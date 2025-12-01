Unikla data a specifikace nového Mercedesu třídy C, tohle na lidi nemůže fungovat
Petr MilerPokud chtěla třícípá hvězda uvařit jakýsi antidort pejska a kočičky a poskládat nové auto jen z prvků, které zákazníkům nevoní, přiblížila se sakra blízko ideálu. Známe klíčové parametry a minimálně z pohledu české klientely jsme paf.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Unikla data a specifikace nového Mercedesu třídy C, tohle na lidi nemůže fungovat
před 6 hodinami | Petr Miler
Pokud chtěla třícípá hvězda uvařit jakýsi antidort pejska a kočičky a poskládat nové auto jen z prvků, které zákazníkům nevoní, přiblížila se sakra blízko ideálu. Známe klíčové parametry a minimálně z pohledu české klientely jsme paf.
Pokud Mercedes v poslední době s něčím neuspěl, nebo aspoň vzbudil řadu kontroverzních reakcí u své tradiční klientely, souviselo to hlavně se třemi prvky. Tím prvním je elektrický pohon, modely jím vybavené jsou téměř bez výjimky propadáky. Tím druhým je vnější design, který je poněkud mdlý, a pokud se něčím pokouší vystoupit do popředí, jsou to kýčovité prvky typu obří svítící maska chladiče, jež se též s nadšením nesetkaly. A tím třetím je pojetí nových interiérů téměř bez jakéhokoli „nábytku”, tvoří ho skoro jen displeje. Působí to lacině a nevzhledně.
Jistě se najdou tací, kterým se cokoli z výše zmíněného líbí, ale kolik jich bude? Soudě podle prodejních čísel a prvních reakcí musí jít o drastickou menšinu - elektrické modely se neprodávají, nad novým designem se málokdo raduje a interiér je terčem ostrých kritik i ze strany jindy nekritických lidí. Normální člověk by se z něčeho takového poučil a zkusil něco jiného. Dnešní automobilky? Přidají víc toho samého. A u Mercedesu jdou vlastně ještě dál - všechno tohle smíchají dohromady a doufají, že to najednou zabere.
Jak by mohlo? Už Albert Einstein říkal, že definicí šílenství je dělat stejnou věc znovu a znovu stejným způsobem a očekávat jiné výsledky. U Mercedesu tedy zřejmě zešíleli, když novou třídu C, pro značku pořád jeden z klíčových modelů, postaví okolo třech zmíněných prvků. Není to jen spekulace, jakkoli stoprocentní to pořád není - vnější design už nám ukázala sama firma, o zbytku si nyní můžeme udělat představu díky úniku dat a specifikací chystané novinky, o který se postarali lidé z JESMB.de. Můžete a nemusíte jim věřit, protože ale data k novému GLC „vylili” do puntíku přesně s několikaměsíčním předstihem (a v mezičase se postarali o další precizní úniky informací), není důvod tu něco zpochybňovat.
Podle tohoto zdroje se tedy vůz představí v červenci roku 2026 na platformě MB.EA-M. Jeho kódové označení je stále neznámé - dosavadní Céčko si interně říkalo W206, sázka na W207 ale nevyjde, protože tak už si dřív říkala třída E. Buď jak buď, vůz dorazí nejprve jako ryze elektrické auto („s technologií EQ”) a bude mít - nepřekvapivě - dost společného se zmíněným GLC, technicky i jinak.
Specifikace elektrické verze jsou jasné. Do prodeje se postupně dostane šest verzí (C200, C250, C300+, C300 4Matic, C400 4Matic a AMG EQ), které budou mít následující klíčové parametry.
