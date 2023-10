Uniklé fotky z výroby původně prý jen elektrického auta potvrzují, že i v jeho případě má automobilka „plán B” před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Dodge

Vsadit vše na jednu kartu a vyhrát možné je, ale to není byznys, říká se tomu hazard. Kdo stejným způsobem přistoupí k podnikání, velmi pravděpodobně pohoří, proto to také automobilky reálně nedělají, i když se tak tváří. Dodge patří mezi ně.

Rok 2026, rok 2028, rok 2033... To jsou jen některé z termínů, o kterých rozličné automobilky prohlásily, že s jejich naplněním začnou nabízet už jen elektrické nové modely. Je to hloupé a nesmyslné, atmosféra v průmyslu je ale tak zvrácená, že se dnes skrz prsty nepohlíží na tyto firmy, ale na ty, které podobné termíny odmítají stanovit, třeba na BMW nebo Toyotu. Otázkou ale v tuto chvíli je: Není to celé jen hra?

To prosím není žádná konspirační teorie. Je zkrátka těžké uvěřit tomu, že by tak velké firmy zaměstnávající tolik schopných, erudovaných a zkušených lidí byly skutečně schopné vsadit všechno na jednu kartu a podobně jako šéfka Audi to s klidem brát tak, že s 50procentní pravděpodobností zkrachují. To je skoro lepší zajít si do kasina a hodit pár miliard na černou nebo červenou, pravděpodobnost úspěchu je skoro stejná...

Pohybujeme se v automobilovém světě dekády a zažili jsme toho spoustu, mj. i prezentace připravovaných nových modelů před pečlivě vybraným publikem (které pochopitelně nevědělo, na co se dívá). Poznal jsem tohle na vlastní kůži u koncernu VW, týmy automobilky byly schopny na základě zpětné vazby klidně sahat do designových detailů nebo některých funkčních aspektů interiéru, aby přišly s produktem, který má minimální šanci selhat. A dnes se VW nezeptá lidí ani na to, zda jim nesmrdí sama podstata nového auta, tedy elektrický pohon? Vlastně se ani nemusí ptát, slyšel by od naprosté většiny hlasité ano, takových průzkumů vzniklo zrovna v Německu dost.

Všechen ten zdánlivě slepě pozitivní postoj k elektrickým autům se zdá být v prvé řadě pózou, vyřčením něčeho, co někdo chce slyšet. Ale fungují tak tyto firmy i ve skutečnosti? Německý Handelsblatt nedávno zjistil, že ne, že prakticky všechny mají cosi jako „plán B” - doufají v průchodnost plánu A, ale když nevyjde, nesloží ruce v klín. Nezanevřely tedy ve skutečnosti ani na vývoj spalovacích motorů, ani na vývoj spalovacích modelů a prostě čekají, zda se vnucování elektromobilů ukáže být schůdným.

Že to tak je, potvrzují pravidelně kroky různých značek koncernu Stellantis. Loni přišel s údajně jen elektrickým Jeepem Avenger, pak to přehodnotil a bum, spalovací verze se prodává násobně líp. Podobné je to s Fiatem 600, který najednou také má spalovací motor a na jeho prodejní úspěch bychom vsadili i při kursu 1,01:1. Jen elektrický měl být také nástupce Dodge Charger i se svým bizarním zvukem. Informace ze zákulisí ale naznačovaly, že také tady existuje „plán B” a nyní už to nemusíme považovat jen za spekulace.

Internetem se začaly šířit fotky pořízené v některé z továren Stellantisu, které zjevně zachycují karoserii chystaného sériové provedení nového Chargeru. Není to koncept, vidíme, že autu kupř. přibyly sloupky B, ze záběrů je ale také patrné, že karoserie je připravená na umístění klasické převodovky či palivové nádrže včetně jejího hrdla, a to aniž by cokoli z toho v této podobě v elektrickém provedení potřebovala. Šéf značky ostatně už dříve řekl: „Můžeme tam dát i spalovací motor. Neznamená to, že to uděláme.” Podoba karoserie nyní potvrzuje minimálně faktickou připravenost Dodge se takovou cestou prakticky okamžitě, pokud to tedy už není hotová věc, jak uváděly ony informace ze zákulisí.

Jaký bude Charger Daytona 2024, ukáže příští rok, to podstatné je pro dnešek jinde - šéfové přinejmenším řady automobilek nejsou zase takoví blázni, aby svěřili svůj osud do rukou lidí, jako je Frans Timmermans. To by ostatně byla ryzí nedbalost.

Dodge Charger Daytona měl být jen elektromobilem, fotky níže ale ukazují, že sériová verze přinejmenším počítá i s použitím spalovacího motoru s klasickou převodovkou atp. Žádná sázka na jednu kartu se ani tedy nekoná. Foto: Dodge

Zdroj: LX & Beyond Nationals@Facebook

