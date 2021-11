Předčasný facelift kritizovaného Hyundai je oficiálně venku, jsou to dva kroky vpřed a jeden vzad před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Hyundai

Na některých trzích se začal prodávat teprve před pár měsíci, přesto je venku modernizace. S ohledem na to, jak kontroverzní byl jeho design, nešlo faceliftem mnoho zkazit, nový vzhled ale v celé své kráse nevypadá jako zase taková výhra.

V poslední době se poměrně hodně mluvilo o neobvyklém kroku Hyundai. Korejská automobilka se totiž rozhodla modernizovat své menší SUV Creta, na čemž by nebylo nic až tak překvapivého, kdyby ovšem druhá generace nespatřilo světlo světa v roce 2019. Tehdy navíc bylo na autosalonu v Šanghaji odhaleno pouze čínské provedení, které za zákazníky zamířilo pod označením ix25. Skutečná Creta se ukázala až v únoru 2020, přičemž třeba na takový ruský trh dorazila až letos v červnu.

Korejci tedy s faceliftem někde přicházejí jen pár měsíců po zahájení prodeje, což je strategie, kterou jsme dosud spojovali spíše s čínskými výrobci. Pro ně jde o zaběhlou praxi, která je udržuje v popředí zájmu publika. Mění se přitom pouze zevnějšek, nikoliv technika - díky tomu nabídka vypadá neustále svěží, i když modernizace mnoho nestojí. Navíc se nabídka výrobce soustavně rozšiřuje, neboť vedle novinky často zůstává v prodeji i její předchůdce. S ním je pak spojena nižší cena, která může oslovit ty zákazníky, jenž nemusí mít nutně nejvíc šik na auto na světě.

Hyundai ovšem mělo pro facelift opravdu pádný důvod, zejména čelní partie druhé generace byly kritizovány zleva i zprava. A jakkoliv se Creta i přesto chlubí velmi slušnými prodeji, Korejci došli k závěru, že jim přesto ujíždí vlak. A proto designéři zasedli znovu k rýsovacím prvkům a SUV dodali „neviditelná“ světla. Souběžně s tím se změnila i čelní maska a nárazník, načež se nezasvěceným může zdát, že Hyundai přišlo se zcela novým modelem, nikoliv jen s modernizací existujícího.

Lehce pozměněny byly i zadní partie, zde ovšem došlo pouze na novou grafiku světel. Díky tomu ovšem Creta vypadá z každého konce jako z jiného těsta. Vpředu totiž připomene kombinaci modelů Palisade a Tucson, vzadu ale zůstává věrna původní stylizaci. To se zdá být chybou, něco jako dva kroky vpřed a jeden vzad současně, načež by nás nakonec ani nepřekvapilo, kdyby za nějaký rok přišel další facelift, který by se zaměřil právě na záď. Zvláště pak na ony lampy, jenž jsou stále reminiscencí originálních předních.

Výše zmíněné zamrzí o to více, když si uvědomíme, že Korejci nemodernizovali pouze exteriér, ale rovněž interiér. Nový je přitom hlavně 10,25palcový digitální přístrojový štít, jenž bude u výše položených verzí výbavy doplňovat audio systém Bose, vyhřívaná a chlazená přední sedadla, ambientní podsvícení, osvěžovač a zvlhčovač vzduchu či panoramatická střecha. Změněna pak lehce byla i středová konzole, čtyřramenný volant ale již zůstává u původního vzhledu.

Faceliftovaná Creta se nejprve začne nabízet v Indonésii, kde bude k mání s 1,5litrový benzinovým motorem, jehož 115 koní a 144 Nm točivého momentu může přenášet šestistupňový manuál či automat CVT. V příštím roce se pak překopané SUV podívá do Číny a Indie, v Rusku ovšem prodeje faceliftu začnou zřejmě až na konci roku 2023. I uvádění modernizace na trh tedy má ctít původní běh událostí, zůstává však otázkou, zda tento plán bude dodržen. Může se stát, že až Rusové uvidí novou podobu Crety, tu starou prostě nebudou chtít. A Korejci jistě nebudou žonglovat s popularitou svého momentálně nejžádanějšího modelu v zemi.

Foto: Hyundai

