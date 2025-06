Unikly nové informace o nástupci současného BMW 3 včetně nové M3, fanoušky nepotěší hned dvakrát dnes | Petr Prokopec

/ Foto: BMW

Sama automobilka naznačuje, že půjde o začátek nové éry, jejím preludiem se stane letošní premiéra nové iks-trojky Samotná trojka na ni naváže příští rok, zpočátku se ale bude vyrábět jen v jedné verzi. Pak se nabídka patřičně zahustí, až dojde řada i na M3.

Mezi klíčové novinky příštího roku bude nepochybně patřit premiéra nového BMW řady 3. To nejprve přijde jako elektrické z nové rodiny Neue Klasse, než jej doplní i klasičtější spalovací provedení. Stane se tak ovšem až po tom, co historii „Neue Neue Klasse” (jedna už tu přece byla...) začne psát elektrické SUV X3 alias iX3. Toho se dočkáme ještě letos.

Aktuálně ovšem na světlo světa unikly informace, které se týkají jak regulérního sedanu, tak i jeho ostré sportovní varianty, a to díky obvykle velmi dobře informovanému přispěvateli fóra Bimmerpost. A tak se na ně pojďme podívat.

Tato dvojice zamíří na trh pod obchodními názvy (jistě) i3 a (nejspíš) iM3. Jako první se do prodeje dostane regulérní elektrická řada 3, a to ve verzích 20, 40, 40xDrive, 50 a 50 xDrive. Se zahájením výroby se počítá v červenci 2026, to se ovšem začne montovat pouze jediná varianta - určitě jedna z těch nejvýše postavených. Další čtyři ji doplní v listopadu, přičemž ve dvou případech půjde o evropské modely a ve dvou o americké. Následovat je pak v březnu 2027 bude provedení M60 xDrive, které se nicméně již chystá na prakticky všechny trhy, na kterých je BMW aktivní.

Co se výbavy týče, automobilka hodlá vyšší cenu kompenzovat prvky, které dříve byly nabízeny jen pro řadu 5 a výše postavená auta. Očekávat tak lze třeba komfortní sedadla či panoramatickou střechu již ve standardu. Za příplatek pak bude k dispozici head-up displej roztažený přes celou šíři čelního okna, podsvícené čelní ledvinky nebo asistenční systémy pro jízdu na dálnici a ve městě. V případě M60 pak má volba sportovního obutí odemknout vyšší maximálku - konkrétní číslo chybí, dnešní i4 ale končí na 225 km/h.

Co fanoušky nepotěší - tedy krom toho, že elektromobil většině z nich vonět asi nebude tak či onak - je tak, že iM3 začne z montážních linek sjíždět až v březnu 2027, tedy skoro až za dva roky. To bude dlouhé čeká, které vyvrcholí odhalením auta, které má být k dispozici jen v jedné konfigurace, jež nabídne mezi 600 a 700 koňmi. Toto stádo přitom standardně bude mířit na 20palcová kola, ta však mohou být nahrazena většími ráfky i příslušným obutím. Mimo to si klientela bude moci připlatit také za karbonové brzdy, sportovní sedadla či již zmiňovaný head-up displej ale dostane ve standardu. Podobné je to také s prosklenou panoramatickou střechou.

To by znamenalo, že elektrická M3 nebude k dispozici s dnes už tradičním střešním karbonovým panelem, který je jedním z poznávacích znamení mnichovských sportovních derivátů. Vadit by to ale až tak moc nemuselo, neboť kvůli bateriím v podlaze není třeba až tak moc řešit těžiště a vlastně ani hmotnost, které je přemíra tak či onak. Samotné akumulátory pro iM3 a i3 pak BMW bude nakupovat hlavně u čínských společností jako CATL a EVE Energy, míra původu článků ale až tak důležitá není.

Automobilka totiž už dřív uvedla, že na sestavování paketů bude docházet poblíž továren, ve kterých se vozy Neue Klasse budou vyrábět. Prý to má vést k dalšímu poklesu emisní stopy, něco nám ale říká, že víc než o to (jak moc je to při dopravě přes půl světa důležité?) půjde o snahu minimalizovat riziko zátěže vysokými cly, dnes oblíbeného tématu v EU i USA.

Elektrická M3 nejspíš dorazí pod názvem iM3, vyrábět se ale začne až v březnu 2027. A jak se zdá, obejít se bude muset bez karbonové střechy, standardem se má stát ta prosklená panoramatická. Foto: BMW

Petr Prokopec

