USA jsou dál jiný svět, králem prodejů zůstává vůz, který měl být dávno překonán „moderními alternativami”

O konci jeho popularity a překonání auty úplně jiného ražení byla řeč tolikrát, že už to ani nejde spočítat. Realitou ale je, že jeho trůnem neotřásly ani hybridy, ani menší auta a nyní to nedokáží ani elektromobily, třebaže jeho prodeje klesají.

Přestože se automobilový trh mění, vládu obřích pick-upů ve Spojených státech to zatím neohrožuje. Podle názoru různých „expertů“ se publikum už několikrát v historii mělo hlavně vlivem zvýšených cen pohonných hmot přesunout k menším, hybridním anebo elektrickým autům, jenže nic takového se nestalo. Nedošlo k tomu ani v loňském roce a USA dal přiomínají jiný svět - králem Ameriky je totiž znovu Ford F-Series.

Za daným označením se skrývá jak nejmenší F-150, tak větší varianty F-250, F-350, F-450 či F-550. Ford loni prodal na svém domovském trhu lehce přes 640 tisíc exemplářů, což mu s přehledem stačilo na první místo v žebříčku, i když prodeje meziročně poklesly o 12 procent. Rodina pick-upů tak získala prvenství již pošestačtyřicáté, z toho pojednačtyřicáté v řadě. Potlesk je tedy rozhodně na místě.

Ford zatím neupřesnil, jak moc se na prodejích podílela elektrická verze F-150 Lightning. O zrovna oslňující číslo ale nejspíše nepůjde, na konci listopadu se totiž jednalo o 13 258 kusů. Provedení osazené bateriemi o kapacitě 98 či 131 kWh tak nemá na svém kontě ani dvacetinu z celkových prodejů. Je tedy vskutku záhadou, proč Ford na tento pohon tolik tlačí. Zvláště v době, kdy se stále více ukazuje, že „elektrická revoluce” není z mnoha důvodů realizovatelná tak, jak si její strůjci představují.

Vzdušné zámky modrého oválu ale ponecháme stranou. Soustředit se budeme pouze na loňské registrace, neboť značka dala k dispozici pár zajímavostí. Pokud by se zmíněných 640 tisíc aut vyskládalo do řady, vytvořily by kolonu dlouhou 2 400 mil (3 862 km). To je větší vzdálenost než z Los Angeles do Detroitu. Kromě toho se na registrace dá zadívat také z časového úhlu pohledu, jeden exemplář byl loni prodán v průměru každých 49 sekund.

Jak jsme nicméně naznačili, o absolutní rekord se nejedná. Loni Ford prodal celkově 726 004, předloni pak dokonce 787 400 aut. V obou případech se nicméně jedná o horší výsledek, než jakých dosahoval před pandemií. V roce 2019 to bylo 896 526 registrací, o rok dříve dokonce překonala metu 909 tisíc vozů. To představuje prodej 2 490 exemplářů denně, takřka 104 za hodinu a pomalu dvou za minutu - jeden vůz se prodal každých 36 sekund.

Za daným poklesem ale nestojí nezájem publika či jeho přesun k jiným vozům, dolů šel celý trh. Problémem byly nadále hlavně trhliny v dodavatelských řetězcích. S těmito problémy navíc automobilka bude muset bojovat i letos, ovšem i tak již začíná být zjevné, že Ford F-Series bude znovu korunován králem. Zakrátko se totiž rozjedou dodávky inovovaného provedení Super Duty, na které značka eviduje již více než 150 tisíc objednávek. A to jsou verze F-250 a vyšší méně žádané než F-150.

