Unikla data o výkonech motorů nového BMW M3, mohou přinést nadšení i zklamání
Petr ProkopecBMW zatím nepotvrdilo, jaký výkon jeho kontroverzní novinka v této podobě nabídne. Ještě před odhalením konceptu se mluvilo až o tisícovce koní, realita může být ještě zajímavější. Ale jen na první pohled.
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Unikla data o výkonech motorů nového BMW M3, mohou přinést nadšení i zklamání
před 4 hodinami | Petr Prokopec
BMW zatím nepotvrdilo, jaký výkon jeho kontroverzní novinka v této podobě nabídne. Ještě před odhalením konceptu se mluvilo až o tisícovce koní, realita může být ještě zajímavější. Ale jen na první pohled.
Chystanému novému BMW M3 nemohou puristé přijít na jméno, a to hlavně kvůli jeho elektrické verzi. Šéfka sportovní divize Sylvia Neubauer takové lidi nazývá „hejtry“ a vzkazuje jim, aby se s vozem napřed svezli, než ho začnou soudit. Jenže něco takového vážně není třeba, neboť i když gourmetům pod nos naservírujete i tu nejvíce ekologickou verzi sójových bobů, šťavnatý steak to zkrátka není. Nikdo tu ostatně nezpochybňuje, zda elektrická M3 bude rychlá - tady se lze spolehnout na pořádný výkon čtyř pohonných jednotek. Přičemž mozek vozu zvaný Heart of Joy zajistí, že pomalí nebudete ani v zatáčce. Jenže M3, jakou známe 40 let, to zkrátka nebude.
Tento model si získal svou reputaci hlavně tím, jakým způsobem zapojoval řidiče do centra dění. Přičemž mnichovské automobilce se povedlo dát dohromady řadu kvalit, které navíc následně sladili k prakticky dokonalému fungování. Motor tedy produkoval nejen patřičný výkon, ale i zvuk a vibrace. Podvozek pak byl stovkám koní adekvátně uzpůsoben, stejně jako brzdy. Komunikační dálnice od řízení pak byla minimálně desetiproudová, načež jste se tak stali pány situace na každém metru. Díky pohonu zadních kol, se kterým nebyly problémem rozmáchlé drifty, ale nikdy ne zadarmo.
Nabídne ovšem elektrická M3 takový zážitek? Ne, z podstaty své technologie ani nemůže. Aby totiž byla alespoň trochu použitelná v tom smyslu, v jakém má M3 být používána, je zapotřebí, aby se dočkala pořádného paketu baterií. O obřích 141 kWh jako v nové iX5 asi nepůjde, nad rámec 108 kWh, kterými disponuje výchozí i3, však Němci nejspíše zajdou. To ovšem znamená, že hmotnost novinky se bude pohybovat okolo 2,5 tuny, což je zkrátka strašně moc z tisíce a jednoho pohledu.
Už to jde proti podstatě tohoto modelu, vedle toho je navíc třeba počítat maximálně s falešným zvukem, řazením, čímkoli v tom duchu. BMW tak vlastně elektrickým pohonem bere lidem většinu toh, co na M3 milují. A vynahradit jim to hodlá s pomocí jedniček a nulek, tedy elektronickým „fejkováním“. Vážně tedy není překvapivé, že puristé dávají na sociálních sítích palec dolů a výzvy paní Neubauer nejspíš nevyslyší. Naštěstí ale budou moci i nadále sáhnout po spalovacím provedení, i když nabídne nižší výkon, přičemž rozdíl bude teoreticky vyšší, než se čekalo.
Automobilka zatím oficiálně neupřesnila žádná data, v zákulisí se ale dlouho mluvilo o tom, že regulérní elektrická M3 by mohla nabídnout přibližně 800 koní, zatímco pozdější verze by dorazily s více než 1 000 kobylami. Přes diskuzní fórum Bimmerpost ovšem nyní unikla interní data, dle kterých má novinka nabídnout 653 koní a 540 Nm točivého momentu na přední nápravě a 762 kobyl a 1 020 Nm na zadní. Pokud bychom tedy výkon všech čtyř elektromotorů (vždy po dvou vpředu a vzadu) sečetli, dostaneme se k šíleným 1 415 koním a 1 560 Nm točivého momentu.
Jenže tady nelze použít jednoduchou matematiku, uniknuvší data totiž odhalují pouze maximální potenciál jednotlivých pohonných jednotek. Možnosti jejich vzájemné interakce jsou limitovány bateriemi, možnostmi chlazení apod. Reálně tak u celého ústrojí bude třeba počítat s méně impozantním číslem, tedy nejspíše s 800 koňmi u výchozí verze a tisícovkou kobyl u těch pozdějších. Maximem celé platformy má být 1 360 koní, jak upřesnil Christian Kang, který má na povel dynamiku. Ani on však neupřesnil, zda jde pouze o hypotetický nejvyšší výkon.
Protože se nicméně u spalovací verze počítá se zhruba 600 koňmi, bude elektrická M3 se svými 800 kobylami pro některé dostačující vábničkou. BMW pak jistě může těšit, že tímto způsobem získá novou klientelu. Jenže budou ti natolik nadšení, aby se do showroomů vraceli opakovaně? To ukáže jen čas, moc bychom na to ale nesázeli.
Kombinace vcelku přitažlivého zevnějšku a hromady výkonu by k elektrické M3 mohla přivábit řadu lidí, o tradiční klientelu ale nepůjde. Ta bude raději po aukcích pátrat po hezkých M3 E30... Foto: BMW
Zdroj: Bimmerpost
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