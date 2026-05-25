Už i Mazda odpískala chystané elektromobily, její „plán B” by měl být varováním hlavně pro EU
Petr ProkopecJaponci byli k elektrické budoucnosti beztak skeptičtí, přesto ani u svých minimalistických plánů nevydrželi. Pokud ovšem budeme v Evropě trvat na dalším posunu po cestě do záhuby, něco v záloze pro nás mají. A právě to maluje pro starý kontinent ještě varovnější obrázek.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Už i Mazda odpískala chystané elektromobily, její „plán B” by měl být varováním hlavně pro EU
včera | Petr Prokopec
Japonci byli k elektrické budoucnosti beztak skeptičtí, přesto ani u svých minimalistických plánů nevydrželi. Pokud ovšem budeme v Evropě trvat na dalším posunu po cestě do záhuby, něco v záloze pro nás mají. A právě to maluje pro starý kontinent ještě varovnější obrázek.
Kdo pozdě chodí, sám sobě škodí, říká se. Ne vždy to ovšem platí, jak v automobilové branži potvrzují v podstatě všichni, kteří nepodlehli elektrické mánii a nezlikvidovali svou spalovací nabídku na úkor nechtěných elektrických aut. Své by o tom mohla vyprávět i česká Škoda, do podobné situace se ale dostala také Mazda.
Japonská automobilka na rozdíl od takového Volkswagenu, Fordu nebo General Motors nepřísahala absolutní věrnost elektrickému pohonu, s jehož pomocí by co nejrychleji poslala na onen svět spalovací vozy. Naopak byla v této oblasti spíše zdrženlivá a svůj první produkční vůz disponující bateriemi o kapacitě jen 35,5 kWh představila až v květnu 2020. SUV MX-30 však prodejně nezabodovalo, momentálně tak už jen dosluhuje na některých trzích.
Nově Japonci oznámili, že už tak omezené plánované investice do bateriového pohonu snižují o takřka 50 procent, jak shrnují Auto News. A kromě toho chtějí s dalším vlastním elektromobilem přijít až v roce 2029, tedy o dvě léta později, než bylo zamýšleno. Místo toho se značka hodlá soustředit na spalovací a hybridní techniku, kterou budou disponovat hned tři dříve neplánované novinky, jež dorazí v letech 2028 a 2030. Předcházet jim ovšem bude v příštím roce hybridní verze CX-5 užívající nový čtyřválec SkyActiv-Z. Mazda tak přechází od techniky Toyoty na svou vlastní.
„Přesouváme své zdroje od práce na čistě elektrických vozech k autům se spalovacím a hybridním pohonem,“ potvrdil změny šéf automobilky Masahiro Moro. A dodal, že do roku 2030 investuje Mazda do bateriového pohonu jen 7,52 miliardy dolarů (cca 156,1 mld. Kč) místo původně dedikovaných 12,53 mil. USD (260,1 mld. Kč). V důsledku toho chtějí Japonci na konci dekády vyrábět jen zhruba 200 až 250 tisíc elektromobilů ročně, což představuje jen 15 procent na jejich celkové produkci. Původně mělo jít až o 40 procent.
Neznamená to ovšem, že by si evropská klientela nemohla vůz s bateriovým pohonem od Mazdy koupit. Značka aktuálně vedle MX-30 nabízí také sedan 6e a SUV CX-6e s tím, že další takto koncipované vozy může nabídnout i v budoucnu. A zrovna tento záměr si žádá zvláštní pozornost, neboť do jisté míry naznačuje možný osud celého starého kontinentu, který se nám ani trochu nelíbí.
Zmíněné modely totiž nejsou vlastními vozy japonské automobilky, místo toho je za ně zodpovědný čínský Changan, se kterým značka v Říši středu spolupracuje. A protože potřebovala něco pro Evropu, aniž by se tím musela moc zatěžovat, začala je s jitými úpravami dovážet i sem. Mimo starý kontinent ale zájem o elektromobily vesměs klesá, pevná v kramflecích už není ani ta Čína. Právě to Mazdu přimělo ke zredukování investic i odkladům, stejně jako mnohé jiné automobilky.
Pokud EU bude trvat na elektrifikaci stůj co stůj, i když zbytek světa půjde racionálnějším směrem, může úplně to samé udělat prakticky každý. Pro „normální” trhy budou automobilky vyvíjet racionálně koncipovaná auta šitá podle přání klientů. Pro Evropu by ale musely dělat speciální elektromobily, což možná udělá VW Group, ale většině výrobců se to nevyplatí, na to jsme moc malý trh. Budeme tak dostávat další a další auta z Číny, která už se elektřiny asi nevzdá. Tím by se z nás stalo jakési automobilové béčko, trh, kde budou velké automobilky jako z nouze ctnost prodávat deriváty čínských aut. To jsme chtěli?
Pokud chcete elektromobil od Mazdy, můžete si koupit sedan 6e či SUV CX-6e (na hlavní fotce). Japonské je na nich ale víceméně jen logo, za vším ostatním stojí Čína. A přesně tak to v Evropě může zakrátko dopadnout, pokud Brusel bude na bateriový pohon dál tlačit jako smyslů zbavený bez ohledu na vývoj ve zbytku světa. Foto: Mazda
Zdroj: Auto News
Bleskovky
- Skutečné Bugatti vyzvalo na souboj dvacetkrát levnější „Bugatti pro chudé”. Opravdu to nemělo dělat
včera
- Nejošklivější nové auto týdne, měsíce i roku schytává těžkou bídu od jinak nekritických kolegů, je leda parodií na 8 let starého předchůdce
24.5.2026
- Audi pro rok 2026 vážně chystá nový model s technikou, která byla zastaralá už v roce 2019
21.5.2026
Nejčtenější články
- „Bugatti pro chudé” má absolutní rekord silničních aut z dalších dvou okruhů, i když za volantem seděli amatéři
28.4.2026
- Způsobili jimi řízeným firmám stamiliardové ztráty, teď místo padáků dostávají bonusy v řádu stovek milionů
28.4.2026
- Každý prostě není na elektromobily zvědavý, přiznal bez obalu šéf Alfy Romeo a slíbil dokonce návrat šestiválců
28.4.2026
- Korejci začali testovat nový spalovací motor pro své ostré modely. V Evropě. A snad i pro Evropu
28.4.2026
- Vetřelec vs. Predátor: Nový Mercedes C vedle toho starého ukazuje, že i rozpačité jde ještě hodně pokazit
29.4.2026
Živá témata na fóru
- BMW Divize 05.26. 21:04 - Snowman000
- Koníci z Maranella obecně 05.26. 19:41 - jerry
- Kdo má přednost? 05.26. 18:35 - GeneHawkins
- Lampárna (stěžovatelna) 05.26. 14:49 - pavproch
- Onboard videa 05.26. 10:40 - Truck Daškam
- S větrem ve vlasech.... 05.26. 10:09 - pavproch
- Řidiči, co to mají v ruce... 05.26. 07:53 - Truck Daškam
- Dříve M135i, nyní ///M2 05.25. 14:06 - Vrooom