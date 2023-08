Už i v USA zjistili, že rekord Rimacu není reklamou na elektromobily, ale nastavením krutého zrcadla smutné realitě před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Rimac

Připomínalo to pokračování pohádky o císařových nových šatech, akorát tentokrát všichni nekřičeli, jak je císař krásně oblečený, ale jak 1914koňový elektromobil s časem 7:05 válel na Nordschleife. Neválel, utrhl si tam ostudu, jen a pouze tu.

Už před více jak týdnem jsme s otevřenými ústy zírali na nový „rekord” Rimacu Nevera ze Severní smyčky Nürburgringu. Byl to projev údivu, ale ne nad dosaženým časem, šlo o údiv nad tím, co si Rimac dovolil prezentovat jako úspěch. Postavit auto s výkonem blížícím se 2 000 koní, které strčí při zrychlení v přímce do kapsy všechno včetně monopostu Formule 1, je jistě pozoruhodná věc, i když stojí hodně přes 40 milionů Kč. Ale pak s ním vyrazit na nejnáročnější okruh světa a chlubit se tím, že dosáhlo času horšího než Porsche za desetinovou cenu? To je nakonec také pozoruhodná věc, jen v docela jiném smyslu slova.

Ano, Rimac si tím připsal rekord mezi elektromobily, tím ale více než co jiného ukazuje, jak podřadným druhem aut tyto vozy jsou, pakliže nejde jen o zrychlení v přímce, ale komplexní dovednosti vozu právě při okruhové jízdě. Už nestačí jen ostré zrychlení, už nestačí jen vysoká maximálka, potřebujete také výtečnou aerodynamiku, schopnost bryskní decelerace, potřebujete skvělé jízdní vlastnosti v zatáčkách, prvotřídní ovladatelnost a v neposlední řadě konzistenci, schopnost soustavně snášet vysokou zátěž a odevzdávat jízdě doslova všechno. To dnes žádný elektromobil neumí a zápis Rimacu Nevera z 'Ringu to ukazuje v plné nahotě.

Jeho výsledek jsme tak strhali jako laciný a hloupý pokus o balamutění veřejnosti, naprostá většina médií jej ale spolkla bez připomínek. Ani ta americká vesměs nebyla výjimkou, nakonec ale našlo pár hrdinů, kteří se i s rizikem toho, že se na pár let ocitnou na černé listině většiny automobilek, odvážili říci, že tenhle císař je nahý, až z toho bolí oči.

Nejdále zašel Chris Chilton z Carscoops, který se v souladu s výše zmíněným ptá: „Automobilová média z celého světa z této zprávy div neexplodovala, ale je to skutečně to převratné PR, za které ji mnozí - včetně samotného Rimacu - pravděpodobně mají?” A nekompromisně dodává: „Z mého úhlu pohledu slouží zápis z 'Ringu jen ke ztlumení aureoly podobné záři při jaderném výbuchu, který dosud Nevera jako výkonný stroj měla, a připomíná nám, jak pochybné elektromobily coby řidičské stroje jsou.”

Z pohledu kriticky uvažujícího, technicky znalého a zkušeného automobilového nadšence se to nemůže jevit jinak, přesto jsou Chiltonova slova výjimkou. Chris pokračuje: „Všichni jsme viděli videa. Postavte Neveru proti jakémukoli spalovacímu autu včetně Bugatti Chiron, Ferrari nebo Lamborghini a zničí je. Statistiky Rimacu zahrnují schopnost dosáhnout rychlosti 100 km/h za 1,74 sekundy, 200 km/h za 4,42 sekundy, 402 km/h za 21,89 sekundy a maximální rychlost až 412 km/h. Možná ale Rimac měl zůstat jen u toho, protože když nám říká, jak dlouho trvá Neveře, než objede Nordschleife - což je možném celistvější test celkových schopností vozu -, ukázalo se, že nejrychlejší hyperauto světa je ve skutečnosti výrazně pomalejší než stroje, které stojí méně než desetinu jeho ceny.”

