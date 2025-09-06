Unikly fotky nejnovějšího Mercedesu, je to ještě větší tragédie než podoba jeho vnitřku
Petr MilerNečekali jsme mnoho, ale tohle je něco tak nepovedeného, až se člověk musí ptát, zda jde skutečně o autentické záběry. Bohužel jde. Mercedes si řekl, že když nově pojatý design lidi nebere, zkusí něco tradičnějšího. A stvořil cosi, co vypadá jako čínská „modernizace” starého auta.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Unikly fotky nejnovějšího Mercedesu, je to ještě větší tragédie než podoba jeho vnitřku
včera | Petr Miler
Nečekali jsme mnoho, ale tohle je něco tak nepovedeného, až se člověk musí ptát, zda jde skutečně o autentické záběry. Bohužel jde. Mercedes si řekl, že když nově pojatý design lidi nebere, zkusí něco tradičnějšího. A stvořil cosi, co vypadá jako čínská „modernizace” starého auta.
Umí prestižní německé automobilové značky vůbec ještě stvořit auto, které člověka vezme za srdce a přiměje ho poslat svému dealerovi objednávku s bianco šekem během pěti minut po premiéře? Tohle Němci po dekády dokázali, dnes máme stále větší pochybnosti o tom, že to stále dovedou, ať se snaží sebevíc.
Ne každé auto se musí povést, jistě, ne každé auto musí být hit. Ale i nezdary vás někam posouvají, ukazují vám, kudy a jít a kudy nejít. A zrovna Němci za sebou v poslední době mají nezdarů spoustu, od Audi po Porsche se spálili s řadou novinek, které zákazníci jednoduše nechtějí v dostatečné míře. A má to své důvody, přičemž ty nejčastější jsou problematické technické řešení, nekvalita, uživatelská nepřívětivost a neatraktivní design, nejspíš i v tomto pořadí.
Znovu, to se může stát. Ale pokud roky vidím, co na lidi nezabírá, budu to zkoušet napravit tímtéž? Asi ne, ale Němci to dělají, takové poslední nové Audi je totální minela a není to náhoda, jde o součást plánu. Nyní se svou trochou do mlýna přichází Mercedes, který - pravda - aspoň něco změnil. Ale jeho chování připomíná splašeného dezorientovaného netopýra, který se uvnitř domu odráží od jedné zdi ke druhé tak dlouho, dokud nepadne k zemi.
Také Mercedes si ostatně prožil své elektrické fiasko, jeho modely EQ jsou navzdory milionovým slevám takový propadák, že některé z nich končí po čtyřech letech bez nástupce. Automobilka se nyní tváří, že po nařizování elektromobilů už netouží, sama toho ale mnoho nemění a dál vypráví pohádky o tom, kterak budou její nové elektrické modely řešením pro všechny. Ostatně neúspěch těch dosavadních nepřipsala jejich technické podstatě, ale designu, který se rozhodla změnit. A jménům, která se rozhodla změnit též.
Místo modelů jako EQE nebo EQS tak přijdou klasicky označené třídy s elektrickým „dovětkem”. Stupidní „with EQ Technology” už to asi nebude, nejspíš se bude jednat o klasické „Electric”, v případě designu už nebude prostor pro jakási použitá mýdla s třícípou hvězdou. Budou to klasicky atraktivní vozy, říkal Mercedes. A nyní se můžeme podívat, co to znamená.
Ačkoli firma teprve začíná odhalovat nové elektrické GLC tím, že ukázala jeho interiér, neprozřetelně vypustila ven i první snímky zevnějšku. Záhy je sice zase stáhla, škoda ale byla dokonána a nikdo už nás neuchrání před tím, co si na nás automobilka vymyslela. Nečekali jsme zázraky, ale aspoň solidní klasický design „merklů” v moderním střihu, který ani neurazí, ani nenadchne, to být mohl. Dočkali jsme se ovšem pořádného šoku.
Možná ani nebudete ochotni věřit, že jde o autentické snímky, ale jde. To, na co se díváte, je skutečně nové GLC, to jen zepředu vypadá, jako by někdo vzal 10 let starý design, plácl na něj nová světla a přidal otřesnou svítící masku chladiče. Voila! Německá automobilka zjevně už ani neumí udělat solidní krok zpět. Tohle znovu není vizuálně atraktivní auto a ve spojení s elektrickým pohonem, rozhodně nebude tím, za co jej Mercedes chce mít. A to jste neviděli vnitřek.
