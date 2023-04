Už i v Bruselu přišli na to, že elektromobily jsou pro Čechy moc drahé, nekupuje je skoro nikdo před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Dnešní cenu za brilantní postřeh získává další v Belgii sídlící organizace. Ta si v roce 2023 všimla, že v některých zemích bude nemožné prodat byť 10 procent elektrických aut, natož pak 100.

Se snahou ochránit své vlastní psychické zdraví sledují dění v české politice raději jen v rámci profesních povinností, a tak mi unikly některé vám možná známé detaily týkající se snižování počtu poboček i stavu zaměstnanců České pošty. Jedna má bývalá spolužačka z útlého dětství, která má tu smůlu, že dnes pracuje na pobočce pošty, která má být zrušena, mi sdělila, že jí vedení místo její současné práce na přepážce nabízí volnou pozici u vězeňské služby. Ačkoli je to tristní, musel jsem se hlasitě zasmát.

Ukazuje to, jak moc jsou dnes „ti nahoře” odtrženi od reality. V principu je samozřejmě hezké, že se snaží nepotřebným zaměstnancům nabídnout jiné uplatnění, ale přijde mi to jako nabízet raketovému vědci práci v masně. Dnes za přepážkou, zítra za mřížemi? Dnes roznáším poštu, zítra kakao bez chuti po „cépézetkách”? Je to absurdita non plus ultra, lovit tímto způsobem mezi zrovna mezi dámami zaměstnanými na poště se nemůže shledat s jakkoli větším úspěchem.

Být „daleko od skutečného světa” má ale i jiné následky. A jeden z nich dala tento týden najevo evropská asociace výrobců aut ACEA. Ta sídlí v Bruselu nedaleko míst, kde sídlí špičky Evropské unie, a jakkoli jde o nezřídka racionálně uvažující organizaci, také ta dala tentokrát najevo totální odtržení od reality. Po asi 10 letech, během nichž tvrdíme, že v zemích jako Česká republika nemohou být elektromobily funkčním řešením pro naprostou většinu lidí, „přišla” na to, že... v těchto zemích elektromobily nejsou funkčním řešením pro naprostou většinu lidí.

Ano, lepší pozdě nežli později, ale přesto. ACEA s velkou pompou vydala zprávu o tom, že „elektrická auta jsou pro mnoho Evropanů moc drahá”, přičemž konstatuje dobře známé či alespoň tušené. Podle dat organizace se ve více než polovině zemí EU prodá pouhých 9 procent všech nových elektromobilů dodaných do Evropy. „Tyto země se nacházejí především ve střední, východní a jižní Evropě,” uvádí ACEA s přímým odkazem na Českou republiku, kde elektromobily nekupuje skoro nikdo.

ACEA přišla také na to, že tu nebereme tolik peněz, neboť elektromobily prodejně neuspívají v zemích, „kde je průměrný čistý roční příjem 13 000 eur” (asi 302 tisíc Kč). 91 procent odbytu elektrických aut tak podle ACEA zajišťuje menší část Unie, zejména pak „pět zemí na severu a západě Evropy, kde je čistý roční příjem v průměru nad 32 000 eur” (asi 745 tisíc Kč). Abychom popsali celou skutečnost, elektromobily jsou dnes ekonomický nesmysl pro kohokoli - jsou komparativně velmi drahé na pořízení, jejich provoz nemá šanci vyjít podstatně levněji a vyhlídky na jejich dlouhodobé zachování hodnoty jsou mizerné. Ale jasně, pokud berete 60 nebo 70 tisíc čistého za měsíc, podobný rozmar si můžete dovolit snadno. Takovou možnost u nás ale má malé procento lidí, z nichž podstatná část beztak bude chtít maximum muziky za minimum peněz.

ACEA má ve svých řadách mnoho automobilek, které na elektromobilitu vsadily, takže nečekejte, že by nazývala věci pravými jmény - místo toho, aby chtěla svobodnější trh a hon za maximální efektivitou, volá po rozšíření dobíjecí infrastruktury. To je jistě faktor, který rozšíření pomůže, vysokou pořizovací cenu elektromobilů to ale neřeší ani v nejmenším. A popravdě řečeno nevíme, co by ji v dohledné době vyřešit mohlo - EU se dříve ureguluje k smrti, než aby přiznala, že šlápla vedle.

Škoda Enyaq a další elektromobily jsou samozřejmě skvělé. Takže žádný strach - že je ve většině zemí EU nekupuje skoro nikdo, vyřeší více přerozdělování a nové regulace. Foto: Škoda Auto

Zdroj: ACEA

Petr Miler