Chris následně připomíná, že Nevera nezaostává jen za Porsche 911 GT3 RS, ale dokonce i za „obyčejnou” GT3, která v USA stojí jen 185 900 dolarů, skoro přesně 4 miliony Kč. Z hlediska akcelerace je GT3 vedle Nevery naprosto marná, přesto je na okruhu rychlejší. „Anebo se na to podívejte takto,” pokračuje Chris, „vrchol elektrických hyperaut v roce 2023 je stále pomalejší než vrchol spalovacích hyperaut před deseti lety. Na podzim roku 2013 Porsche 918 Spyder poháněné hybridním motorem V8 o výkonu 887 koní překonalo starší, nepatrně kratší verzi Nordschleife na 12,8 mil (20,6 km) za 6 minut a 57 sekund. Nevera na tuto verzi potřebovala 7:00,928,” což opět nevyznívá pro Rimac dobře.

„Automobilka říká, že je hrdý na to, že Nevera zajela okruh tak rychle, i když byla koncipována s ohledem na cestovní komfort. Ale řídil jsem jak GT3, tak 918 a ani jedno není zrovna spartánské nebo nepříjemné auto. Můžete s nimi klidně jezdit denně, pokud jste dostatečně bohatí,” říká dále Chris. Celkově tak zůstává nejenže neohromen jako my, ale celý pokus považuje za kontraproduktivní - tohle není reklama na elektromobily, ale nastavení krutého zrcadla technické realitě, ve kterém se i ten nejlepší mezi nejlepšími stroji jeví jako nekonkurenceschopný vedle vlastně docela obyčejného, průměrného silničního sporťáku typu Porsche 911 GT3. Smetánka podobných spalovacích vozů je ještě jinde.

O věci jsem v průběhu týdne hovořil s jedním velmi zkušeným vývojovým technikem německé automobilky (nikoli Porsche), který mi k tomu řekl, že problémem elektromobilů je - paradoxně - hlavně práce s teplem. Podle něj ani Rimac nejel naplno, protože by jinak přehřál baterie. Ani nebrzdil naplno, protože by jinak přehřál baterie. Celkově je podle něj termální management při extrémní hmotnosti (a i z ní vyplývající nutnosti použít extrémní výkon) obrovskou a v tuto chvíli neřešitelnou osinou v zadnici, která celkovou efektivitu elektromobilů při podobném zacházení strhává hluboko do propasti.

Je to člověk, který se zabývá i vývojem elektroaut, takže proti nim nemá důvod být zaujatý. Připomněl ale, že trvalo dekády, než se podařilo sladit všechny „termální požadavky” auta tak, aby v celé své komplexnosti fungovalo maximálně efektivně a bylo schopno v takovém stavu setrvat po opravdu dlouhá časová rozmezí. Dostal jsem přednášku o tom, jak nesmírně složité je naladit auto, aby při požadavcích na maximální dynamiku soustavně udržovalo klíčové komponenty ve správném „termálním okně” - nesmí vám „ujet” teplota motoru, převodovky, rozvodovky, brzd, pneumatik... Cokoli začne „vyskakovat” z potřebného rozmezí, okamžitě brzdí výkon a sekundárně (negativně) dopadá i na další části, což projev auta postupně zruinuje. Je to jedním slovem věda.

Elektromobily jsou na začátku této cesty, která podle něj bude ještě hodně trnitá. Od začátku sice přesně víte, jaký máte cíl, máte k dispozici nespočet simulací a dalších vývojových prostředků, přesto chce nakonec spoustu pokusů a omylů, abyste se k němu přes množství překážek dostali. A to chce čas. Proto je i pro 1914koňové elektrické auto tak těžké vyrovnat se 510koňovému Porsche - je to po dekádách vývoje předchůdců vycizelovaný celek, který velmi efektivně pracuje s tím, co má. A to ani raději nechtěl mluvit o tom, jak dlouho je možné předvádět o hodně horší představení s Rimacem ve srovnání s tím, co může 911 dělat skoro celý den.

My jsme o tom původně ani mluvit nechtěli, to Rimac tomu naivně nastavil zrcadlo. A realitu v něm vidí i v USA.

Tohle auto na Norschleife fatálně pohořelo, na svých 1 914 koní výkonu a dříve předváděnou dynamiku v přímce opravdu neukázalo nic pěkného. Všimli si toho i jinde. Foto: Rimac

Zdroj: Carscoops

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.