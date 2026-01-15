Už i Suzuki pochopilo, do svých aut potichu přidalo tlačítko „ihned vypnout EU”
Petr MilerAutomobilky se v těchto případech dlouho stavěly na stranu regulátorů a kolikrát v případě implementace povinných prvků zacházely dokonce dál, než musely. Zašly ale zkrátka už moc daleko a křik nespokojených zákazníků nešlo ignorovat věčně. Teď pochopilo i Suzuki.
včera | Petr Miler
Automobilky se v těchto případech dlouho stavěly na stranu regulátorů a kolikrát v případě implementace povinných prvků zacházely dokonce dál, než musely. Zašly ale zkrátka už moc daleko a křik nespokojených zákazníků nešlo ignorovat věčně. Teď pochopilo i Suzuki.
Nedávno jsem si v jednom fast foodu koupil na cestách něco menšího k snědku. Nezní to jako událost, kterou by mělo smysl na těchto stránkách ventilovat, po chvíli jsem se ale zarazil - místo super stupidního papírového brčka jsem dostal plastové. A místo nechutných dřevěných příborů šlo též o „nářadí” z toho samého, pro toto využití mnohem smysluplnějšího materiálu. Musel jsem se zeptat sám sebe: Je skutečně rok 2025?
Tehdy byl, stroj času jsem neosedlal. A záhy vše pochopil. Na plastovém brčku i příborech bylo vyryto „reusable” resp. „for repeated use”. Tedy „opětovně použitelné” resp. „pro opakované použití”. Samozřejmě jsem obojí po použití narval do popelnice, co bych s tím také dělal, ale musel jsem se pousmát: Tohle je přece ten druh švejkovství, který dnes potřebujeme.
EU a její od reality odtržené regulace hned tak nezměníme, nad našimi životy ale máme pořád moc hlavně sami. Stačí se o to snažit. Tomu ale Evropa kolektivně odvykla, zvykli jsme si - a není těžké to chápat - následovat nařízení jako smysluplná a ospravedlnitelná. Protože vesměs taková dlouho byla. Až taková být přestala, jenže my je následovali dál a „ti nahoře” to začali špatně chápat. Je čas se zase trochu osvobodit a tohle je chytrá cesta.
Jednorázové plastové „nádobí” je zakázané, ale koupit si jej pro opakované použití samozřejmě můžeme, třeba doma. Tak co na to jednorázové napsat „reusable” a prodávat jej ve fast foodech? Vlčice Ursula se nažere a koza našich životů zůstane plus minus celá. Dalo se to dělat už dávno, ale věci musely zajít moc daleko, aby se to začalo dít.
V autech je to to samé. Obecně nejsme přáteli regulací, ale pokud někdo řekne, že auto má mít aspoň pár základních bezpečnostních prvků a obstát v těch či oněch situacích, není to nic proti ničemu. Je to ale jako s ochranou přírody - od smysluplných akcí řešících problém jsme se přesunuli k nesmyslnému potírání toho, toho a ještě toho, co neřeší skoro nic, ale zatěžuje skoro všechny. A došli až do současného tragikomického stavu, kdy v autech musí být miliarda nesmyslů, z nichž mnohé neocení skoro nikdo, platit je ale musí všichni. A některé nejenže ničemu nepomáhají, ale jsou kontraproduktivní.
Mezi takové patří tzv. omezovače rychlosti, které vás zatím jen „buzerují”, pokud překročíte nejvyšší povolenou rychlost. Je to nesmysl z podstaty, nejvyšší povolená rychlost není jediná modla, ke které bychom měli jako řidiči upínat veškerou pozornost. Ale i kdyby ano, musely by tak aspoň fungovat. A to se neděje. Kdo tzv. ISA programově nevypíná hned, ví, jaké to je, když si auto „myslí”, že jedete místem s povolenou třicítkou, ale ona je tam zatím stotřicítka... To akorát rozrušuje.
Tohle poznali i lidé, kteří jinak ISA brali vážně, a tak jej teď vypíná snad každý - neznám osobně nikoho, kdo by to nedělal. Problém je ale v tom, že to některá auta neumožňují zrovna snadno, pokud to umožňují vůbec. Ačkoli i pravidla EU hovoří o vypínatelném systému, taková Honda se může přejmenovat na Hujeronda, protože to sama radši postupně znemožnila. Velmi složité je dosud vypnout ISA i v Suzuki, tato japonská automobilka ale na rozdíl od Hujerodny pochopila.
Jak informují kolegové z Auto Weeku, pro rok 2026 byl populárnímu Swiftu přidáno samotnou automobilkou dokonce fyzické tlačítko s ikonou dopravní značky a přeškrtnutým reproduktorem, které bychom mohli nazvat „ihned vypnout EU”. A umožňuje snadno a rychle stiskem deaktivovat celý ten nesmysl. Tlačítko se nachází nalevo od volantu mezi další vypínače různých podobných systémů ve volném prostoru, který můžete vidět na fotkách níže.
Jde o novinku roku 2026 a zatím jsem nenarazil na auto, které by jím bylo vybaveno. Za pár dnů či týdnů by ale nově dorazivší vozy z maďarské továrny automobilky měly toto řešení mít. Heuréka, chce se říci. To je přece další podobné švejkování - regulacím EU je učiněno zadost, a i když se systém musí aktivovat při každém startu auta, takhle ho každý vypne během sekundy.
Otázka nyní zní: Kdy pochopí další? Takové BMW dávno umožňuje něco podobného přes režimy digitální přístrojovky a jistě nebude jediné. Jestli se ovšem někdy přidá i Hujeronda, to je otázka za milion. Stejně jako to, kdy EU pochopí, že zašla moc daleko a její vedení si dalším a dalším utahováním šroubů jen řeže větev, na které sedí...
Fotky tlačítka vám zatím neukážeme, na katalogových fotkách nejsou a u dealerů dostatečně nová auta s ním ještě nestojí, aspoň jsme takové nenašli. Ale nové tlačítko bude úplně vlevo v té dlouhé řadě nalevo od volantu, kde dosud nebylo nikdy nic. Foto: Suzuki
Zdroje: Auto Week, Suzuki
