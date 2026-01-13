Už i Renault kapituluje, svým elektromobilům vrátí spalovací motor. Není to ale jen zbytečný mezikrok?
Petr ProkopecFrancouzi pochopili, že jít proti přání těch, kteří mají jejich auta kupovat, je neúnosné. Jenže se pořád pokouší najít cestu, na které koza vyhovění politickým zadáním zůstane skoro celá a vlk představ zákazníků nezůstane úplně hlady. Obáváme se, že už to nebude stačit.
Od chvíle, kdy se dlouhá řada výrobců rozhodla, že bude držet basu s politiky a v co nejkratší době přejde na bateriový pohon, aniž by si to okolnosti dovolovaly v jakémkoli smyslu těchto slov, jen nechápavě kroutíme hlavou. Proč to vůbec chtěly udělat, jaký smysl to mělo mít, jaký poměr rizika a možného prospěchu v tom viděly? Je to nekonečně absurdní a zbytečné, dalo se tím jen velmi málo získat (ušetřit nějaké náklady mimořádnou unifikací a jednodušší výrobou, víc nic), ale velmi mnoho ztratit (zájem zákazníků, souboje s konkurencí, přinejmenším). To se pak divme, jak to dopadá...
Elektromobily zatím zkrátka nejsou a nemohou být plnohodnotnou náhradou spalovacích aut. A dokud nedojde na „velký třesk“ v oblasti baterií, infrastruktury a výroby elektřiny - všeho najednou, ani dvě třetiny nestačí - nikdy se jí stát nemohou. Současné pakety baterek jsou totiž moc velké a těžké, přestože dokážou pobrat jen omezené množství energie. Navíc jsou drahé a moc nevydrží. Auta tedy činí těžkými, hůře použitelnými, drahými, a to na pořízení a hlavně provoz (ztráta hodnoty v čase). S tímhle přece nejde rozbít bank.
Snaha jít proti skutečným potřebám svých zákazníků byla tedy od počátku naprosto nesmyslná, nicméně i výrobci jsou jen lidé, a tak zkrátka dělají chyby. Nejspíš by to i rádi uznali, jenže naráží na problém v podobě své vlastní hrdosti a také hrdosti politiků, kteří chyby nechtějí přiznat ještě víc. Zvlášť ti bruselští jakoby dál trvali na ekonomické likvidaci starého kontinentu, kterou ovšem nazývají bojem proti klimatickým změnám. Proto se zjevně automobilky začínají uchylovat k heslu „vlk se nažral, ale koza zůstala celá“. Jenže bude to stačit?
Autocar informuje, že Renault alespoň částečně kapituloval, když místo snahy stát se „nejzelenější automobilkou kontinentu” během pár let oznámil, že jeho příští generace elektrických aut budou ve skutečnosti „super hybridy“. Tedy taková auta, která disponují také spalovacím motorem. Ten ovšem nebude sloužit k roztáčení kol, nýbrž pouze k výrobě elektřiny. Tím by měly opadnout obavy z dojezdu, neboť budete moci nadále využívat klasických čerpacích stanic, kde palivo doplníte bleskem. Zároveň se ale Francouzi budou moci obklopit ekologickým kreditem. A také nižšími cenami korespondujícími s menšími bateriemi.
Toto hnací ústrojí, zvané C15, představila již loni v září na autosalonu v Mnichově společnost Horse Powertrain. Za tou stojí Renault společně s čínským Geely a saúdskoarabským Saudi Aramco. Jeho srdcem je 1,5litrový čtyřválec, který se dočkal integrovaného generátoru a invertoru. I přesto se ale vejde do kufříku, pročež může být instalován prakticky kdekoli - na přídi, i na zádi, stejně jako podélně i napříč. Atmosférická verze této jednotky pak nabídne 95 koní, zatímco ta přeplňovaná až 163 kobyl.
„Musíme i do budoucna sedět na dvou židlích,“ uvedl k věci produktový šéf francouzské automobilky Bruno Vanel. „Stáčíme se směrem k elektromobilitě, takže se zaměřujeme na elektromobily a efektivitu aut, ale to nám nebrání v tom, abychom hledali řešení jako to, které představil Horse. Věci, které prodlužují dojezd elektromobilů, jsou pro nás velmi zajímavé a jsou možností, jak elektrifikovat svět - třeba jih Evropy, kde lidé nemohou dobíjet každé dva tři dny.“
To je poměrně razantní změna rétoriky. Dosud totiž výrobci naznačovali, že dojezd a dobíjení žádným problémem nejsou, hlavně proto, že většina lidí denně najede jen pár desítek kilometrů. Tak tomu skutečně i je, ovšem jednou za čas zkrátka potřebujete víc. Auto si obvykle kupujete podle extrémních, nikoli obvyklých potřeb. A i když elektromobily jsou schopné dosáhnout vzdálenějšího cíle, není to tak komfortní a rychlé, chybí současná svoboda a bezstarostnost, na kterou jsou lidé ze spalovacích aut zvyklí.
Renault by rád se svými „super hybridy“ přišel v roce 2028. Nová platforma, kterou pro ně vyvíjí, by pak měla být o 40 procent levnější v porovnání se stávající architekturou CMF. Jako první by ji pak měla užívat produkční verze konceptu Embléme, která původně měla být ryzím elektromobilem. Jenže Francouzi zjevně vnímají, že nadšení okolo elektrického pohonu je pryč a je třeba něco změnit. Otázka je jediná: Bude to dost?
Podle nás ne, podle nás jde o zbytečný mezikrok. Je hezké, že hybrid Horsu přibližuje elektrický pohon spalovacím autům, ale pořád ho jen přibližuje, a to za větší peníze. Nejvíc lidí po celém světě chce čistý spalovací pohon a ví proč - je nejjednodušší, nejlevnější a nejpoužitelnější, navíc nejdéle vydrží. Hybrid pořád potřebuje drahé baterie s omezenou životností, je složitý, je těžký... Je na čase fázi „půl vola, půl včely” přeskočit a vrátit se k tomu, co trh ocení nejvíc.
Někdo to totiž udělá, dříve nebo později. A ti, kteří nepůjdou stejnou cestou včas, budou jen smutně koukat na další odliv zákazníků. Renault si jej užil dosyta - z největší evropské automobilky, která jen na starém kontinentu prodávala přes 1,6 milionu aut za rok, se stal značkou, která dnes z uctivého odstupu hledí na prodeje Škody (!) a bude ráda, když za rok 2025 s počtem dodaných aut překročí hranici 700 tisíc vozů za rok, méně než polovinu někdejších čísel. Je tohle snad ten „zelený úspěch”? Pokud ano, brali bychom raději jakkoli jinak zbarvený...
Renault u svých příštích elektromobilů bude spoléhat také na spalovací pohon, přičemž dané řešení vyvinul jeho dceřiný „kůň“. Jenže podle nás bude v roce 2028 na takový mezikrok pozdě. Foto: Horse Powertrain
