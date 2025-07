Úpadek VW pokračuje, začal zavírat továrny v Číně, kde vyrábí i Škody. Děje se tak poprvé v historii před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Volkswagen

V byznysu buď stoupáte, popř. klesáte, žádná třetí cesta není. VW je na sestupné tendenci a tvrdě to poznává i na svém po léta největším trhu v Číně. Přišel tam během pár let o miliony zákazníků, a tak logicky nepotřebuje ani všechny továrny, které tam dosud provozoval.

Nemáme z toho ani trochu radost, ale nemíníme před tím jen kvůli tomu zavírat oči. Koncern Volkswagen se spolu se svými dceřinými firmami postupně mění z hegemona automobilového světa v ideologicky jednající společnost míjející se stále větší částí své produkce potřeby vlastních zákazníků. A to logicky vede vždy k jedinému - postupnému úpadku, kterého jsme právě teď svědky.

Asi nemá smysl opakovat chyby, které VW udělal v případě svého primárního zaměření (trhem nevyžádaná a technicky ani ekonomicky neospravedlnitelná preference pohonu), zacházení se svými ikonickými modely (Polo, Golf, Passat a spol. jsou místo neoddiskutovatelných špiček svých tříd stále většími z nouze ctnostmi) i nakládání se svými dceřinými firmami. Kdyby aspoň Němci nebyli tak krátkozrací a nenasázeli všechna vajíčka do jednoho košíku, mohli si dovolit chybovat, ale to neudělali.

Podívejte se, kde je dnes Audi, jak moc strádá Porsche, kam se žene Škoda. Je to všechno jedno a to samé kolem dokola - jedna hloupá chyba a ještě hloupější trvání na ní bez ohledu na nekonečný zástup varovných signálů z trhu. O následcích v Evropě píšeme pravidelně, daň si ale opakovaná selhání vedení firmy nevybírají jen tady, dopadají i na stále klíčové aktivity koncernu VW v Číně.

Také tam VW... No uhádli jste to, i tam vsadil příliš mnoho na elektrická auta, která ale neprodává téměř nikomu. Jeho investice tímto směrem maří efektivněji fungující čínská konkurence, která mu pořád nedokáže konkurovat na poli spalovacích vozů. Až letos to ale Němci začínají chápat a zastavili živořící prodeje, mezitím ovšem ztratili miliony klientů. A bez nich ani za velkou zdí nepotřebují takové výrobní kapacity, jaké dnes mají.

Německý Handelsblatt tak s odvoláním na své zdroje uvnitř automobilky informuje o tom, že v továrně v Nankingu byla s definitivní platností zastavena výroba všech aut ve společném podniku Volkswagenu a místní automobilky SAIC. Dělají se tam nejen německé modely jako VW Passat, ale třeba i česká Škoda Superb. Zájem o vozy obou značek ale v posledních letech upadá, a tak byla lokální produkce opakovaně omezována. Nyní byla zastavena úplně.

Nemá jít o dočasné opatření, vedením společnosti už mělo být rozhodnuto o jejím úplném uzavření závodu. V provozu byl téměř 17 let a měl významný vliv na fungování celého regionu. Symbolický je ale jeho skon i pro samotnou Volkswagenu Group, která dosud nikdy ve své historii nemusela kompletně zavřít výrobní závod v Číně - pořád jen rostla, případně jen omezovala část produkce v některých továrnách. Teď upadá.

Oficiálním vysvětlením uzavření závodu v Nankingu se mají stát logistické potíže s plánovanou rekonstrukcí, protože se nachází blízko centra města. Jistě i to může být faktor, který z něj udělal „barák na odstřel”, primárním problémem je ale klesající zájem o auta VW v Číně. V této souvislosti jen pár čísel: V roce 2024 prodal Volkswagen v Číně méně než 3 miliony nových aut, což je o víc jak milion méně než v dobách jeho největšího rozpuku a návrat na prodejní hodnoty spojené s obdobími okolo roku 2012. Je nutné něco dodávat?

VW se svými partnery v Číně provozuje řadu továren. Teď jich bude o jednu míň, fabrika v Nankingu končí. Je to první úplné uzavření výrobního podniku VW v Číně za celou historii. Ilustrační foto. Volkswagen

Zdroj: Handelsblatt

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.