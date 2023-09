Další úplně nový model Alfy Romeo předčasně odhalil únik, vypadá všelijak před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Alfa Romeo

Alfa do své snahy o další existenci vidle nezapíchne dřív, než bude opravdu muset, to už je definitivně jasné. Signálů jí naznačujících, že se přesto nachází na scestí, ale nedbá. A máme obavu, že do nepříliš pěkných míst míří také designově.

Uměle vynucovaný, přirozenou poptávkou, technickým pokrokem ani ekonomickou výhodností nevyvolaný přechod na elektrickou mobilitu je problémem pro každou klasickou automobilku. Nevíme o žádné tradiční značce, jejíž zákazníci by po ohlášení takového záměru křičeli: „Per to do mě, ať je po mně!” Obvykle má tento krok za následek takové či onaké zhoršení nabídky žádaných spalovacích modelů, které lidé nepřekvapivě nadále chtějí v mnohem větší míře. To pak vede k celkovému poklesu prodejů, jenž není ani za mák vykompenzován prodeji elektrických aut.

Výjimky opravdu neexistují, stačí se podívat po českém trhu. Asi 27 sekund práce s daty SDA ukáže, že v Česku let mají elektromobily podíl na trhu 2,69 % a (pomineme-li Teslu, pochopitelně), pak relativním králem elektrických prodejů je Fiat, u nějž elektrické modely tvoří 8,15 % veškerého odbytu. To je super, že? Ani ne, ale tuplem to není takové ve chvíli, kdy se podíváte, že to je dáno jen celkovou zkázou Fiatu, který tu letos prodal pouhých 405 vozů všech typů a verzí, takže na takový výsledek stačilo 33 elektrických prodejů. Před rokem 2020, kdy přišel s elektrickou 500, prodal za stejné období 1 232 aut. Dvě třetiny zákazníků fuč? To je úspěch.

Ale tento trend nemá nic s společného Fiatem, je zcela obecný. Třeba 10. v pořadí je elektromobilitou posedlý VW, který tu letos prodal 3,37 % elektrických aut, celkový odbyt ale klesl z 14 860 vozů na 12 984. Škoda by pro elektromobily div nevraždila, přitom s jejich podílem 1,43 % a poklesem celkových prodejů z 58 308 na 52 614 aut sama nejlépe vidí, kam to vede. A vůbec nejvtipnější je Ford, který tu s 0,99% podílem elektromobilů na celkovém odbytu padl z 6 330 na 4 046 prodejů. A to říká, že jde o jeho jedinou možnou budoucnost.

Pár čísel vždy stačí k tomu, aby si člověk uvědomil, jak absurdní je malování si růžové elektrické budoucnosti ze strany kterékoli tradiční značky, u některých je to ale ještě absurdnější. Patří mezi ně také Alfa Romeo, u níž velkou roli hrají emoce. A elektromobily prostě nejsou emotivní auta tak nějak z podstaty - jsem racionální člověk a auta podle toho, jak vypadají nebo zní, rozhodně nekupuji, nemohu ale nevnímat, že spousta lidí bere elektrické modely jako o poznání sterilnější zboží. Přesto si Alfa Romeo maluje čistě elektrickou budoucnost a spojuje s ní svůj návrat na výsluní, i když od zákazníků už dostala jasný signál, že to nemá dělat.

Kolikátý už je? Tisící stý? A kolik automobilky dostaly signálů, že mají tímto směrem jít? Pomineme-li mávnutí rukou od politiků, pak možná jeden: „Hele, Tesla také něco prodává.” Jenže je to všechno jen absurdní koloběh ignorace reality a dogmatického směřování jedním směrem, kterému se nic nemůže vyrovnat. A tak ani Alfa „muže se spalovací brašnou” nenechá projet za žádnou cenu.

Co konkrétně přijde za elektrické modely, nevíme, jeden z nich ale čerstvé propálili lidé z Cochespias. Těm se podařilo získat obrázky z palubní grafiky připravovaného modelu zatím neznámého jména, který by měl být menším SUV segmentu B. Obecně vzato proč ne, ale i z těchto obrázků je patrné, že půjde o elektromobil, co také jiného. Alfa tak nemůže počítat se znělými motory a dalšími prvky vyvolávajícími ony emoce, dostane tedy aspoň ohromující design? Jeho vnímání bude nutně subjektivní, první reakce publika ale nejsou dobré. A nedivíme se tomu.

Také Alfa totiž stane před skutečností, že k elektromobilu moc nepasuje jakýsi barokně-retrospektivní design, který zrovna italské značky dost vyhledávají. Nová, zatím nepojmenovaná Alfa ale vypadá spíše jako rekvizita z Hvězdných válek a působí skutečně všelijak. Modely jako 147, 156, Brera, 159 nebo nakonec i současná Giulia mohly být fakticky jakékoli, ale aspoň lákaly stylem. Tohle? Posuďte sami s pomocí celé sady fotek níže, podle nás je to další hřebíček do rakve s logem, na kterém vedle znaku Milána had žere člověka. Ten had si dnes může říkat elektromobilita a onen člověk být kýmkoli, na kom dnes Alfě záleží.

Současná Alfa Tonale je ještě šik, její chystaný elektrický „kolega” z fotek níže nám dvakrát neučaroval. Co vám? Foto: Alfa Romeo

Zdroje: Cochespias@Instagram, SDA

Petr Miler

