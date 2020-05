Už i McLaren má problémy, bankám chce zastavit své supersídlo a sbírku slavných F1

McLaren působí jako jedna z těch firem, kterým by pár týdnů výpadku ve fungování a vidina horší ekonomické budoucnosti mohla být ukradená. Ale není tomu tak, ani trochu.

To, čemu jsme si zvykli říkat koronavirová krize, budí v lidech poněkud rozporuplné pocity. Na jednu stranu slýcháme z médií zprávy o spoustě nakažených a mrtvých a mizerné ekonomické vyhlídky do budoucnosti, na tu druhou se ale spousta lidí potýká s docela jinou realitou. V České republice nakažených ani mrtvých zase tak moc není a pokud nepracujete v některém z oborů, které omezení přímo zasáhla, jako je třeba cestovní ruch, možná vám uplynulé týdny přišly jen jako dovolená navíc.

Jenže ekonomická realita skutečně není růžová. Pokud zastavíte téměř veškerou lidskou činnost ve většině světa na tak dlouhou dobu a do některých oborů zatnete hlubokou ránu, která se bude hojit léta, bez negativních dopadů se to neobejde. Potíže pro obyčejné lidi naštěstí nepřijdou hned, zprostředkovaně je ale chtě nechtě brzy pocítí. A kroky automobilek z poslední doby to jasně ukazují.

Konkrétně o tom promluvila třeba Toyota, kterou vzhledem k její velikosti a síle tato situace do kolen dostane jen stěží. Mnohé jiné mainstreamové automobilky na tom ale tak dobře nebudou, zvláště pak ty, které potíže měly už dříve. A problémům zjevně neutečou ani výrobci exkluzivních aut. Tady by možná leckdo čekal opak, však lidé, kteří si roky dopředu kupují auta za desítky milionů, aniž by je viděli, asi hned tak nezchudnou. Jenže ani některým z nich se rázem nebude chtít utrácet za „nesmysly” a už samotné omezení aktivit dopadne na výrobce tak jako tak.

Důkazem budiž kroky McLarenu, v posledních letech veleúspěšné firmy, která po tisících prodávala drahé sporťáky za miliony až desítky milionů korun, jako by se nechumelilo. Taková firma by teoreticky měla být „v pohodě”, ale není, ani trochu. Podle informací agentury Reuters se McLaren už nyní chce od bank získat úvěr ve výši 275 milionů liber (tedy asi 8,5 miliardy Kč), aby překlenul dosavadní výpadky v příjmech a zvládl výzvy spojené s nadcházejícími měsíci a roky.

Bankám za to nabízí jako zástavu své supersídlo ve Wokingu, které vypadá jako z bondovek a jehož hodnota se odhaduje na 200 milionů liber. Ani to nebylo dost, takže jako zástava skončila i sbírka slavných formulí firmy s hodnotou 250 milionů liber. Navíc nejde o jedinou výpomoc zvenčí - McLaren už dostal 150 milionů liber jako půjčku od britské vlády a firma podle zdroje z jejího nitra uvažuje o vydání dluhopisů.

Celkem se tedy bavíme o částce mezi 10 a 20 miliardami Kč, které McLaren najednou potřebuje. To je na takovou firmu spousta peněz a jen připomínají, do jak složité situace koronavirová krize některé společnosti dostala. Zprávy o hrozbách rozsáhlých propouštění či bankrotů skutečně nejsou přehnané, efektivnější fungování bude pro zalátání děr v rozpočtech nezbytné.

Ikonické sídlo McLarenu a sbírka jeho formulí 1