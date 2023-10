Úřady po sérii nehod s okamžitou platností zakázaly provoz taxíků bez řidiče, pohár trpělivosti přetekl 25.10.2023 | Petr Prokopec

/ Foto: Cruise

Popravdě řečeno nechápeme, proč to muselo trvat tak dlouho, proč jsme museli být nejprve svědky 240 zbytečných incidentů. Od začátku nedávalo žádný smysl pouštět tyto stroje do provozu bez dohledu lidského operátora přímo za volantem, byl to jen marketing, jen úlitba firmám jako Cruise.

Proti autonomnímu řízení nemám v obecné rovině vůbec nic, možnost vyrazit do restaurace či za přáteli, dát si na místě skleničku, a následně neřešit příslušnou přepravní službu je z podstaty lákavá. Nechápu ovšem s tím spojená politická rozhodnutí. Takové San Francisko totiž mohou křižovat robotické taxíky bez operátora za volantem. Tedy mohly, teď už nemohou, alespoň v případě těch nejproslulejších z nich.

Byl to od začátku zbytečný hazard, za který by někdo měl nést přinejmenším politickou odpovědnost. Je třeba si uvědomit, že jde o technologii, jejíž vývoj zdaleka nebyl dotažen do konce. V takovém případě by firmy za ní stojící měly přikročit k testům mimo veřejný prostor. A pokud by k testům v provozu mělo dojít, pak za soustavného dohledu člověka za volantem, který může jakýkoli chybný postup algoritmů korigovat. Nic takového ale nebylo třeba.

Důvody si domyslíte. Jednak by to bylo o to dražší, pak by chyběl jakýsi „wow faktor”. Prostě by někdo sedl do taxíku, za jehož volantem by seděl člověk jako v kterémkoli jiném, „akorát” by neřídil. Co je na tom? Takhle mohli cestující sledovat, jak vůz sám točí volantem, to je něco... Šlo tu jen o peníze v podobě nákladů a o peníze v podobě marketingového efektu, o nic jiného. Obojí dostalo přednost před zdravím a životy všech okolo.

Povolení takto používat své robotické taxíky v San Francisku dostala také firma Cruise, jejíž flotila se následně rozšířily také do Phoenixu v Arizoně. Další zastávkou pak má být kalifornské Los Angeles. V dohledné době se to ale jistě nestane, neboť kalifornský úřad pro motorová vozidla s okamžitou platností zakázal firmě Cruise provozovat robotické taxíky bez soustavného dohledu řidiče kdekoli v celém státu.

General Motors tak už nesmí do ulic vysílat vozy bez řidiče (či operátora, chcete-li) za volantem. Důvodem je prostý fakt, že tyto vozy „nejsou bezpečné” pro veřejnost. Na něco takového poukazujeme již léta, úřady však dosud žily s klapkami na očích. Letošní bilanci ale již nemohly přehlížet, Waymo a Cruise totiž mají jen za prvních pět měsíců na kontě přes 240 incidentů, z nichž některé byly opravdu vážné.

Seznam prohřešků zahrnuje blokování dopravy, vjetí do čerstvého cementu, zabití psa, blokování záchranných vozidel a podobně. Poslední kapkou pro úřady pak byl incident z 2. října, kdy robotický taxík firmy Cruise doslova přejel ženu, kterou předtím srazilo jiné auto. Nevíme, zda autonomně řízený vůz mohl situaci předjímat či ji vyřešit lépe, nakonec ale udělal to nejhorší - zastavil v momentě, kdy žena byla uvězněna pod autem. Ta následně musela vyčkat do příjezdu hasičů, kteří robotický taxík nadzvedli. Za volantem totiž neseděl nikdo, společnost Cruise v podstatě na dálku vůz pouze znehybnila.

GM již dostalo patřičné informace, které musí zjednat v rámci nápravy, aby se robotické taxíky bez operátora mohly vrátit do ulic. Mnozí obyvatelé San Franciska ale doufají, že k tomu hned tak nedojde. Robotické taxíky zjevně nejsou s to zvládat nenadálé situace a bez soustavného lidského dohledu přímo v nich podle nás nemají na silnicích co pohledávat. V souladu s našimi nejlepšími znalostmi a zkušenostmi dnes opravdu spolehlivě fungující autonomní vůz prostě není možné, ne pro divoký městský provoz.

Robotické taxíky Cruise mají bez operátora za volantem v Kalifornii utrum. Úřady tak alespoň jednou trochu konaly, i když s velkým zpožděním a omezenou razancí. Foto: Cruise

Zdroj: Reuters

Petr Prokopec

