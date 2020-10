Úřady zakázaly testy tahače bez kabiny v provozu proto, že neumí předložit řidičák 6.10.2020 | Petr Prokopec

Kdyby se úřady proti něčemu takovému postavily kvůli tomu, že to považují za nebezpečné, dá se to pochopit. Toto ale svědčí jen o jejich zkostnatělosti.

Dočkáme se někdy aut se skutečnými autopiloty schopnými odvézt nás z jednoho místa na druhé bez našeho zapojení? Zatímco ještě nedávno kde kdo mluvil o jejich brzkém příchodu, nyní je u většiny firem ticho po pěšině. Autoři totiž jen velmi neochotně přiznávají, že chaotičnost reálného světa je překážkou, kterou se nedaří překročit a nepřímo tak přitakávají spoluzakladateli Applu, který říká, že funkční autopilot vyvinout jednoduše vůbec nelze, a tak už se o to ani nepokouší.

Ne všichni to ale vzdali jako on. Švédský start-up Einride má naopak pocit, že se dostal až před cílovou pásku a už loni odhalil elektrický tahač T-Pod, které nejen že nemá volant a pedály, ale dokonce se obejde i bez klasické kabiny. Operátor tak na jeho provoz dohlíží pouze vzdáleně.

Už při představení vozu jsme psali, že Švédové dostali povolení k testu na veřejných silnicích, jenže příliš benevolentní povolení to nebylo. T-Pod se tedy mohl pohybovat pouze po 300metrovém úseku mezi skladem a terminálem firmy DB Schenker, a to pouze pětikilometrovou (5 km/h, skutečně) rychlosti. Že mají takové podmínky daleko ke skutečnému provozu, nemusíme dodávat.

Firma se tak letos vypravila za úředníky znovu, neboť chtěla zvětšit rozsah testů ve skutečném. V té chvíli nicméně narazila na svérázný problém, o kterém informoval sám zakladatel firmy Robert Falck na svém facebookovém profilu. Ten uvedl, že autority takové testy zakázaly, nikoli však proto, že by to považovaly za nebezpečné. Problémem se stalo, že auto nemůže předložit řidičský průkaz a nedokáže se podrobit testu na alkohol v krvi.

To je skutečně absurdní a i kdyby podmínky měl splnit alespoň dohlížející operátor, beztak to není reálné, neboť jak jsme zmínili, na provoz auta dohlíží na dálku a nikoliv z kabiny, která tu chybí. Falck v mezičase příspěvek odstranil, nejspíše proto, že utahovat si v jeho pozici z úřadů není úplně taktické, kolegové z The Last Driver License Holder si ale vše včas uložili, a tak vám jej můžeme ukázat i nyní.

Je to kuriózní ukázka toho, jak zkostnatělý svět úřadů je, neboť důvod pro zamítnutí je to vážně absurdní. V principu s ním ale lze souhlasit - operátor dohlížející na provoz přímo v autě by byl lepší bezpečnostní pojistkou, a to nikoli jen proto, že může předložit ke kontrole řidičák a fouknout do měřiče alkoholu.