Specifikace nového Mercedesu třídy C 2026
(Verze - Výkon - Kapacita baterií - Udávaný dojezd)
C200 - 313 koní - 64 kWh - 560 km
C250 - 354 koní - 85 kWh - 740 km
C300+ - 367 koní - 94 kWh - 800 km
C300 4Matic - 422 koní - 85 kWh - 720 km
C400 4Matic - 489 koní - 94 kWh - 780 km
AMG EQ - 952 koní - neznámé - neznámé
Verze AMG tedy dorazí zřejmě až později s poněkud větší baterií, jinak jsou to ale dost nezajímavá čísla. Výkonu je hromada, kil ale bude ještě víc, baterie odpovídající maximálně 24litrové nádrži na naftu v dieselovém autě jsou při svých dalších limitech nepřesvědčivé. Udávané dojezdy jsou virtuální realita. Verze C300 4Matic a C400 Matic 4budou jistě vážit hodně přes 2 tuny, a pokud dnes máte podobně těžký výkonný diesel, sami si uděláte představu, kam byste dojeli na 24 litrů nafty. 300 km normálním tempem bude hodně, 700 km bude chtít učebnicový economy run.
Do budoucna se dá očekávat, že přijdou i hybridní verze postavené kolem čínských spalovacích motorů od Horse Powertrain, zatím to ale nebylo oznámeno ani pro GLC, takže u třídy C to už vůbec není jisté. Tak jako tak nejprve dorazí elektromobily, které se na trh mají dostat na podzim 2026, tedy cirka za rok.
Známe také podobu interiéru, neboť má kopírovat třídu GLC, takže to nejspíš bude ta samá displejová bída. Nakonec celý GLC je velmi nepřesvědčivý, k tomu je velmi drahý, navíc co za vyšší ceny vlastně dostanete? Namíchat podle tohoto receptu koktejl jménem „Nová třída C” vážně zavání šílenstvím.
Kdo takové auto bude kupovat? Pokud se zběžně podíváme na odbyt současné, nutno dodat už tak zpackané a neúspěšné třídy C W206 v Česku, vidíme v datech SDA nejen celkově nízké prodeje, ale také velmi malý zájem o jakékoli experimenty. Elektrická verze dnes k mání není, klasický hybrid si ale letos koupilo 6 lidí. A specifický dieselový hybrid 23 lidí. Vedou tak diesely s víc jak 68 % prodejů při započítání nehybridních i hybridních variant.
Dieselová nová třída C nemá být vůbec, hybridní až posléze. Tohle prostě nemůže na zákazníky fungovat, nemůže...
Nový Mercedes třídy C už začala odhalovat sama automobilka, takže vnější design velké překvapení nebude. Foto: Mercedes-Benz
Též interiér není tajemstvím, bude jako v modelu GLC. Zbytek prozrazuje aktuální únik. Může se vůbec stát, aby tohle nebylo prodejní fiasko? Foto: Mercedes-Benz
Zdroje: JESMB.de, SDA, Mercedes-Benz
Bleskovky
- Zima v zimě zas jednou překvapila všechny. Hasiči zveřejnili fotky „největší nehody, u jaké kdy zasahovali”
před 5 hodinami
- Boží trest za svatokrádež? Klasické Porsche předělané na elektrický pohon majiteli shořelo před domem měsíc po koupi
včera
- Policie zastavila řidiče vývojového prototypu supersportu za desítky milionů kvůli tomu, že podle ní „zapaloval silnici”
29.11.2025
Nové na MotoForum.cz
- Yamaha Nmax 155 Tech MAX: s elektronicky řízeným variátorem 08:20
- Ducati: Chvála Gresiniho, kritika jezdců VR46 08:15
- Mattia Pasini vyvázl bez vážného zranění po vážné nehodě na ranči VR46 08:00
- Statistika crashů: Nejvíce jich má kontě Zarco včera 18:36
- «100 km dei Campioni» vyhráli letos Bagnaia/Fernandez včera 10:27
Nejnovější články
- Kanaďané kašlou na snahu tamní vlády nařídit elektrická auta. Nekupují je skoro vůbec a ani se na to nechystají
před hodinou
- Konec největšího současného propadáku Mercedesu po pouhých třech letech je pořád menší tragédie než to, co ho bude následovat
před 3 hodinami
- Ford Mondeo žije dál a ukázal se v novém. Při jeho cenách to bude znovu hit
před 4 hodinami
- Zima v zimě zas jednou překvapila všechny. Hasiči zveřejnili fotky „největší nehody, u jaké kdy zasahovali”
před 5 hodinami
- K mání je zapomenutý osmiválcový kombík s manuálem od značky, která dnes válcuje prodeje v Česku, je to lákavá vzácnost
před 6 hodinami
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva