Úpadek Audi zasáhl už i jeho historickou továrnu, po 120 letech růstu rozmachu přichází opak. A ve vzduchu visí úplný konec
Petr MilerPřežila obě světové války i dvě ropné krize, nezabily ji tři ohromné transformace ani začlenění do koncernu VW. Teď se hroutí. Pokud se budou věci dál vyvíjet směrem, kterým nyní míří, bude to pozoruhodný symbol úpadku celého německého, nejen automobilového průmyslu.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Úpadek Audi zasáhl už i jeho historickou továrnu, po 120 letech růstu rozmachu přichází opak. A ve vzduchu visí úplný konec
včera | Petr Miler
Přežila obě světové války i dvě ropné krize, nezabily ji tři ohromné transformace ani začlenění do koncernu VW. Teď se hroutí. Pokud se budou věci dál vyvíjet směrem, kterým nyní míří, bude to pozoruhodný symbol úpadku celého německého, nejen automobilového průmyslu.
V Německu najdeme málo symboličtějších míst pro tamní průmyslový rozmach, než je továrna Audi v Neckarsulmu. Fabrika ležící ve městě pojmenovaném doslova podle dvou řek, které se v něm stékají, má vskutku barvitou historii sahající až téměř k vrcholu průmyslové revoluce. A dodnes zůstává s víc než 15 tisíci zaměstnanci jednou z největších továren svého druhu. Nad její další existencí ale teď visí jeden velký otazník.
Je pozoruhodné, že toto téma vůbec přichází na přetřes, neboť Neckarsulm se jako průmyslové místo jevilo být dosud nesmrtelným. V místě současné továrny Audi se už v roce 1880 rozjela výroba šicích strojů pánů Schmidta a Stolla, kteří se do ní pustili už na začátku 70. let minulého století. Pak přišel skoro obvyklý vývoj - v roce 1886 se přidaly bicykly, v roce 1900 motocykly a v roce 1906 auta. Následoval rychlý přerod do firmy, kterou dodnes známe jako NSU (znovu jen zkrácenina jmen řekl Neckar a Sulm, víc v tom není), přičemž stačilo málo, aby se začátkem 30. let minulého století stala z tohoto místa Mekka automobilismu.
Právě na tomto místě totiž chtěl Ferdinand Porsche začít vyrábět auto, které později v lehce upravené podobě vstoupilo do dějin jako Volkswagen Brouk. Model NSU/Porsche Typ 32 ale nikdy nepřekročil prototypovou fázi a po válečné mašinérii Němců v následujících letech měli v Neckarsulmu jiné starosti. Tamní fabriku téměř zcela zničilo bombardování spojenců, ani to pro ni ale neznamenalo konec.
Místní se z válečného šoku rychle oklepali, vrátili se k výrobě motorek pod značkou NSU a v roce 1955 se stali největšími producenty jednostopých strojů na světě. Následoval i návrat k autům, zejména pak několika iteracím NSU Prinz, přišlo i slavné NSU Ro 80, finanční problémy a integrace do automobilky Auto Union, kterou v roce 1969 převzal Volkswagen a přejmenoval ji na Audi. Zbytek už je moderní historie, která navzdory mnoha potížím, zejména pak během ropných krizí, znamenala pro neckarsulmskou fabriku ve výsledku přesto jen další a další rozkvět.
Neckarsulm se stal místem výroby řady výjimečných modelů i kusů, ještě v minulé dekádě se dočkal několika postupných rozšíření sloužících nejen výrobě, ale i vývoji. Pak se ale Audi zmocnili lidé, kteří jej už pěkných pár let přivádí do stále větších potíží. A historická továrna se 120 let poté, kdy v ní bylo vyrobeno první auto, najednou zdá být k nepotřebě.
Může to vypadat jako přehnané tvrzení, ale vše tomu nasvědčuje. Na místě se vyrábí modely jako A8 a e-tron GT, které to mají spočítané, zájem o modely A5 a A6 pak není takový, aby to vyvážil. Produkce v Neckarsulmu tedy postupně klesá a aktuálně nepočítá s výrobou víc než 225 tisíc aut ročně, což je desítky procent pod dřívější kapacitou. Ani tato kapacita ale loni nakonec zdaleka nebyla využita (181 454 vyrobených vozů) a letošní výsledek může být ještě horší.
