Utrápená silniční F1 Mercedesu se ukázala v ostré akci. Když zrovna jede, zní jako letadlo

Auto s technikou Formule určené pro běžný provoz se pokusil postavit už leckdo, jenže ono to dost dobře nejde. Mercedes míří k podobnému cíli tak moc, jak se jen dá a po letech trápení je mu velmi blízko.

„Silniční vůz s motorem z Formule 1” je klišé, které se nikdy nemůže dočkat materializace, protože něco takového se postavit prostě nedá. Nejde jen o legislativní překážky, neboť ef-jedničky netrápí věci jako emisní limity, ale i faktickou nemožnost - motor z F1 je vyvinut tak, aby dokonale pracoval jen v přesně vymezeném teplotním spektru a autu byste museli před každou jízdou předehřívat olej na provozní teplotu, aby se vůbec hnulo z místa. Kdo by něco takového dělal?

Faktem ovšem zůstává také to, že spojitost se světem Formule 1 je senzační marketing. Je to živoucí vrchol automobilového vývoje a přes všechny podivné úpravy pravidel v posledních dekádách absolutní špička dynamiky aut. Řekněte zámožným kupcům, že jim prodáte supersportovní auto s technikou ef-jedničky a utrhají vám ruce. To je lákavé pro každou automobilku a v roce 2017 tomu neodolal ani Mercedes. A možná dodnes lituje.

Od první veřejné prezentace vozu, která se odehrála skutečně už před čtyřmi roky za přítomnosti Lewise Hamiltona a Nica Rosberga, uběhla už spousta vody. Německá automobilka tehdy oznámila, že vznikne 275 exemplářů stroje nazvaného One, který bude používat motor odvozený od toho, který pohání formulové monoposty značky. To si pochopitelně vyžádalo řadu změn, však 1,5litrový přeplňovaný šestiválec točí na volnoběh 5 000 ot./min, to by v silničním autě skutečně neprošlo, přesto mělo jít v základu vážně o jeden a ten samý motor točící až 11 000 ot./min. A auto se mělo prodávat už před léty.

To byl plán, realita za ním o hodně zaostává. Třícípá hvězda nakonec v roce 2019 přiznala, že s technikou ef-jedniček narazila na problémy s pravidly Evropské unie a začátek prodeje odložila. Kvůli tomu se nakonec zákazníci měli tohoto vozu dočkat počátkem letošního roku, čtyři roky po premiéře, jenže ani to se nestalo. Přesto si v květnu roku 2021 můžeme říci, že vývoj evidentně pokročil.

Nejlépe to dokumentuje přiložené video pořízené kde jinde než na Severní smyčce Nürburgringu. Tam Mercedes finišuje s vývojem dvou už jen lehce maskovaných prototypů a dovoluje okusit všem okolo, jak jeho stroj jede. Tedy pokud zrovna jede. Z videa je patrné i to, že při jedné z jízd vozu na okruhu krátce po vjetí na něj zhasl motor a pilot se musel hezkou chvíli potit, než jej dokázal znovu probudit k životu.

Když jde ale vše, jak má, je to skutečně pozoruhodné auto. Po okruhu se pohybuje s nebývalou lehkostí a byť jistě nebude tak rychlé jako Formule 1, až tak daleko k ní mít nemusí. Velmi specifický je i zvukový projev kombinující tradičně nevýrazný projev turbomotoru s jemně pištivým zvukem elektromotorů a hrubějším projevem diferenciálů. Některým se to nelíbí a říkají, že je to vysavač, já bych řekl, že to je spíše jako letadlo a celkem to zapadá k neobvyklosti auta jako takového. Ale posuďte sami.

Utrápený projekt na každý pád jede dál a jsme zvědavi, kdy a zda vůbec jej Mercedes dokončí. Pustit se do výše popsaného v době, kdy sítem emisních limitů prochází stále méně obyčejných motorů, bylo nepochybně troufalé, pokud ale Němci uspějí, bude to zaručeně nejen první, ale i poslední silniční auto používající alespoň podstatnou část motoru skutečné F1.

Mercedes-AMG One už měl být léta v prodeji, potíže s jeho pohonem ale vývoj protahují a protahují. Ani teď nejde vše perfektně, záběry z Nordschleife níže ale ukazují skoro hotové auto v ostré akci. A nelze říci, že by působilo zcela nesympaticky. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: CarSpyMedia@Youtube

