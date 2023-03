I Honda zjistila, že bez spalovacích motorů to asi nepůjde, chce je nabízet i za dalších 20 let dnes | Petr Miler

/ Foto: Honda

Jedna věc jsou ideologické cíle, druhá technická a ekonomická realita. Před tou druhou nikdo neuteče a ani velmi „zeleně” smýšlející Honda si nemůže dovolit být výjimkou.

Prakticky den co den jsme svědky slov avizujících oddanost té či oné automobilové značky elektrické mobilitě. Proč se tolik výrobců alespoň v této rovině žene směrem k něčemu, co ve velkém měřítku zřetelně nemůže fungovat a neimponuje naprosté většině zákazníků, nám uniká, to ale pro dnešek nechme stranou. Faktem je, že to dělají. A Honda je mezi takovými značkami hodně vysoko.

Její oddanost elektrifikaci - byť zatím jde hlavně o hybridní pojony - zachází až tak daleko, že jí absolutně nevadí, že přichází o většinu zákazníků. Například v Česku tato slavná automobilka prodala loni pouhých 983 aut za celý rok a během čtyř let se prodejně propadla o víc jak polovinu. Diví se někdo, když dnes prodává nutně hybridní Jazz od 536 tisíc Kč nebo prťavý elektrický model e od 940 tisíc Kč? My ne, ale Honda ano a zlobí se na nás, že na to upozorňujeme. To už snad není ani tragikomické.

Nějakou chvíli se zdálo, že Japonci touto cestou půjdou až do sebezničení, realita ale dříve nebo později dožene každého. I elektromobilitě takto oddaná značka tak nyní ústy svého nejvyššího šéfa Toshihira Mibeho v rozhovoru pro agenturu Reuters připustila, že v průběhu probíhajících studií proveditelnosti budoucích technologií zjišťuje, že spalovací motory bude asi muset udržet v provozu déle, zejména ve výkonných autech, nákladních autech a letadlech. A nemusí nutně zůstat jen u toho.

Na takovou „studii proveditelnosti” stačí tužka, kalkulačka a trocha inteligence, ale Honda nejprve musela mnoho ztratit, aby na to přišla. „Nabíjecí infrastruktura pro naše zákazníky není na tam, kde by měla být,“ řekl v rozhovoru mimo jiné Mibe. To je také pravda, problémem jsou ale sama auta, která jsou s elektrickým pohonem moc drahá a málo využitelná. Mibe tak připouští, že spalovací motory bude Honda nabízet i po roce 2040, jakkoli někde mají být zakázány o 5 nebo 10 let dřív, a to s pomocí syntetických paliv.

„V oblasti vývoje motorů se pohybuji více než 30 let, takže pro mě osobně je to trochu hrozivé,“ přiznal Mibe. „Ale musím oddělit své vlastní pocity od toho, co je pro firmu nejlepší,“ uvedl dále v docela obvyklém stylu lidí v jeho pozici. Co k tomu dodat? Snad jen, že pro každou firmu je nejlepší používat zdravý rozum, ten se z Hondy - při představě prodejnosti Jazzu za cenu Octavie - zjevně vytratil. Možná se ale začíná aspoň pomalu vracet, díky bohu.

Auta jako Honda Jazz (na fotkách předchozí, ještě hlavně čistě spalovací generace) jsou s elektrifikovanými či elektrickými pohony prakticky neprodejná. A to samé platí o vozech s vysokými energetickými nároky, které jsou těžké či výkonné. I Honda už to - zdá se - ví. Foto: Honda

Zdroj: Reuters

Petr Miler

