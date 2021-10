Úřadům s Teslou došla trpělivost, za další pokus obejít zákon jí hrozí pokuta 2,5 miliardy před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Kalifornská automobilka roky ignoruje jednoduchá pravidla, která všechny ostatní ctí. Díky tomu vypadá na papíře jako by skoro nedělala chyby, americká NHTSA už to ale zjevně nemíní dále přehlížet.

Výrobci aut by se měli snažit, aby jejich produkty byly dokonalé, takové ale asi nikdy nebudou. Pokud pomineme fakt, že se nikdy nemohou trefit do všech chutí všech lidí, vždy se něco nepodaří vyvinout či vyrobit tak, aby za určitých okolností nedošlo k selhání. Je však potřeba za chyby převzít odpovědnost, napravit je a poučit se z nich. Morálním kompasem se ovšem automobilky až tak moc řídit nechtějí, stěžejní je pro ně zisk, který pramení i z dobré pověsti. A tu si některé firmy s uznáváním vlastních omylů nespojují.

Právě z těchto důvodů byly přijaty mnohé zákony a další opatření, které automobilky nutí k transparentnosti a trestají je, když transparentní nejsou. Řešení dodatečně zjištěného problému týkajícího se bezpečnosti vyžaduje ve Spojených státech po výrobcích nahlášení problému agentuře NHTSA do pěti pracovních dnů od jeho objevení. Následně jsou pak povinni realizovat svolávací akci, přičemž státní úředníci dohlíží na to, aby opravena byla všechna auta, jichž se problém týká a že automobilka dělá vše pro to, aby kontaktovala majitele.

Právě NHTSA se nyní opřela do Tesly, která pravidla svolávacích akcí nikdy nectila a přes mnohé problémy je vyhlašovala ve zlomku případů, kdy by to jinak bylo na místě. Upozorňovali jsme mnohokrát na to, že Tesla neřeší problémů méně než ostatní, jak by se ze statistik mohlo zdát, pouze spoustu věcí opravuje na dálku softwarově. To je fajn, lidé aspoň nemusí do servisů, to ale nezavdává důvod o problému neinformovat a nenechat úřady dohlédnout na jeho opravení.

Tesle to roky procházelo, teď ale NHTSA došla trpělivost. Kalifornská automobilka totiž na konci září přišla s aktualizací softwaru svých asistenčních systémů, které zjevně selhávaly. Při snížené viditelnosti totiž nedokázaly detekovat ani blikající auta policistů a hasičů, stejně jako ambulance. Došlo tak k řadě zbytečných nehod, při nichž bylo mnoho lidí zraněno a nejméně jeden zemřel.

Modernizace softwaru tomu měla zabránit, Tesla se ale jako vždy neobtěžovala kohokoli informovat. Dle NHTSA to ovšem znamená, že Tesla připustila závadnost svého produktu a problém začala řešit, v takovém případě ovšem měla vládní agentuře podat do oněch pěti dnů hlášení a nechat ji na ono řešení dohlížet. Nic takového se však nestalo, a tak pochopitelně nebyla ani ona vyhlášena svolávací akce.

„Jakýkoliv výrobce, který vydá online aktualizaci odstraňující defekt představující nezanedbatelné riziko pro bezpečnost motorového vozidla, je povinen ve stanoveném časovém horizontu uvědomit NHTSA,“ uvedla agentura v dopise zaslaném Eddiemu Gatesovi, šéfovi Tesly pro kontrolu kvality. Úřad kromě toho nyní požaduje předání veškerých podrobností, které k modernizaci vedly.

Tesla má na odpověď čas do 1. listopadu letošního roku, poté ovšem může čelit žalobě, stejně jako jí může být vyměřena pokuta 114 milionů dolarů (cca 2,5 mld. Kč). To nicméně není vše, neboť kalifornská automobilka musí do zmíněného data také osvětlit, jak se to má s dohodami, které nutí podepsat zákazníky, jimž tak zakazuje říkat pravdu o selháních systémů. Na to ostatně již Tesla zareagovala s tím, že další zákazníky k témuž nenutí.

Nad automobilkou na každý pád ve Státech stahují mračna, ostatně kvůli jejím autonomním technologiím ji NHTSA již několik měsíců prošetřuje. Případ se přitom týká 765 tisíc aut, tedy prakticky veškeré produkce, kterou Tesla od roku 2014 ve Státech prodala. Lze dodat, že mnohé z vládních kroků se odehrávají kvůli systému Full Self-Driving, jehož nejnovější verzi 10.2 hodlala Tesla zpřístupnit většímu počtu lidí. Ovšem až poté, co její algoritmus uzná, že jezdí bezpečně. A jelikož systém v reálu nutí řidiče spíše k chování, které z nich bezpečnější řidiče opravdu nedělá, neměli by lidé Tesle na nejnovější marketingový špek skočit, jak dodává hacker GreenTheOnly.

Člověk s touto přezdívkou přitom již opakovaně odkryl řadu aspektů, jenž se Tesla snažila před veřejností utajit, ať již šlo o věci pozitivní či daleko častěji negativní. V minulosti tak třeba poukázal na skutečnost, že automobilka na eBay prodává počítače, jejichž součástí jsou osobní data uživatelů. Tyto informace přitom snadno mohl získat kdokoliv, kdo přišel s největším příhozem.

V případě autonomního řízení, respektive oné modernizace, pak dodává, že ačkoli představa, že by lidé řídili tak, jak tzv. Safety Score vyžaduje, je dosti děsivá, „samo auto ale řídí ještě hůř“. Kvůli tomu považuje technologii za „totálně neužitečnou v jakékoliv dopravní situaci či na úzkých silnicích“. Uživatelům lze tedy vskutku poblahopřát, že za takovou věc utratili 10 tisíc dolarů (218 tisíc Kč).

Tesla znovu neuposlechla zákon a neinformovala agenturu NHTSA o úpravě softwaru svých aut. Nyní ji tak hrozí tučná pokuta i soud. Ilustrační foto: Tesla

Zdroj: AP, Auto Evolution

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.