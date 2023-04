Utrápená silniční Formule 1 Mercedesu si vylepšuje reputaci, na kontě má úchvatný okruhový rekord před 3 hodinami | Petr Prokopec

Auto, které dorazilo léta poté, co dorazilo mělo, navíc s dost rozporuplným projevem, zatím nebylo zdrojem nadšení. U podobných strojů je ale nakonec klíčová rychlost. A ta Mercedesu-AMG One opravdu nechybí.

Přiznejme si na rovinu, že Mercedes-AMG One dosud doprovázelo spíš trápení než nadšení. Německá automobilka dlouho protahovala vývoj, neboť měla problém adaptovat motor z Formule 1 pro silniční využití. Když pak nakonec v loňském roce hybridní supersport představila, okořenila debut opravdu ledovou sprchou. Vůbec poprvé totiž zaznělo, že zákazníci v USA mají smůlu, a to přesto, že je značka předtím donutila ke koupi aut, které nikdo z nich primárně nechtěl.

Na podzim si nicméně silniční F1 trochu spravila reputaci, neboť závodní jezdec a ambasador divize AMG Maro Engel s vozem zajel rekord Ringu. Takřka jednadvacetikilometrový okruh obkroužil za pouhých 6 minut a 35,183 sekundy, což působivý výsledek. Jakkoli video dokumentující samotnou jízdu již tak impozantní nebylo. Engel ostatně dodal, že musel hodně laborovat s využitím elektrické energie a nemohl permanentně využívat plný potenciál vozu.

Jestli nás ovšem historie něčemu naučila, pak tomu, že detaily jsou často nepodstatné. Ostatně dnes si jen málokdo vzpomene na to, že Toyota v roce 2018 opanovala závod 24 hodin Le Mans jen proto, že šlo o jediný tovární tým. Nejinak tomu bylo i v dalších dvou letech, první opravdu nezpochybnitelné vítězství Japonců tak přišlo až v předloňském roce, kdy již ve startovním poli figurovala značka Alpine. To jsme ale odbočili, proto rychle zpátky k Mercedesu.

Hybridní supersport má totiž na kontě další významný počin, neboť tentokrát Engel zajel v rekordním čase jedno kolo na Monze. Italský okruh zvládl za 1:43,902, díky čemuž je o takřka deset sekund rychlejší než upravený Nissan GT-R R35 (1:52,09). Ferrari LaFerrari (1:59,00) pak dokonce překonává o parník. Nicméně na této trati sériová auta působivé časy nezajíždí, je tak daleko vhodnější srovnání se závodními prototypy.

Mercedes je totiž rychlejší než Ligier JS P320, tedy speciál skupiny LMP3. Zároveň jen o pár desetinek zaostává za Dallarou 320, což je 575 kilo vážící otevřený monopost série Euroformula Open. Ve srovnání se skutečnou Formulí 1 nicméně AMG tahá za výrazně kratší kus provazu. V roce 2020 Lewis Hamilton během kvalifikace zajel s W11 okruh za 1 minutu a 18,89 sekundy. Tehdy dosáhl průměrné rychlosti 264 km/h.

Lze už jen dodat, že stejně jako na Ringu i na Monze zvolil Engel jízdní režim Race Plus, který odemyká přístup k plnému potenciálu hybridního ústrojí. To je složeno z 1,6litrového šestiválce a čtyř elektromotorů, přičemž produkuje 1 063 koní. Automobilka vyrobila pouze 275 kusů. Zda pak některý nakonec zamířil do USA díky výjimkám z pravidel, zatím není známo.

Silniční F1 Mercedesu má na kontě další rekord, trať v Monze totiž Maro Engel obkroužil za 1 minutu a 43,902 sekundy. Automobilka k tomu zatím uvolnila jen jednu fotku a samotnou informaci, na video si musíme počkat. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Mercedes-Benz

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.