Uniklé dokumenty ukazují, s jak základními technickými problémy Tesla válčí při vývoji Cybertrucku

/ Foto: Tesla

Už čtyři roky letos uběhnou od chvíle, kdy se Cybertruck poprvé ukázal světu, přesto se pořád neprodává. Co Tesle trvá tak dlouho? To se podivíte, uniklé dokumenty poukazují na velký amaterismus.

Před zhruba dvěma týdny se na světlo světa dostalo 100 GB interních dat Tesly. Jakkoli se ale zpočátku zdálo, že skandál je spojen pouze s tragickým autonomním řízením a nevstřícným chováním značky k zákazníkům, ve skutečnosti jde o mnohem víc. Koneckonců je třeba si uvědomit, že bývalý zaměstnanec značky předal německému listu Handelsblatt více než 23 tisíc interních dokumentů. Mezi nimi mělo být i číslo sociálního pojištění Elona Muska, zrovna to ale mediálně profláknuto nebylo.

Nově nicméně byla odhalena mnohá data spojená s chystaným pick-upem Cybertruck. O jeho příchodu Musk mluvil již před deseti lety, teprve 21. listopadu roku 2019 však Tesla auto poprvé představila. Již o dva dny později šéf automobilky oznámil, že vůz má na kontě již 146 tisíc předobjednávek. Pět dnů po premiéře pak měl jejich počet vzrůst dokonce na čtvrt milionu. Tesla poté začala ohlašovat různé termíny zahájení výroby, přičemž tím donedávna posledním byl závěr roku 2022. Ani na jeho naplnění nakonec nedošlo.

Dle posledních informací by se nicméně první zájemci měli dočkat až na konci letošního srpna. Otázkou je, zda by raději neměli od objednávek ustoupit a spíše si počkat, neboť daň za nedočkavost může být v tomto případě obrovská. Z oněch uniklých dokumentů totiž vyplývá, že vývoj vozu provází celá řada selhání v naprosto základních ohledech. A některé problémy automobilka snad ani nehodlá dořešit. Dle svých nejlepších tradic tak Tesla zřejmě pošle na trh nedotažený produkt a ze svých zákazníků udělá tak trochu testovací králíky.

Problémy se týkají prakticky všech oblastí, ať již jde o hluk, vibrace, ovladatelnost, manévry v nízkých rychlostech či náklony karoserie. Největším překvapením pak asi je, že „krabí režim“, jenž vozu umožňuje vytočení kol a v podstatě jízdu po boku, má „pouze základní funkčnost“. Je pak sice pravdou, že dokument je datován k loňskému roku a za tu dobu Tesla mohla ujít kus cesty, nicméně v kolonce věnované možnému řešení technici značky uvedli, že „pravděpodobně žádné není“.

K dokumentu se vyjádřil i Andy Palmer, bývalý šéf Astonu Martin či Nissanu. Toho zpráva o stavu vozu měla doslova šokovat, zvláště poté, co se dozvěděl informace o brzdovém systému. Ten byl techniky Tesly klasifikován jako „špatný“. Právě to nicméně manažera se 40letými zkušenostmi z branže zvedlo ze židle. Uvedl totiž, že vedle podvozku jsou to právě brzdy, na nichž ta která značka pracuje v prvé fázi. Pokud tedy loni byly stále ve fázi prototypů, pak značka selhává na plné čáře.

Palmer kromě toho poukázal i na nesnáze s torzní tuhostí, a to přesto, že vůz má mít karoserii z nerez oceli a jeho okna měla být nerozbitná. Co je nicméně horší, tyto komplikace považuje za „závažné“ a „velmi obtížně napravitelné“. Pokud totiž prý Tesla skutečně najde řešení, pak to povede jen k navýšení hmotnosti a změnám v případě designu. Právě originálního vzhledu se ovšem značka nehodlá vzdát, jinak by se vůči konkurenci pomalu neměla jak odlišit.

Jakkoli se pak může zdát, že jde jen o další snahu Teslu očernit, je třeba vzpomenout na incident, ke kterému došlo v polovině května. Cybertruck totiž zapadl v bahně, ze kterého ho musel tahat spalovací Ford F. Tedy auto, které má být elektrickým pick-upem prodejně překonáno a div ne posláno do důchodu. Pokud ale má Cybetruck problémy i na lehce rozbahněné cestě, pak je na místě se ptát, jak skutečně funguje.

Cybertruck se prý letos začne vyrábět. Pokud měl ovšem ještě loni závažné problémy s podvozkem a brzdami, které se u novinek řeší jako první, pak se nezdá, že na zájemce čeká zrovna vrchol evoluce. Foto: Tesla

Zdroj: Wired

Petr Prokopec

