. let minulého století bylo Porsche všeobecně uznáváno jako lídr na závodním poli prototypů. Automobilka z Zuffenhausenu nicméně chtěla svůj záběr rozšířit, a proto byl spuštěn program kategorie GT. V říjnu 1972 pak byl na autosalonu v Paříži představen první takový model, Carrera 2.7 RS. Oproti standardnímu Porsche 911 dostala novinka nafouklé blatníky, zatímco záď ozdobil výrazný spoiler ve tvaru kachního ocasu. Automobilka pak nezapomněla ani na motorový prostor, kde odvádělo svou práci 210 koní. S těmi pak bylo spojeno 1 075 kg (verze Touring) či dokonce jen 975 kg (verze Sport) hmotnosti.

Jakkoliv Porsche původně počítalo jen s tím, že se silniční Carrera 2.7 RS zasadí o homologaci závodních komponentů, nakonec dosáhlo mnohem většího úspěchu. Vůz se totiž stal nastavenou laťkou nejen pro všechny následující přiostřené deriváty značky, tak pro veškerou konkurenci. Nebylo to nicméně až tak překvapivé, neboť RS zvládalo stovku za 5,6 sekundy a stošedesátku za 12,8 sekundy, což jsou slušné hodnoty i dnes. Před padesáti lety nicméně jen málokdo dokázal nabídnout více. A pokud ano, pak za daleko větší peníze.

Není tedy divu, že Porsche se rozhodlo v průběhu let na ikonický model pravidelně odkazovat. Naposledy tak značka učinila v roce 2009, kdy se ve Frankfurtu ukázala generace 997 ve verzi Sport Classic. I její záď přitom zdobil klasický „ducktail“, pod který se nastěhoval 3,8litrový atmosférický šestiválec doplněný továrním powerkitem. S ním přitom výkon vzrostl na 408 koní, jenž na zadní kola Fuchs přenášel šestistupňový manuál. Porsche pak oznámilo, že k mání bude 250 exemplářů, jenž se vyprodaly během pouhých osmačtyřiceti hodin.

Z minulosti se můžeme přesunout do současnosti. Jak vyplývá z výše zmíněného, Porsche letos slaví padesátiny původního RS. Při té příležitosti se proto rozhodlo vrátit variantu Sport Classic do hry. I tentokrát půjde o limitovaný model, šanci na jeho pořízení má ovšem dostat více lidí - k mání má být 1 250 kousků. Jsou to zatím neoficiální informace, protože ale pochází z řecké mutace magazínu Car and Driver, která dost možná jen zapomněla na embargo, dá se předpokládat, že její informace budou mít základ v realitě.

Jediná větší nejasnost panuje okolo motorového prostoru. Dříve se mluvilo o tom, že novodobý Sport Classic dostane atmosférický čtyřlitr jako verze GT3, podle Řeků ale má 3,7litrový přeplňovaný šestiválec, tedy tutéž jednotku, jakou užívají i verze Turbo a Turbo S, přičemž její výkon má činit 550 koní. Moc se nám to nezdá, i s ohledem na řešení chlazení, sedmistupňový manuál ale na palubě očividně je.

Tak či onak kombinaci výkonného motoru, manuálu, pohonu zadních kol a kachního ocasu doplní interiér kombinující hnědou kůži a látkové výplně středů sedadel a dveřních panelů. Porsche mělo mimo to sáhnout také po karbonové střeše a kapotě, aby zredukovalo hmotnost. K odlehčení ovšem došlo i jinde.

Více si řekneme po oficiální premiéře, pročež aktuálně už jen dodáme, že prodej bude zahájen 28. dubna a první vozy dorazí k zákazníkům v červenci. Otázkou nicméně je, zda ještě je z čeho brát - když totiž Porsche v roce 2016 představilo limitovanou edici 911 R párující atmosférický čtyřlitrový šestiválec s manuálem, bylo všech 991 exemplářů vyprodáno dříve, než vůbec došlo na veřejný debut.

Nová generace varianty Sport Classic má spojit přeplňovaný 3,7litrový šestiválec s manuálem a pohonem zadních kol. více bychom si vsadili na atmosféricky plněný motor, ale uvidíme. Foto: Porsche

Zdroj: Car and Driver Greece

