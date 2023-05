Ani Britové už nevěří, že by nařízení elektromobilů bylo uskutečnitelné, jejich kupců skoro nepřibývá před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Hraje hudba z Milionáře a k tomu otázka. Co udělá člověk, kterému nabídnete horší auto za skoro dvojnásobnou cenu: a) půjde a s radostí si ho koupí, b) pořídí si ho jen za cenu extrémních dotací, c) koupí si cokoli jiného, d) nekoupí si nic. Asi už tušíte, že jen jedna odpověď je zaručeně špatná.

Utopie. To je jediné slovo, které stačí pro zhodnocení představy, že v roce 2030 nebo 2035 nařídíte prodej pouze elektrických aut a nic to nepokazí. Jít aspoň o ekvivalent spalovacích vozů, který by nabídl podobné vlastnosti za podobnou cenu, není to zase takový problém - pár lidí zapláče a naprostá většina to vezme jako fakt. Pokud ale začnete lidem nutit z hlediska praktické využitelnosti zřetelně horší vůz, za který by si navíc měli připlatit stovky tisíc navíc, většina z podstaty řekne ne.

Politici se tak dříve nebo později ocitnou před možností volit ze dvou možností. Buď mohou na svých plánech trvat až do sebezničení a poznat dopady v podobě drasticky se propadajících prodejů nových vozů se vším, co to sekundárně způsobí. Bude to znamenat leccos od méně efektivního fungování společnosti jako takové až po kolapsy firem, které nemohou stejně - pokud vůbec - fungovat s poloviční výrobou či prodejem čehokoli.

Anebo mohou ustoupit ze svých záměrů dříve, tak trochu se zesměšnit, ale ve výsledku udělat dobrou věc. A tedy přiznat, že měli moc velké oči a skutečný svět bude chtít jako obvykle poněkud pestřejší, nikoli černobílé řešení. Přijdou vám naše slova poněkud fantaskní? No, nejsou, ono se to děje už teď. A vlastně obojí najednou.

Včera jsme psali o tom, že v Nizozemsku už odpískali dílčí nařizování elektromobilů od roku 2025, neboť je prostě ekonomicky neschůdné. Tam vzali aspoň trochu rozum do hrsti, to Británie už dříve vystoupila z EU, aby Evropské unii ukázala, jak být správně evropská, a tak tam čistě spalovací auta chtějí zakázat už v roce 2030. To je za 7 let a Britové zatím z tohoto cíle neslevují. To ovšem neznamená, že o jeho dosažitelnosti nemají pochybnosti.

Nejnověji jej vyjádřila jak tamní asociace výrobců a prodejců aut (SMMT), tak Mike Rutherford z Auto Expressu. Neříká vlastně nic převratného, jen si všímá faktů a poměřuje je s dřívějšími plány a sliby. V prvé řadě správně konstatuje, že růst prodejů elektrických aut probíhá „bolestivě pomalým tempem”. Konkrétně uvádí, že od ledna do dubna loňského roku měly elektromobily podíl jen 14,4 procenta na trhu nových vozů. A ve stejném období roku 2023 se jedná o 15,4 procenta. S takovým vývojem na „stoprocentní elektrifikaci prodejů” už za 7 let nelze myslet ani omylem.

„Takový nepatrný nárůst vzbuzuje pochybnosti, obavy a skepsi mezi výrobci, spotřebiteli a dalšími, že zákaz prodeje nových benzinových a naftových aut od ledna 2030 jednoduše nelze uskutečnit. Upřímně řečeno, je trh elektrickými auty skutečně šťastně a ochotně připraven získat už za necelých 7 let 100 procent z celého koláče, když dnes urve jen 15,4 procenta? Myslím, že ne,” říká Rutherford.

Už i SMMT je na základě tohoto vývoje „méně optimistická ohledně růstu poptávky” po elektromobilech, a proto „snižuje očekávaný podíl na trhu“ takových vozů pro rok 2023 a 2024. Ani za rok a půl se tak podíl elektromobilů na celkových prodejích nemá dramaticky odchýlit od pouhé pětiny. „To vše navzdory pokračujícímu trendu uvádění více elektrických a méně dieselových i benzínových modelů do prodeje, ať už se to spotřebitelům líbí nebo ne,” říká Rutherford.

„Když porovnáme, řekněme, aktuální benzínovou Corsu ze spodní části nabídky (za 18 585 GBP, cca 513 tisíc Kč - pozn. red.) se standardní elektrickou Corsou (za 32 430 GBP, asi 877 tisíc Kč - pozn. redakce), je ta elektrická o 74 procent dražší. A v tom spočívá problém nejen pro jejího výrobce, ale i pro všechny ostatní,” uvádí dále a správně vzpomíná: „Existovaly předpovědi, sliby a proklamace, že ceny čistě elektrických vozů klesnou a do poloviny této dekády budou na stejné úrovni jako u ekvivalentních modelů se spalovacími motory. No a hádejte co? Právě jsme vstoupili do 41. měsíce aktuálně 120měsíční dekády. Takže už jsme se dostali do poloviny 20. let!” přidává s tím, že podobné proklamace jsou soustavně nenaplňovány a není důvod si myslet, že se na tom v jakkoli dohledné době cokoli změní.

Také v Británii se tedy stroj na prodej elektromobilů zadrhává, a to navzdory extrémní finanční podpoře mířící jejich směrem, tanečkům automobilek okolo těchto aut, mocným investicím do infrastruktury i blížícímu se termínu, kdy nic jiného ani nepůjde legálně prodávat. Že by tedy elektromobily nebyly až tak skvělé? Možná by nebylo od věci se - pro jednou - zeptat lidí, zda o něco takového vůbec stojí. Pokud možno dříve, než řeknou rezolutní „ne” svými peněženkami, to pak jejich odpověď bude bolet jen víc.

No kdo by nechtěl tuto skvělou Škodu Enyaq od mrzkých 1 239 900 Kč, která váží pouhé 2 tuny a s úchvatnou baterií odpovídající ani ne 15 litrům nafty nedojede komfortně ani z Prahy do Brna a zpět? No, ani Britům takové nabídky moc nevoní. Foto: Škoda Auto

Zdroje: Auto Express, SMMT

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.