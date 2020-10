Úřady přikázaly majiteli vrátit značku na přání. Až po půlroce pochopily, po dalším prohrály před 3 hodinami | Mirek Mazal

Není zase tak neobvyklé, když úřad nevyhoví žádosti o přidělení té či oné značky na přání, tady ji ale vydal a po čase ji chtěl zase zpátky. Soud ovšem rozhodl ve prospěch majitele.

Sean Carroll z východoamerického státu Rhode Island vlastní Teslu, která letos na jaře plnila stránky médií všeho druhu. Auto samotné se o to ale nepostaralo, design, technika i minimalistický interiér jsou stejné jako u ostatních vyrobených exemplářů. O veškerou slávu se postarala dlouho ignorovaná registrační značka na přání s pěticí písmen „FKGAS“.

Tu Model 3 vozil tou dobou zhruba šest měsíců, až tehdy se ale úřad dovtípil, co jí majitel myslel a ve stínu uvědomění si pravého významu zvolené kombinace majiteli registraci zrušil. A dříve vydanou značku chtěl zpět.

Člověk nemusí být génius, aby - zvlášť na Tesle - pochopil, oč tu jde, úřadu ale zjevně trvalo půl roku, než zjistil, že písmeny FKGAS mínil majitel zkrácení slovního spojení „fuck gas”. Český překlad snad ani není potřeba a určitě ho od nás určitě nečekejte, diplomaticky řečeno tím ale Caroll dává najevo svůj odpor k benzínu. Úřad shledal takové vyjadřování jako urážlivé a majitele Tesly vyzval k vrácení značky. Ten se ale proti rozhodnutí autorit postavil.

S argumenty o svobodě projevu spor dotáhl až k soudu, který musel rozhodnout, jestli takovou značku může na autě mít. Carroll tvrdil, že se jen snaží zvýšit povědomí o elektromobilech, protože se osobně plně zasazuje o životní styl šetrný k ovzduší. Na střeše svého domu má údajně solární panely, zároveň tráví nejvíce času v přírodě. „FKGAS je moje osobní prohlášení, které vyzývá všechny, aby se na svět dívali jinak,“ hájil svoji volbu majitel Tesly. A věřil, že jeho právníci dovedou přesvědčit soud a dosáhnou obecného zrušení administrativních možností napadat urážlivé registrační značky.

Jakkoli se z českého pohledu může zdát šance na úspěch v takové záležitosti minimální až nulová, Amerika je zkrátka jiný kraj. Sice vás tam možná zastřelí za to, když se nebudete dostatečně přátelsky chovat k policii, úcta ke svobodě slova je ale nekonečná. Soudkyně Mary McElroy tak ve sporu rozhodla ve prospěch Carrolla, a to s celkem jasnou argumentací.

„Zrušení registrace, které by zakazovalo panu Carrollovi vyjádřit svůj názor na pohon motorových vozidel fosilními palivy, by nenapravitelným způsobem potlačilo jeho práva,” konstatuje v odůvodnění soudkyně. Ta dále - a zde máme pocit, že velmi trefně - kárá úřad za to, že chyboval, když obecně dovolil registračními značkami vyjadřovat osobní názor majitele a současně si osobuje právo rozhodovat, co je urážlivé a co ne. Možný je buď obecný zákaz takových značek, nebo následné respektování práva majitele vyjádřit podobou registrace cokoli, nic mezi tím

V době koronavirové krize malicherný problém? Ano, asi trochu ano, na druhou stranu je třeba ocenit, že když už nic jiného, zůstávají Američané v této věci konzistentní. Mnohokrát už jsme konstatovali, že svobodu projevu nelze držet na vodítku - buď je, nebo není. V USA evidentně stále existuje.

Tesla Model 3 s registrační značkou na přání prošla původním schválením, až po půl ruce úřady pochopily, co jí bylo míněno. Po dalším půlroce se ale musí smířit s tím, že značka majiteli zůstane. Ilustrační foto: Tesla

