Úplně nová italská automobilka se najednou pochlubila hned dvěma sporťáky. Spojuje je motor 7,0 V12 plný zlata s až 2 157 koňmi

To poslední, co bychom v roce 2025 čekali, je příchod nové evropské automobilky, která svou existenci založí na monstrózních spalovacích motorech, ale je to tady. Snad neskončí jako většina elektrických start-upů.

Během poslední dekády se na scéně objevila řada nových automobilových firem, které nejlépe hned své úvodní tiskové zprávě hrozily tím, jak během chvíle ovládnou svět a zavedenou konkurenci zadupou do prachu. Pomoci jim v tom měl obvykle elektrický pohon, se kterým spojovaly takové množství superlativů, až to zmátlo i spoustu investorů. Ti následně začali hnát hodnotu těchto firem do nebeských výšin, aniž by chápali, jak ohromně složitá cesta k případnému úspěchu vede. A že ji elektrický pohon sám nečiní ani trochu schůdnější.

Stejně rychle jako se tyto start-upy objevily, tak naprostá většina z nich zase promptně zmizela v propadlišti dějin. Po nich zůstala jen velkoústá prohlášení a provětrané účty investorů. Ti jsou dnes obezřetnější, jakkoli úplně se zdravý rozum do branže stále nevrátil. Faktem nicméně zůstává, že dnes je situace diametrálně odlišná. Kdo totiž hodlá udělat díru do světa, ten už obvykle nebazíruje na elektrickém pohonu, to spíš na tom spalovacím. Právě ten dnes dává větší šanci prorazit, neboť zájem o něj nikam nezmizel, nabídka zajímavých spalovacích aut se ale ztenčuje.

Tím se dostáváme do Modeny, kde sídlí nová italská automobilka Giamaro Automobili. Ta o sobě dala poprvé vědět loni v listopadu, kdy oznámila, že chystá supersport poháněný čtyřikrát přeplňovaným dvanáctiválcem. Tento motor měl produkovat přes 2 000 koní, to ale bylo prakticky jediné, co Italové oznámili. Dál už uvedli jen tolik, že pokud vše půjde podle plánu, pak 22. května 2025 představí svou prvotinu, která zmíněný motor dostane. A očividně se jim daří slíbené plnit.

Venku je tedy nový supersport Katla, který bychom ovšem po stránce designové mohli zfleku přejmenovat na Patla. Kupé totiž čerpá inspiraci snad ze všech aut, která se v tomto segmentu za poslední dekády objevila, zejména pak z modelů Ferrari a Lamborghini. To pochopitelně není nutně na škodu, trochu víc invence by ale neškodilo. Uvidíme nicméně, jestli to Italové skutečně dotáhnou až k zahájení výroby. V tomto ohledu totiž nepadla jediná zmínka, jediné datum. Nevíme tedy ani, zda vůbec společnost má k dispozici továrnu, ať už vlastní nebo cizí.

Prozatím tu tedy máme hlavně bombastická čísla, která se týkají pohonného ústrojí. To má u základní verze produkovat 1 670 koní, což není málo. Nicméně Italové nabídnou i výše postavené provedení, které bude disponovat 2 157 kobylami a 2 008 newtonmetry. K této variantě klientela dostane tři klíčky, kdy ten bílý odemkne výkonu mezi 400 a 800 koňmi. S černým je spojeno oněch 1 670 kobyl, zatímco s červeným plný potenciál 7litrového V12. Ten zaujme nejen svým objemem a výkonovým potenciálem, ale také rozsáhlým použitím pravého zlata, který ze všech materiálů nejlépe odráží teplo. Ostatně i zde je zjevná inspirace jiným strojem - legendární McLaren F1 slavně používal 16 gramů ryzího zlata v motorovém prostoru každého z vyrobených exemplářů přesně z těch samých důvodů.

Bez ohledu na to, jaký klíček bude použit, Giamaro počítá s pohonem pouze zadní nápravy. Ta bude mít při plné zátěži opravdu co dělat, přičemž zaměstnávat ji zpočátku má sedmistupňový automat CIMA. Ve vývoji ale má být také 11stupňová dvouspojková převodovka. Data o dynamice pak Italové neupřesnili, s ohledem na hmotnost pouhých 1 450 kg ovšem Patla, tedy Katla (pojmenovaná je podle islandského vulkánu) bude pekelně rychlá, i když sprint na stovku bude limitovat trakce.

Uvnitř 4,8metrového supersportu bude klientelu čekat digitální přístrojový štít, volant se zploštělou spodní částí, sportovní sedadla či obrazovka multimédií nakloněná směrem k řidiči. Italové přitom naznačují, že každý exemplář bude unikátem, neboť nechtějí svá auta jen stavět pro zákazníky, místo toho touží po tom, aby je klientela stavěla s nimi. To však pouze obrazně, zájemci se zkrátka jen mají do individualizačního procesu zapojit více, než jim to umožňuje konkurence.

Zda bude počet dostupných kusů nějak omezen, rovněž nebylo upřesněno. Místo toho nová značka raději vyrukovala ne s jednou, ale hned se dvěma novinkami. Také Albor byl přitom pojmenován po sopce, jen po té, kterou najdeme na Marsu. Používat má stejné karbonové šasí vážící pouze 170 kg jako Katla, mimo to vsadí i na její motor. Kromě jízdy po hladkém asfaltu by ovšem měl umožnit i svezení v terénu jako třeba Lamborghini Huracán Sterrato, které ostatně připomíná.

