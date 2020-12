Ústup BMW ze slávy se zřetelně projevil už i ve volbě nejlepších rychlých hatchbacků dneška před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: BMW

Kdysi v podobných volbách pomalu nebylo co řešit, dnes Mnichov nejenže neboduje mezi nejlepšími, je dokonce jmenován mezi těmi výrobci automobilů, kteří na umístění v takovém žebříčku vůbec nemohou pomýšlet.

Pokud jste v minulých letech hledali nejlepší hot hatch na trhu, nemohli jste ve svých úvahách nezavadit o vrcholné verze BMW řady 1. Nejprve atmosférická 130i a později přeplňovaná M135i resp. M140i nemusely být ve všech ohledech nejlepšími vozy, nastavovaly ale laťku konkurenci. Kombinace výkonu, ovladatelnosti a v této třídě unikátní koncepce s motorem vpředu a pohonem zadních kol (u M135i a M140i volitelně i všech) byly něčím mimořádným, k čemu nešlo nevzhlížet. Většina soupeřů si musela vystačit se čtyřválci, které byly spárované s pohonem předních či maximálně všech čtyř kol, ovšem pořád s koncepcí „vše vpředu”.

Jaká je situace nyní? O tom nejlépe vypovídá žebříček kolegů z magazínu Car Throttle, kteří dali dohromady desítku nejlepších ostrých hatchbacků současnosti a s gustem vyjmenovali i vozy, které na umístění v ní nemohou pomýšlet. A současné BMW M135i je přesně tam, kde byste jej čekali - v desítce nejlepších o něj nezavadíte a mezi „odpadlíky” má dokonce čestné místo. Britové prý za jeho volantem nenalezli ani špetku vzrušení a konstatují to s velkým smutkem. K jeho vzhledu se pak raději ani nechtějí vyjadřovat a je pochopitelné, že kdyby to udělali, o slova chvály by nešlo.

To jen dokladuje, jak obrovský je ústup BMW ze slávy v očích nadšených řidičů. Nejde o to, že by se něco trochu nepovedlo, že by novinka ztratila část atraktivity svého předchůdce, stejně nazvaný model se propadl z absolutního vrcholu segmentu na úplné dno. A to navzdory ujištěním tvůrců M135i, že přechod na předokolkovou platformu a směrem ke čtyřválcům nebude mít zásadní vliv na jízdní charakteristiku.

Nové BMW M135i ale není jediným vozem, který se do finálové desítky nedostal. Mimo hru byla nakonec postavena třeba i Škoda Octavia RS proto, že není tak řidičsky atraktivní jako spřízněný Golf GTI. A nakonec to není ani hatchback. Kupodivu chybí i Audi S3, prý opět není tak vtahující do hry. Smůlu pak měl i Volkswagen up! GTI, který pro změnu sice zábavný je, ovšem do slavného označení takříkajíc ještě nedorostl. Vlastně i proto jeho absence mezi nejlepšími není až taková tragédie, což lze ostatně říci taktéž o českém liftbacku - ten si čáku na to být řidičským autem snad ani nedělá, je to spíše výkonný rodinný vůz.

Pozitivem budiž, že je tu celá desítka jiných aut, se kterými si řízení užijete dosyta a přitom je pořád lze používat pro běžné přesuny. Co je docela překvapivé, hned dvě místa okupuje třícípá hvězda, i když Mercedes byl dříve pro změnu tou značkou, která možná sice dokázala zaujmout v přímém směru, ovšem v zatáčkách by na ni snad nikdo nesázel.

Časy se tedy zjevně mění, což jen dokládá pohled na další pozice. Vidíme na nich mimo jiné Hondu Civic Type-R nebo Hyundai i30 N, které znovu připomíná, že slova někdejšího šéfa divize BMW N Alberta Biermanna nebyla pouhým marketingovým klišé. Současná hlava sportovních aktivit korejské značky totiž ještě před debutem tohoto vozu uvedl, že v Mnichově se totálně změnila kultura a řidičská auta dnes vyrábějí jiné automobilky. Mezi takové lze zařadit nejen Hyundai, ale i Toyotu, jejíž Yaris GR klání opanoval a překonal většinu mnohem věhlasnějších soupeřů.

Toyota přitom rozhodně neměla zábavu za volantem v popisu práce, zejména v novém miléniu platila spíše za výrobce nudných aut. Yaris nicméně vše mění, a to vlastně do jisté míry způsobem, jaký byl vlastní BMW, tedy výjimečností. Žádný jiný vůz ve finálové desítce se totiž nechlubí klasickým pohonem všech kol, který navíc upřednostňuje zadní kola, a to mechanicky, nikoliv skrze elektronické kejkle u Mercedesů-AMG.

BMW se opravdu posunulo jinam a ani my to neříkáme rádi. Bohužel, naše zkušenost je úplně stejná. Není to přitom tak, že by mnichovská automobilka nenabízela žádné zajímavé modely, i takové se najdou. Rozdíl je v tom, že zatímco ještě před nějakými 20 léty jste mohli očekávat zajímavé ježdění i v základním modelu té které řady, dnes na něj není spoleh ani u vrcholných verzí, které to mají v popisu práce. A to je skutečně smutné.

10 nejlepších hot hatchů současnosti podle Car Throttle

10. Mini John Cooper Works

Foto: Mini

9. Mercedes-AMG A35



Foto: Mercedes-Benz

8. Ford Focus ST



Foto: Ford

7. Renault Megane RS



Foto: Renault

6. VW Golf GTI



Foto: Volkswagen

5. Mercedes-AMG A45



Foto: Mercedes-Benz

4. Honda Civic Type-R



Foto: Honda

3. Ford Fiesta STI



Foto: Ford

2. Hyundai i30 N



Foto: Hyundai

1. Toyota Yaris GR



Foto: Toyota

Auta, která také na umístění mezi nejlepší desítkou nemohou pomýšlet

BMW M135i



Foto: BMW

Škoda Octavia RS



Foto: Škoda Auto

Audi S3



Foto: Audi

Zdroj: Car Throttle

Petr Prokopec