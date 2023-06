Už bylo načase. Toyotě a Hyundai zakázali reklamy na elektromobily, slibovaly prakticky nemožné před 2 hodinami | Petr Prokopec

Dlouhodobě upozorňujeme na to, že automobilky lákají na svá elektrická auta za pomocí slibů, kterým tyto vozy reálně nemohou dostát jindy než v úterý a v dubnu. Hyundai a Toyota to dělaly též, minimálně ve Velké Británii ale narazily.

Jsme ti poslední, kteří by toužili po omezování svobody projevu v jakémkoli smyslu těchto slov. Zvlášť v poslední době jsme svědky snah o její potírání pod pláštíkem boje proti „dezinformacím”, které jako takové jistě existují, do pytle s nimi se ale najednou hází vše, co se někomu nehodí do krámu. Jsme zkrátka příznivci souboje svobodně šířených myšlenek a názorů, kterým nám jako jediný ve výsledku udělá ten správný obrázek o čemkoli, o čem se chceme dozvědět víc.

Skrz prsty tak hledíme i na pokusy potírat reklamy z malicherných příčin. Aby reklama byla účinná a dalo se na ní vůbec dívat, musí být hravá, musí v sobě mít nějakou nadsázku, trochu dramatu. A zakazovat reklamu na auto kvůli tomu, že se mu při rozjezdu zakouří od pneumatik... To je vážně nesmysl. To ale neznamená, že žádná pravidla nemají existovat. Reklama by přinejmenším neměla lhát či malovat věci až moc růžově, a to ty spojené s elektrickými auty dělají docela často.

Elektromobilita takto bývá prezentována pomalu jako jediná forma čisté dopravy, což je samo o sobě lží. Ale budiž, to se ještě dá přejít jako nadsazené tvrzení, těžší je přejít informace slibující solidní praktickou využitelnost, které nemají oporu v realitě. Autority dohlížející na reklamní trh to obvykle ignorují, protože stavět se proti elektromobilům není „in”. Britská ASA (Advertising Standards Agency) zodpovídající za správnost reklamy se už na to ale nevydržela mlčky dívat.

Nyní tak plácla přes prsty automobilky Hyundai a Toyotu kvůli jejich zavádějícím kampaním na elektrická auta. První výrobce totiž uváděl, že Ioniq 5 je možné dobít během pouhých 18 minut, pokud lidé použijí stojan o výkonu 350 kW. Druhý pak u modelu bZ4X zmiňoval 30 minut a 150 kW.

Podobná data nejen tyto automobilky, ale prakticky celá branže, zmiňují ve všech prezentačních materiálech běžně, až nyní se ale ASA musela vypořádávat s řadou podnětů poukazujících na zavádějící tvrzení, která musela prošetřit. Když se zeptala obou výrobců, dostala odpověď, že ony informace korespondují s optimálními podmínkami. Baterie tedy nesmí být příliš staré a zároveň je třeba, aby dosáhly optimální teploty. Horko či zima pak nesmí být ani venku. A pochopitelně se musí najít ten správný stojan, který zrovna dává maximum výkonu, který dávat může.

Již tyto mantinely by nejspíše stačily na zakázání reklam, neboť tyto okolnosti nenastanou prakticky nikdy, natož aby byly něčím obvyklým. ASA ale zjistila ještě něco jiného. Toyota totiž v rámci lákání zákazníků tvrdila, že dobíjecích bodů je v ostrovním království celá řada a jsou snadno k nalezení. Dle agentury však stojanů s výkonem 150 kW existuje v celé zemi pouze 419, přičemž ty se nacházejí ve 134 lokalitách. V takovém Skotsku jich je ovšem jen sedm, ve Walesu dvě a v Severním Irsku žádná. Jsou to raritní, ne standardní dobíječky.

Ještě horší je to v případě Hyundai, neboť pouze 37 stojanů disponuje oním mytickým výkonem 350 kW. Irsku se jich pak nachází šest, v Severním Irsku ale lidé nenajdou jediný. Korejci i Japonci se pak sice agenturu pokusili obměkčit tvrzením, že jim nešlo o zavádějící reklamu a že lidé mohou na krátkých trasách využívat stojany s nižším výkonem, kterých je daleko více. Jenže pak je život s elektromobilem nesrovnatelně těžší.

Jde pochopitelně jen o malý krůček k nápravě, přičemž je otázkou, zda na podobný vývoj dojde i mimo Británii. Minimálně v Česku ale bude ještě nějakou chvíli ticho, volby jsou totiž ještě daleko. Jak navíc ukázal kabinet Petra Fialy, pravdu lze od politiků čekat jen ve chvíli, kdy jsou v opozici. Jakmile se ale dostanou ke korytu, již papouškují slova těch, kteří jim ho plní. Anebo si aspoň myslí, že jim ho plní - Evropská unie žádné peníze negeneruje, jako všechny ostatní instituce si je bere od nás. Přesto jsou obyčejní lidé pořád až ti poslední, na koho se berou ohledy.

