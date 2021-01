USA řeší svérázný střet zájmů Demokratické političky, která umetá cestu elektromobilům před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Andrew Harnik, AP

Korupce, klientelismus či prospěchářství může nabírat citelně sofistikovanějších podob, než je předávání obálek s penězi. Jeden takový praskl na významnou Demokratku Nancy Pelosi, která podporuje rozmach elektromobilů a současně sází na růst akcií Tesly.

Střet zájmů je slovní obrat, který napříč Českem v posledních zhruba osmi letech zaznívá častěji než pomalu za celou předchozí historii našeho státu. Stojí za tím osoba premiéra Andreje Babiše, který navzdory svým slibům a ujištěním stále ovládá koncern Agrofert, jež zcela nepochybně profituje z dobrých vztahů se státem - bez dotací a veřejných zakázek by tato firma nejspíše nepřežila.

Pokud však máte pocit, že podobná situace může nastat pouze v Česku či na východ od našich hranic, zklameme vás. Aktuálně k němu v o trochu sofistikovanější podobě v přímém přenosu dochází také ve Spojených státech, kde se v uplynulých týdnech měnilo osazenstvo Bílého domu. Prezidenta Donalda Trumpa v oválné pracovně nahradil kandidát Demokratické strany Joe Biden. Jeho administrativa již oznámila, že se vrací zpět k Pařížské klimatické dohodě, a co více, že hodlá ve velkém podporovat prodej elektromobilů a výstavbu dobíjecích stanic.

To samo o sobě je podhoubím k všemožným malým domů, neboť zelená politika stojí a padá s přerozdělováním peněz jiných. Co vše bude mít za následek, v tuto chvíli nechceme domýšlet, o to tu ani nejde. Veřejnost totiž zaujal už krok Nancy Pelosi, předsedkyně Sněmovny reprezentantů Spojených států, pochopitelně za Demokraty. Na tu prasklo, že si zajistila kupní opci na 2 500 akcií Tesly v nominální hodnotě 500 USD s datem vypršení kontraktu k 18. březnu roku 2022. Nebudeme vás zatěžovat podstatou fungování tohoto finančního instrumentu, podstatné je, že Pelosi tím sází na růst resp. udržení hodnoty akcií firmy. A investovala do něj spoustu peněz, tato opce má hodnotu 0,5 až 1 milion dolarů (10,79 až 21,58 mil. Kč).

Samo o sobě to není nelegální, politikům to kupodivu nic nezakazuje. Je to ale přinejmenším značně pochybné. U nás specificky neopakovatelnou situaci (protože akciový trh u nás příliš nefunguje a i kdyby ano, rozhodnutí české vlády či českého parlamentu by na fungování tak velké firmy mělo pramalý vliv) lze přirovnat k tomu, jako by významný český politik investoval do firmy, které přijetí toho či onoho zákona dodá jakoukoli konkurenční výhodu. Přesně to demokraté dělají ve prospěch zejména amerických výrobců elektromobilů a Tesla je sakra významný americký výrobce elektromobilů.

Jsme zvědavi, kam až situace vygraduje - už zkraje loňského roku vzbudil rozruch prodej akciových titulů ze strany jiných amerických politiků v momentě, kdy si na základě získaných informací dříve než jiní uvědomili, že trhy čeká drtivý propad. To má ale ještě dost daleko k situaci, kdy tak významný politik sází na růst cen akcií firmy, jejíž fungování a tedy i hodnotu navrhovanými a přijímanými zákony přímo ovlivňuje.

Předsedkyně Sněmovny reprezentantů Spojených států Nancy Pelosi je kvůli nákupu opcí na akcie Tesly ve zjevném střetu zájmů. Část veřejnosti to pobouřilo, nelegální to ale není, nemorální zcela nesporně. Foto: Andrew Harnik, AP

Petr Prokopec