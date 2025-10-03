Unikla podoba i cena na kost oholené základní Tesly, se Škodou Fabia Junior si může podat ruce
Petr Prokopec
Automobilka tomuto modelu vzala prakticky vše, co není nutné k usednutí a pohybu cestujících. Přesto za něj ale bude chtít víc, než kolik ještě před pár dny stál běžný Model Y, proto také tato novinka přichází.
Unikla podoba i cena na kost oholené základní Tesly, se Škodou Fabia Junior si může podat ruce
před 9 hodinami | Petr Prokopec
Automobilka tomuto modelu vzala prakticky vše, co není nutné k usednutí a pohybu cestujících. Přesto za něj ale bude chtít víc, než kolik ještě před pár dny stál běžný Model Y, proto také tato novinka přichází.
Jednou z nejdiskutovanějších novinek poslední doby je nová nejlevnější, na kost oholená Tesla. Americká automobilka ostatně už dlouho slibuje, že přijde s elektromobilem, který si bude moci dovolit každý. Jenže Elon Musk loni v říjnu investorům sdělil, že slibovaný nejmenší model za 25 tisíc dolarů neboli 518 tisíc korun nebude, protože by byl „hloupý a zbytečný“. Budoucnost dle šéfa Tesly patří autonomnímu řízení, a proto přednost v dané době dostal robotický taxík. Jenže od té doby automobilce začaly povážlivě klesat prodeje a narůstat konkurence.
Dostupný elektromobil je tak znovu ve hře, ovšem protože vývoj zcela nových aut je zdlouhavý a Tesla potřebuje na změny v poptávce reagovat co nejdříve, došlo na holení existujícího auta. Už dřív se tak provalilo, že přes palubu letělo pomalu vše kromě volantu, sedadel a kol. Očekávalo se proto, že cena novinky zamíří opravdu hodně nízko, a bude tak plně kompenzovat zrušené americké federální dotace. Vůz se nyní objevil v zatím neaktivním kódu webu Tesly a zmíněné vlastně dělá, přesto je jeho povaha studenou sprchou.
Model Y Standard, jak se bude nová základní verze jmenovat, by totiž měl startovat na 39 990 USD, tedy na 829 tisících korunách. Bude to samozřejmě nejmíň z celé nabídky, potenciální kupce ale stejně těžko někdo zbaví jisté hořkosti v ústech - je to totiž pořád víc, než na kolik v USA ještě před několika málo dny přišla dotovaná verze Long Range. Ta mj. disponovala prosklenou střechou či zadním 8palcovým displejem určeným k ovládání klimatizace, jež novinka nemá. Toto provedení bez dotace stojí 44 490 USD (922 tisíc korun).
Není samozřejmě jisté, že Tesla nabídku ještě neupraví, jinak ale nejde o žádnou spekulaci, vše zmíněné šlo v kódu amerického webu značky skutečně najít. Je tak otázkou, jak moc lákavá tato novinka bude, bez zvednutí ceny ostatních verzí působí trochu jako Škoda Fabia Junior, která se výměnou za příliš malou slevu zbavovala příliš mnoha vítaných komfortních i vzhledových prvků.
Rozdíl 93 tisíc korun samozřejmě není nic, ale jak moc je podstatný u auta za 800 tisíc v kontextu s tím, o co všechno byl Model Y Standard oholen? Nejde tu totiž pouze o plechovou střechu či horší klimatizaci. Z přídě totiž zmizel LEDkový pás propojující čelní světla. Nárazník je pak jednodušší a kola zjevně plechová s poklicemi. Dovnitř pak zamířilo látkové čalounění a levný audiosystém, počítat nelze ani s filtrem HEPA. Již na první pohled zde tak máme „Model Holobyt“, za který si ovšem Tesla účtuje pořád hodně.
