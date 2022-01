Únik z interní prezentace odhalil sériovou Teslu Cybertruck. Má zrcátka, stěrač a je pozoruhodně malá před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Tesla

Zapomeňte na monstrum z prvotních prezentací, vedle prototypu sériové verze nevypadají lidé ani trochu jako trpaslíci. Má také menší kola, zrcátka, stěrač a ke všemu i demontovatelný nárazník.

Jakkoli zůstává otázkou, do jaké míry bude tohle auto prodejně úspěšné, Tesla kolem něj dokázala rozpoutat pořádný humbuk. Podle nás jedno z nejošklivějších aut historie s dosti pochybnými praktickými vlastnostmi se jako Cybetruck představilo už na konci roku 2019 a dodnes čekáme, co z něj vzejde. Oficiálně víme jen tolik, že americká automobilka přestala veřejně hovořit o datu jeho příchodu na trh a jeho finální ceně, neznamená to ale, že by na něm přestala pracovat.

Podle informací agentury Reuters Tesla dělá na tom, aby se do prodeje dostal v prvním kvartálu roku 2023, což se může dost dobře stát - to může být za déle než další rok. Otázkou ale je, v jaké formě se auto představí. Automobilka sice řekla, že sériová verze bude konceptu z roku 2019 velmi podobná, ve Fremontu (teď už spíše v Austinu) se ale říká leccos a pravda bývá nezřídka hodně odlišná. Jasné bylo minimálně to, že auto musí dostat nějakou formu stěračů, zpětných zrcátek a vůbec svými tvary splnit rozličné zákonné požadavky. Problémem byla i kola vystrčená mimo blatníky a také samotná velikost. Původní vůz by měl problém vejít se do spousty soukromých garáží.

Na definitivní odpovědi si budeme muset ještě počkat, dnes ale začaly internetem kolovat níže přiložené obrázky, které leccos naznačují. Má jít o snímky produkčního Cybertrucku pořízené na interní prezentaci, z nichž je zřejmé, že se cestou do série změní opravdu mnohé. Minimálně u tohoto provedení, ale o tom až za chvíli.

Nejprve se soustřeďme na velikost. Díky přítomnosti lidí je jasné, že tento Cybetruck je podstatně menší než ten, který jsme viděli před asi 26 měsíci. Elon Musk ale už dříve naznačil, že auto by mohlo být vyráběno ve dvou velikostech. Zní to podivně, ale u Tesly je možné cokoli. Pokud se to ovšem skutečně stane, díváme se zaručeně na tu menší.

Nejde ale jen o rozměry. Z fotek je patrné řešení vertikálního stěrače (Musk si přál uložené horizontální umístění, ale bylo to podle něj moc drahé), fyzických vnějších zpětných zrcátek (mají jít snadno odmontovat) a dodatečného předního nárazníku (i ten má jít odmontovat). Patrná jsou také mnohem subtilnější kola z Modelu 3 obutá do méně ambiciózních pneumatik.

Celkově před sebou máme docela jiný vůz, ovšem s pořád stejně bláznivými základními tvary. Pochopitelně je možné, že jde jen o některý z vývojových prototypů a ve finále bude všechno jinak, údajný autor fotek ale tvrdí, že toto je skutečně sériová podoba vozu, jak si jej asi za rok půjde koupit.

Takto se Tesla Cybertruck představila koncem roku 2019. Údajná sériová podoba vozu na fotkách níže je po bližším prozkoumání docela jiná káva. Foto: Tesla

Zdroje: Reuters, Cybertruck Owners Club, Teslamax

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.