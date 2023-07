I Japonci počítají s tím, že už si spousta lidí nové auto nekoupí, za 100 tisíc vám z 11 let starého udělají zánovní včera | Petr Prokopec

Je to až absurdní otočení o 180 stupňů nepochybně motivované následky politických tlaků, které uměle zdražují nová auta za únosnou mez. A tak zatímco dříve automobilky dělaly první poslední, aby vám vnutily auto nové, teď už i Toyota bude lidem ochotně renovovat staré vozy.

První generace Toyoty GR 86, tehdy ještě s označením GT 86, debutovala v prosinci roku 2011 na autosalonu v Tokiu. S výrobou pak Japonci v továrně partnerského Subaru začali následující únor, přičemž jen za první měsíc dorazilo 7 tisíc objednávek, respektive dokonce deset a půl, pokud v to budeme počítat i spřízněné BRZ. S rokem 2013 pak byly spojené ještě vyšší registrace, jen ve Státech se totiž celkově prodalo 27 tisíc exemplářů. Pokud k tomu pak připočteme i Kanadu či Austrálii, jsme dokonce na 36 564 registracích, což na nepříliš výkonný sporťák nebylo málo.

Jakkoli pak v dalších letech zájem pochopitelně klesal, GT 86 i BRZ stále zůstávaly ve středu dění. Premiéra druhé generace pak navíc klientele vlila novou krev do žil. Jen vskutku škoda, že s motorem, jehož objem se zvýšil na 2,4 litru, už nemohou moc počítat Evropané, dodávky vozu jsou uměle omezeny na naprosté minimum. V důsledku zvrácené bruselské politiky je totiž japonské kupé považováno za pomalu největší zlo pod sluncem, a to přesto, že váží méně než baterie do elektrického Hummeru. Jelikož ale ten nemá výfuk, je v očích zákonodárců krystalicky čistý.

Tím jsme zdánlivě odbočili od dnešního tématu, ale ono to s ním souvisí. Někteří lidé si kvůli tomu nebudou moci žádný novější vůz stejného ražení koupit - buď proto, že na ně už prostě nezbyde, nebo proto, že si jej už nebudou moci dovolit. Mechanismy zvýhodňující elektrická auta činí i nové spalovací vozy stále méně dostupnými, proto také pravidelně říkáme, že z Evropy dělají druhou Kubu. Lidem za takové situace nezbývá, než si pořídit nebo nechat ojetinu, kterou budou dále udržovat při životě. Automobilky by s tím mohly bojovat, ale mnohé se raději rozhodly to nechat být, jít cestou menšího odporu a vydělávat vlastně na spoluvytváření oné Kuby ve verzi 2.0. Budou pomáhat zachovávat stará auta ve stavu zánovních vozů.

Toyota tak už nyní nastartovala program 86 Refresh Service, jehož středobodem je obnovení výroby některých stěžejních komponentů právě pro model GT 86 s cílem nabízet jeho majitelům tovární renovaci. Pokryto je přitom hned pět specifických částí vozu, a to komponenty pro pohonné ústrojí, novými gumovými silent-bloky, zavěšením, tlumiči a brzdami.

Právě ona celková renovace - tedy nikoli samotné díly - jsou nejzajímavější novinkou. U automobilky si tedy můžete objednat kompletní tovární generálku, která kromě výše zmíněného zahrnuje také veškerý servis, stejně jako i vyčištění pohonné jednotky. Toyota za to vše chce 631 400 yenů, tedy asi 97 tisíc Kč, renovaci renovaci laku a interiéru pak přidá za nějakých 10 tisíc Kč. Za sumu okolo 100 tisíc korun tak může i 11 let staré auto vypadat jako nové.

Program je prozatím zaměřen pouze na Japonsko a vozy z let 2012 až 2016, ale protože situace je v celém vyspělém světě prakticky stejná, nečekejme, že zůstane jen u jedné země, jednoho modelu nebo jedné značky. Ostatně s podobnými programy startují už i jiné automobilky - alespoň v tomto ohledu vidí, co nelze nevidět.

GT 86 může snadno znovu nabýt továrního lesku i kvality, i když půjde o 11 let starý vůz. Automobilka se připravuje na to, že na nové auto bude mít stále méně lidí, a tak raději za sumu okolo 100 tisíc korun prodá stávajícím majitelům jakousi tovární renovaci. Foto: Toyota