Automobilka se nezmohla na nic lepšího než zopakování široce odmítnutého nápadu z nového CLA, jen trochu jiném pojetí. Interiér už vlastně ani nemá palubní desku, má jen displej, volant a pár dalších drobností kolem. Na první pohled se dokonce zdá, že je to úplně to samé jako v CLA, rozdíly se ale nakonec najdou.
Displej menšího sedanu je totiž ve skutečnosti třídílný a na jeden si pouze hraje, v GLC už jde opravdu o jednu obrazovku. Mercedes říká, že má vysoké rozlišení s 1 000 diod starajících se o podsvícení, které prý díky technologii zónové stmívání nebude rozptylovat ani za jízdy v noci. Dál už toho vážně moc není - vidíme dvě místa s bezdrátovým nabíjením pro odložení mobilů, pár otvorů ventilace a drobný pruh klasických tlačítek s fyzickým ovladačem hlasitosti. To je vše.
Věřte, že se jako člověk vždy snažím na věcech hledat primárně to dobré, ale co je na tomto Mercedesu dobré? Zastaralý design říznutý moderními prvky a podivnou maskou chladiče? Lacině působící interiér sestávající pomalu jen z displeje? Nechtěný elektrický pohon, který bude doplněn jen hybridní alternativou postavenou kolem motorů z Číny? Vyberte si něco z toho, víc možností už není.
Tohle auto je celé jako z Číny. Je jako plagiát Mercedesu se čtyřcípou hvězdou, kterému bychom se ještě před dekádou smáli. Dnes s něčím takovým s vážnou tváří přichází sami Němci jako s klíčovou novinkou. „Tak padli bohatýři!” jak se slavně praví v knize Samuelově, nic smířlivějšího se k tomu říct nedá.
Věřte nebo ne, ale tohle je nový Mercedes GLC zvenčí i zevnitř. Možná by si měl říkat spíš RIP. Foto: Mercedes-Benz
Zdroje: Mercedes-Benz, Autoforum.cz
Bleskovky
- Řidič elektromobilu dostal pokutu za příliš hlučný výfuk, i to je v roce 2025 možné. Policista o tom odmítal diskutovat
před 2 hodinami
- Žádná AI: Reálně nabourané Bugatti Chiron na vrakovišti se hned tak nevidí, teď ho prodávají v aukci na díly
včera
- Existuje méně vhodné místo pro prodej „nejbělejšího bílého BMW”, než je Jihoafrická republika?
5.9.2025
Nejnovější články
- Dělníci v továrně Hyundai jdou do stávky, chtějí - čtete správně - vyšší věk odchodu do důchodu
před hodinou
- Řidič elektromobilu dostal pokutu za příliš hlučný výfuk, i to je v roce 2025 možné. Policista o tom odmítal diskutovat
před 2 hodinami
- Šéf BMW přiostřil svůj odpor k EU, zákaz spalovacích aut označil za „velký omyl” a projev krátkozrakosti
před 3 hodinami
- Dacia začne prodávat světový unikát pro šetřílky, tuto kombinaci pohonu vám nikdo jiný nenabídne
před 5 hodinami
- Zátah na migranty v obří továrně Hyundai udělal čáru přes rozpočet elektrickým snům Korejců, 475 lidí bylo zatčeno
před 6 hodinami
Živá témata na fóru
- Audi klub - pro ty, co chteji Auto 09.07. 12:39 - nikabb
- Řidiči, co to mají v ruce... 09.07. 11:15 - pavproch
- whitelist & blacklist 09.06. 19:05 - Zajda
- IT poradna 09.06. 09:03 - pavproch
- Fiat a vše kolem nich 09.06. 08:40 - pavproch
- Policejní kontroly a měření 09.05. 22:25 - M.Z.
- Policejni Passaty, Superby a neoznacena merici vozidla #2 09.05. 20:16 - Truck Daškam
- Dříve M135i, nyní ///M2 09.05. 14:05 - Vrooom