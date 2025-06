Unikla podoba další novinky levné značky VW. Vzala znovu starou škodovku a udělala z ní ještě úplně jiné auto včera | Petr Prokopec

/ Foto: MIIT, CC0 Public Domain

Když se na tohle auto podíváte, máte pocit, že spatřujete něco, co byste už znali? Asi ne, ale ve skutečnosti tomu tak je. Jde o přepracovanou původní Škodu Kodiaq, která se dočká dalšího nového života v hávu auta levné značky VW.

Po vlastní levné značce toužil Volkswagen dlouhá léta, ostatně i kvůli tomu německá automobilka původně kupovala Škodu. Z té se ale postupně stal plnohodnotný hráč středního proudu, který občas své produkty nabízí dokonce dráž než „lidový vůz“. Němci tak nakonec museli přistoupit k plánu B a v roce 2019 ve spolupráci s čínským výrobcem FAW přišli se sedanem VA3 a dvěma SUV VS5 a VS7, která nesla logo a jméno nové značky zvané ne až tak novým slovem - Jetta. Tato trojice následně zamířila i mimo Říši středu, mj. do Ruska a do Íránu.

Žádný z těchto vozů není úplně nový, všechny mají svůj předobraz v některém starším koncernovém modelu. V prvním případě tu tedy máme jinak karosovaný a vybavený VW Jetta, zatímco ve druhých dvou jde o přepracované Škody Karoq a Kodiaq. Právě sdílení techniky i mnohých karosářských panelů totiž automobilce spolu s výrobou v Číně umožnilo, aby se dostala na zajímavou, tedy jinými slovy přijatelnou cenovou úroveň. A přes nestále úspěchy nepřestane zkoušet štěstí.

Nově se tedy díky veřejné patentové databázi čínského ministerstva průmyslu a informačních technologií (MIIT) předem dozvídáme o budoucím příchodu Jetty VS8. A víme o ní rovnou vše důležité. Toto SUV totiž znovu stojí na základech modelu VS7, tedy starého Kodiaqu. Rozdíly v rozměrech jsou ostatně minimální - třeba rozvor se navýšil o milimetr na 2 631 mm, v případě délky tu pak máme 4 629 mm místo 4 624 mm. Ovšem stávající provedení novinka nepřipomíná ani náhodou, neboť u ní došlo na opravdu razantní přepracování designu. Jiná tedy nejsou pouze světla, nárazníky či třeba čelní maska, jak je obvyklé u faceliftů, ke změnám došlo také v rámci boků, hlavně pak u tvaru zadního okna, které je menší.

Po stránce motorické VS8 drží basu se svými příbuznými, neboť roztáčení předních kol dostal na povel 1,4litrový přeplňovaný benzinový čtyřválec. Ten byl naladěn na 150 koní, přičemž jej doplňuje šestistupňový automat. Jinou techniku Jetta u svých SUV nepoužívá, 1,5litrový atmosférický pohon ze sedanu VA3 by ostatně se svými 112 koňmi nebylo dostačující. A protože značka bude chtít u novinky opět držet ceny nízko, neočekáváme v tomto směru žádnou změnu.

VS8 má být o trochu dražší než VS7, pročež je otázkou strategie značky. Buď zde můžeme mít nástupce původního SUV, které i kvůli posunu směrem vzhůru dostalo jiný název. Případně pak Jetta mohla přistoupit k rozšíření nabídky o zcela nový model, kdy ovšem ten starý zůstane i nadále v prodeji. Takto ostatně postupují čínské značky, čímž jen navyšují své registrace. Se zaplacenou technikou navíc mohou snáze bojovat v cenových válkách s konkurenty, a přitom zůstat ziskové.

Odpověď na to nicméně hned tak mít nebudeme, neboť Jetta VS8 bude oficiálně představena až ve druhém pololetí letošního roku a do prodeje zamíří před jeho koncem. Ať tak či onak, koncern VW se momentálně v Číně opravdu hodně snaží o návrat na výsluní. To nás však s ohledem na jeho tamní kolaps ani nepřekvapuje, nic jiného než se pokusit zabodovat mu nezbývá.

Takto bude vypadat nový model Jetty s názvem VS8. Foto: MIIT, CC0 Public Domain



Ve srovnání s původním SUV VS7 jde o nemalou změnu. V obou případech jde ale o přepracovanou Škodu Kodiaq první generace s motorem 1,4 TSI. Foto: FAW-VW

Zdroj: Autohome China

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.