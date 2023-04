Úplně první vyrobené turecké národní auto si převzal sám jeho duchovní otec, prezident Erdogan před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Togg

A automobilka říká, že na stejný vůz čeká dalších skoro 200 tisíc Turků. Jestli je to pravda, nemáme tušení. I tak je pozoruhodné, že firma založená teprve před pár lety dokázala nějaké auto tak rychle dostat do sériové výroby.

Před pár dny jsme vás informovali o tom, že Togg T10X je prý obrovský prodejní hit. Pokud se nyní ptáte, jestli jde třeba o nový mobil nebo bezdrátová sluchátka, odpovídáme nikoli, je to historicky první turecký národní automobil zcela nové značky zmíněného jména. Jde o docela drahý elektrický vůz, zvláště na turecké poměry, a tak máme velké pochybnosti o tom, zda na něj nyní skutečně čeká 177 400 lidí, to by z něj okamžitě udělalo jeden z nejžádanějších elektromobilů světa.

Popravdě řečeno bychom si na to nevsadili ani krejcar, ale to dnes nechme stranou. Nakonec by se jistě našli i tací, kteří by si ani krejcar nevsadili na to, že Togg nějaký nový automobil dostane do sériové výroby. Přesně to se ale právě stalo. Automobilka se pochlubila tím, že předala první vyrobený vůz zákazníkovi. A není to jen tak někdo.

Kupcem se stala kancelář prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, a tak si i sám Erdogan auto přijel převzít se svou manželkou. A pokud by někdo láteřil, že „papaláš byl upřednostněn před 177 tisíci obyčejnými Turky”, prezident při předávání vozu novinářům připomněl, že jeho kancelář zadala objednávku na T10X jako první. A tak auto také jako první dostala.

„První objednávku na Togg, auto naší národní značky, na kterou je celá země hrdá, jsme zadali už v roce 2019. A dnes od ní přebíráme první chytrý vůz. Doufám, že Togg, jeden z prvních plodů programu Century of Türkiye, může být pro náš národ nadějí,“ řekl doslova. „Togg se objevil, rozvinul a dosáhl své současné úrovně jako symbol technologického pokroku, ekonomického rozvoje a světové prestiže naší země. Ode dneška začneme vídat Toggy na našich silnicích,“ dodal.

Jak jsme již zmínili, zájem o vůz má být velký, automobilka ale zatím zvýšila své výrobní plány z 12 000 aut na 20 000 vozů za rok - takto by jen oněch 177 tisíc objednávek pokrývala skoro dekádu. První verze T10X, která se dostává do rukou zákazníků, pracuje s jedním elektromotorem umístěným vzadu, který produkuje 218 koní výkonu a 350 Nm točivého momentu. Zákazníci si pak mohou vybrat mezi dvěma různě velkými bateriemi, které nabízejí teoretické dojezdy 314 km resp. 523 km. V říjnu má dorazit výkonnější verze se dvěma elektromotory o výkonu 435 koní a točivém momentu 700 Nm, která má dosáhnout stovky za 4,8 sekundy (standard za 7,4 s).

Skutečně turecké auto je realitou, první vyrobený kus si převzal tento muž. Foto: Togg

Zdroj: Togg

Petr Miler

