Teslu dohání léta ignorace, odpadávající části karoserie už ji nezbude než opravit

Teslu dohání léta ignorance, odpadávající části karoserie už ji nezbude než opravit před 4 hodinami | Petr Prokopec

Tesla vyrábí statisticky nejméně kvalitní auta vůbec, svolávacích akcí ale vyhlašuje minimum. Úřady to dosud ignorovaly, teď konečně začaly jednat.

Zdá se, že úřadům v případě Tesly již došla trpělivost. Americká automobilka dlouhou dobu dráždila hada bosou nohou a dovolovala si věci, které by jiným výrobcům neprošly. Proč bylo před jejími pochybeními přivřeno tolik očí, netušíme, neboť problematická kvalita je už léta trvající a léta neřešený problém. Mnohokrát se ukázalo, že automobilce na kvalitě snad ani nesejde a zákazníky tlačí do kouta a bere jim možnosti problémy efektivně reklamovat.

Tesla dlouhodobě veškerá pochybení odmítala, přičemž za problémy podle ní nestálo upřednostňování kvantity či minimalizace nákladů, ale samotní zákazníci. Americká automobilka takto vysvětlovala i to, že novým autům odlétávaly střechy za jízdy nebo nárazníky za deště - to prý byla boží vůle. Absurdní vysvětlení střídalo absurdnější a nezdálo se, že by to kohokoli ze zodpovědných trápilo. Tyto časy ale zjevně skutečně končí.

Svědčí o tom i postup německé KBA, která oznámila, že Tesla musí povolat do servisů zhruba 12 300 kusů Modelu X, a to kvůli plastovým lemům ve spodní části karoserie. Důvodem je skutečnost, že odpadávají za jízdy, neboť evidentně nedošlo k jejich řádnému připevnění. A jelikož zejména prahové lišty nejsou zrovna drobným komponentem, hrozí i poškození majetku dalších motoristů a jejich případná zranění.

Dle KBA se svolávací akce týká vozů vyrobených v letech 2015 a 2016, přičemž jde o celosvětovou záležitost. Na první pohled tak možná není důvod, proč se stresovat, nicméně právě v závěru prvního zmíněného roku se Model X začal vyrábět, přičemž Tesla v daném období dodala zákazníkům pouze pár set exemplářů. Suma sumárum tak ve výsledku musí do servisů hlavně produkce z roku 2016, přičemž oněch 12 300 kusů představuje zhruba polovinu všech aut, které tehdy ve Fremontu vznikly.

Tesla přitom právě na počátku roku 2016 přišla s tiskovou zprávou, ve které se chlubila, že upřednostňuje kvalitu nade vše. Nicméně i tak se jí daří navyšovat objem výroby elektrického SUV dle plánu. Že šlo o marketingové klišé, je snad po pěti letech a označení Tesly za výrobce daleko nejnekvalitnějších aut na trhu snad jasné každému. A pokud není, po vyhlášení této svolávací akce by mohlo. Tušíme, že další budou následovat, neboť z Modelů X toho padá víc.

Teslám Model X vyrobeným v letech 2015 a 2016 mohou upadnout lišty ve spodní části karoserie, zhruba 12 300 aut tak musí do servisů. Bude to zřejmě první z řady podobných akcí, později vyrobeným autům odpadávají pro změnu části střechy. Foto: Tesla

