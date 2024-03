Už i Renault zrušil své nesmyslné elektrické plány, spalovací motory bude prodávat i po roce 2030 dnes | Petr Miler

/ Foto: Renault

Člověk těžko chápe, s jakými úmysly francouzská automobilka ohlašovala opak, bylo to od začátku absurdní. Teď se každopádně přidala k opačnému proudu a hlásá, že se spalovacích motorů jednoduše nevzdá.

Luca de Meo, výkonný šéf skupiny Renault, sice čas od času nastavil počínání současné automobilové Evropy nepokřivené zrcadlo, většinou ale šel s davem. V roce 2022 si tak nedopustil ohlásit, že Renault přinejmenším jako značka přepne na čistě elektrický pohon u všech svých aut do roku 2030. Byli jsme k tomu tehdy velmi kritičtí a označili to za hloupost, prázdný marketing nebo kolektivní nevědomí a mj. uvedli: „Pokud si Opel nebo Renault myslí, že tu v letech 2028 nebo 2030 budou najednou prodávat tolik elektrických aut jako dnes jiných, pak se prostě mýlí, to absolutně není reálné.”

Takhle jednoduché to bylo, nebylo technicky, ekonomicky ani jinak únosné, aby se to stalo. Renaultu přesto trvalo další dva roky, než na to přišel. V rámci jakési tsunami přehodnocování nedomyšlených elektrických plánů se nyní ozval šéf značky Renault Fabrice Cambolive a v rozhovoru po Auto News oznámil, že spalovací motory ve své nabídce bude mít i v příští dekádě. Automobilka tak nově zvolí dva opěrné body a doufá, že takto bude schopna lépe reagovat na aktuální tržní trendy a ochlazení beztak okrajového zájmu o elektromobily.

Renault tedy rychle pozbyl svého ničím neopodstatněného optimismu a Cambolive zdůraznil, že spalovací model či spalovací verzi určitého modelu nabídne v každém segmentu, ve kterém působí. „Rok 2030 pro mě už není téma. Budeme sledovat trendy se dvěma velmi konkurenceschopnými nabídkami v naší nabídce,” řekl šéf Renaultu pro Auto News. Některým modelům, jako je nesmyslně pouze elektrický Renault 5, už to spalovací pohon nevrátí, byly od začátku krátkozrace vyvinuté jako ryzí elektromobily, vedle nich ale zůstanou k dispozici i spalovací auta. V tomto případě to bude Clio.

Jak už jsme zmínili, Renault není zdaleka, ale zdaleka jedinou automobilkou, které nově uvažují docela jinak než dřív. Jen z těch nejnesmyslnější plánů připomeňme zrušení záměrů Mercedesu, lítost Fordu nad někdejší sázkou na jednu kartu nebo rozklad vize Jaguaru a Land Rover pod tíhou nezájmu. Ve velmi komplikované situaci je také Audi, které původně už za necelé dva roky nechtělo dál představovat jiná než elektrická auta. I to se nepřekvapivě ukázalo být neorzumným.

Vraťme se ale ještě k Renaultu, který si byl svou sázkou na elektromobily tak jistý, že z vlastní firmy vyčlenil výrobu spalovacích motorů do samostatné firmy, kterou následně z 50 procent prodal Číňanům. Prostě měl pocit, že spalovací motory už potřebovat nebude a produkce „spalováků” se postupně chtěl zbavit zcela. Vzhledem k tomu, že novou společnost pojmenoval Horse, jsme ji vzhledem k zapojení čínského Geely označili za trojského koně uvnitř struktur francouzské automobilky. Není teď, kdy Renault najedou znovu počítá se spalovacími motory i po roce 2030, onen Horse právě tím?

Pokud si Renault někdy opravdu myslel, že v Evropě prodá 465 778 elektrických Méganů za rok, jako kdysi prodal benzinového a naftového předchůdce, pak netušíme, kam dal hlavu. Problematicky použitelné auto s cenou od 1 milionu Kč takový potenciál na trhu prostě nemá. Odhodlání prodávat od roku 2030 napříč Evropou lidem jen elektrická auta tak firmu rychle přešlo. Foto: Renault

Zdroj: Auto News

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.