Automobilka totiž oficiálně oznámila, že od listopadu ruší noční směny v této továrně a zaměstnance, které je dnes obsluhují, přesune na denní provoz, nebo je pověří jinými úkoly. Už to je rána a symbol úpadku, budoucnost ale může být ještě horší. Historická fabrika Audi se totiž objevila i mezi čtyřmi továrnami koncernu VW, které jeho generální ředitel Oliver Blume zmínil jako kandidáty na úplný odstřel. „Stále nemůžeme potvrdit konkurenceschopné využití závodů v Emdenu, Hannoveru, Zwickau a Neckarsulmu ve 30. letech 21. století,” uvedl Blume ve zprávě pro zaměstnance.
Můžete namítnout, že výroba modelů A5 a A6 asi hned tak neskončí, takže obavy nejsou na místě, zrovna firma kalibru koncernu VW ale snadno přemístí produkci čehokoli kamkoli tak, aby to pro ni dávalo ekonomický smysl. Zaměstnanci citovaní Reuters tak mají pochopitelné obavy: „Lidé chtějí jasno, protože bojí, zda budou chodit do práce. Mnoho rodin má také strach,” nechal se slyšet.
Vedení Audi situaci v Neckarsulmu přímo nekomentuje, na vzestupné tendenci ale opravdu není. Podle čerstvě uvolněných informací pro investory společnost revidovala svou finanční prognózu pro letošní rok a očekává další pokles tržeb a zisku. Původně očekávané tržby ve výši 63 miliard Eur se nyní odhadují na 58 miliard Eur, to je další skoro 10procentní pokles.
Mohli bychom znovu zmínit, jak zbytečný úpadek Audi je - produktová destrukce automobilky, která jedna z nejpromyšlenějších aut své třídy s jasným charakterem a specifickými přednostmi proměnila během pár let ve zřetelně nedomyšlené, snad i pořádně nedovyvinuté vozy s často kontroverzním designem, funkčně i kvalitně problematickými kabinami, nepřesvědčivou palubní elektronikou a kolikrát i nesmyslnými technickými řešeními, si prostě vybírá svou daň.
Pokud to odnes továrna v Neckarsulmu s veškerou svojí historií, která popřela světové války, ropné krize i řadu přerodů původně instalované firmy v cosi podstatně jiného... No, bude to vážně smutně symbolické.
Podívejte se toho fešáka, Audi e-tron GT, elektrická pecka, kterou momentálně kupuje v celé Evropě asi 200 lidí za měsíc. I to je symbol úpadku Audi a Neckarsulmu, kde vzniká. Foto: Audi
Zdroje: Audi, Reuters
Bleskovky
- Důchodce našel originální cestu, jak vyřadit z funkce dopravní kamery policie, aniž by se jich dotkl. Dočkal se okamžité podpory okolí
včera
- Richarda Hammonda dvakrát po sobě změřili při překročení rychlosti v jeho Porsche a Bentley, u soudu musel s pravdou ven. A kdo to s ním jede?
30.7.2026
- Novou generaci jednoho z nejprodávanějších Mercedesů odhalil únik a vypadá překvapivě „normálně”
29.7.2026
Nejnovější články
- K mání je dodnes nejetá Škoda Rapid s nejlepším motorem a slušnou výbavou. Je to dnes možná to správné levné ojeté auto pro všechno
před 2 hodinami
- Jediný lak, obří kus laciného plastu uvnitř, „gumový” volant. Nový Mercedes GLA v základu za 1,1 milionu Kč je ztělesnění naleštěné bídy
před 4 hodinami
- Rolls-Royce Cullinan pro chudé už se začal prodávat i v Evropě, až 1 400 koní nabízí za zlomek ceny originálu
včera
- Někdo najel s drsným BMW Z4 M Coupe neuvěřitelné kilometry a tohle jsou faktury za servis. Účty za chiropraktika chybí
včera
- Brabus odhalil „létající” katamarán. Vypiplaný stroj má i záchodové prkénko z karbonu, prý dokonale propojuje svět aut a lodí
včera
Tiskové zprávy
- Liftago Limousine je nově dostupné přímo v aplikaci
tisková zpráva
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva