Už i VW kapituloval. Plány na čistě elektrickou budoucnost bourá, 50 miliard na nové továrny i baterky nepadne

Jen pomalu a neochotně si Volkswagen připouští svá dřívější selhání, nakonec mu ale nic jiného nezbývá. I když už před třemi roky vyhlásil elektrický pohon za vítěze, nyní přiznává, že se z něj stává poražený.

„Všechno se bourá, věci berou rychlý spády. A pak má člověk pocit, že jen chytá vodopády,” říká se v jednom českém songu. Pouštět si jej mohou v ústředí hned několika automobilek, které se roky tvářily, že viděly budoucnost a rozhodly se podle ní zařídit předem. Teď zjišťují, že to byl hloupý přelud ignorující dvě velmi podstatné věci - technickou realitou a preference zákazníků. A věci někdy berou opravdu rychlé spády.

Automobilek zapadajících do tohoto schématu bychom našli hezkou řádku, mezi nimi i Ford nebo Mercedes-Benz. Posedlost elektrickou budoucností ale byla nejvíce patrná na jednání Volkswagenu, který pod vedením Herberta Diesse přehodil výhybku na opravdu absurdní strategii. Musel od prvního dne vidět, jak to s ní drhne, přesto se tvářil, že i na Titanicu může být veselo. V roce 2021 dokonce řekl, že elektromobily „vyhrály závod” a chlubil se tím, že ve vítězném klání má náskok před konkurencí. To všechno dnes zní ještě směšněji než v té době.

Už i VW totiž nezbylo než kapitulovat. Na o poznání diplomatičtější vyjádření šéfa VW coby značky nyní pro agenturu Bloomberg navázal šéf celého koncernu VW Oliver Blume a už se ani netváří, že v elektrickou budoucnost dál věřil. Není pořád zdaleka tak otevřený jako jeho kolega z Fordu, činy zde ale mluví samy za sebe. Automobilka zrušila plány na vybudování nových továren na elektromobily a baterky v hodnotě 2 miliard Eur (bezmála 50 miliard Kč), současně přestala hledat externí investory pro totéž.

Volkswagen je tak posledním z řady výrobců, kteří činí kroky tímto směrem. Pikantní ovšem je, že místo zachování čistě spalovacích pohonů plánuje rozšířit nabídku dobíjecích hybridů, aby vykompenzoval ztráty, které utrpěl na elektrickém poli. Podle automobilky lidé „nyní chtějí plug-in hybridy, a to i v Číně a USA”. To je ale další, jen menší rána vedle. Lidé chtějí plug-in hybridy raději než elektromobily, protože je nevrhají do pasti limitů čistě elektrických pohonů, ale to je tak všechno. Málokdo skutečně chce dobíjecí hybrid, však kvůli čemu?

Dlouhodobá provozní efektivita komplikovaného pohonu bude stěží lepší než u obyčejného dieselu, musíte mít navíc další motor, baterii, hmotnost navíc, všechno to výrazně zvyšuje cenu, ale podstatně nesnižuje krátkodobé provozní náklady. To se prostě málokomu vyplatí. Ale když někoho tlačíte do elektrifikace a postavíte jej před možnost elektromobil vs. plug-in hybrid, většina logicky zvolí raději druhou možnost. Není to přirozená volba, je to z nouze ctnost.

VW tak čeká ještě chvilka chůze po té samé cestě, ale aspoň kráčí správným směrem a hraje opatrněji než dosud. Vsadit vše na elektrická auta bylo od počátku nesmírně hloupé a dobře to věděli i ti, které měl VW léta na výplatní pásce. Škoda, že jim ještě chvíli nenaslouchal...

Něco nám říká, že šéf Porsche a VW Group Oliver Blume moc dobře ví, že má v rukou kormidlo od Titanicu, takovou loď ale nenastavíte na nový kurs během pár týdnů nebo měsíců. Zdá se ale aspoň, že točí správným směrem. Foto: Porsche

