Už měsíc nic nevyrábějící Jaguar Land Rover musela zachránit vláda, zaručila se za něj víc jak 40 miliardami
Petr ProkopecNeuvěřitelný celý jeden měsíc nevyrobila jediná fabrika britské automobilky na celém světě ani jedno auto. To se nedá rozumně ustát ani s velkou nadnárodní korporací za zády, a tak nyní riziko celé patálie nesou i daňoví poplatníci.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Už měsíc nic nevyrábějící Jaguar Land Rover musela zachránit vláda, zaručila se za něj víc jak 40 miliardami
před 2 hodinami | Petr Prokopec
Neuvěřitelný celý jeden měsíc nevyrobila jediná fabrika britské automobilky na celém světě ani jedno auto. To se nedá rozumně ustát ani s velkou nadnárodní korporací za zády, a tak nyní riziko celé patálie nesou i daňoví poplatníci.
O kybernetickém útoku, jehož terčem se na konci srpna staly britské automobilky Jaguar a Land Rover, jsme psali už několikrát. Dopad měl hlavně na druhou zmíněnou, neboť ta první se nachází v průběhu vlastní transformace, kdy prakticky nic nevyrábí z vlastní vůle. Velká kočka z Coventry už nechce se spalovací technikou konkurovat Audi, BMW nebo Mercedesu, místo toho si jen s elektrickými auty chce vyšlápnout do teritoria Bentley či Porsche. Z toho důvodu už před několika měsíci zařízla výrobu všech svých dosavadních aut, než začne vyrábět jakákoli jiná.
Hackeři tedy poškodili hlavně Land Rover, který od 1. září nevyrobil jediné nové auto v jakékoli ze svých fabrik po celém světě. Firma aktuálně uvádí, že na restart v jejích třech britských továrnách dojde „v nadcházejících dnech“, konkrétní datum ale zatím nepadlo. Nicméně o plánech automobilky už byly informováni její zaměstnanci, dealeři i dodavatelé, takže věci by mohly být na dobré cestě.
Do jejího cíle ale automobilka sama od sebe nedoputuje. Tak dlouhé neplánované zastavení výroby dostalo Jaguar Land Rover pod obrovský finanční tlak, a tak nakonec musela sáhnou po kroku, který dlouho odmítala. Ve stejné situaci se navíc ocitlo i zhruba 700 dodavatelů, kteří v atmosféře nejistoty ztráceli odhodlání dál držet své aktivity při životě. Jejich případný - ať už dočasný nebo úplný - konec by obnovení výroby znovu narušil, nemluvě o možném propouštění zaměstnanců a širší vliv na britskou ekonomiku.
Jaguar Land Rover proto nakonec raději začala zachraňovat vláda, která se mu zaručila za půjčku ve výši 1,5 miliard liber neboli skoro 42 miliard korun. Ta bude použita hlavně na to, aby celý dosavadní řetězec dodavatelů a odběratelů zůstal nad vodou a nedocházelo tak k další destabilizaci výroby. Automobilka bude muset tyto peníze vrátit do pěti let, pokud to nezvládne, její patálie skončí na bedrech daňových poplatníků. Celkový účet za něj je zatím neznámý, odhady analytiků ale šplhaly do stamilionů korun za každý den nevýroby.
Jak k věci uvádí BBC, výroba by se zprvu měla opětovně rozběhnout ve Wolverhamptonu, kde značka vyrábí pohonné jednotky. Poté dojde také na další dva britské podniky, u těch zahraničních, z nichž jeden se nachází i na Slovensku, tedy nejspíš linky budou ještě nějaký ten den stát. Ostatně Land Rover počítá s tím, že na plnou kapacitu jako před hackerským útokem se dostane až v řádu měsíců. Celková újma značky tedy snadno půjde do desítek miliard korun.
„Pokračujeme ve spolupráci se specialisty na kybernetickou bezpečnosti, vládním centrem NCSC i s vyšetřovateli, abychom zajistili, že restart v výroby proběhne v co nejjistějším režimu,“ uvedla automobilka v tiskovém prohlášení. Zároveň přislíbila, že o dalším vývoji bude pravidelně informovat. Jsme tedy zvědavi, zda se nakonec potvrdí spekulace o odcizení mnoha interních i zákaznících dat, stejně jako o zaplacení výkupného za jejich navrácení.
Britové už měsíc nevyrobili ani jedno nové auto, nově však mají být od opětovného spuštění linek vzdáleni jen pár dnů. Přesto si museli vzít úvěr ručený vládou ve výši přesahující 40 miliard Kč, aby vše ustáli s minimální úhonou. Foto: Land Rover
Bleskovky
- Šéf Bugatti ukázal svou soukromou sbírku aut. Je to smečka k pohledání, závidět mu budete jedno každé z nich
včera
- Vorsprung durch nesmysl: Dealer ukázal, jak u nového Audi A5 otevřete dveře, když se vám vybije baterka
29.9.2025
- Čínské Porsche za cenu Škody vyzvala na souboj násobně dražší vrcholná Tesla. Neměla to dělat
28.9.2025
Nejnovější články
- Už měsíc nic nevyrábějící Jaguar Land Rover musela zachránit vláda, zaručila se za něj víc jak 40 miliardami
před 2 hodinami
- Největší automobilka světa prodala na svém domácím trhu za minulý měsíc 18 elektromobilů, tolik k oné revoluci
před 4 hodinami
- V Německu po nehodě vzplála Tesla a uhořely v ní dvě malé děti. Tragédie píše tečku za jedním velkým nesmyslem
včera
- Nezastavitelný hlídkový vůz schopný pokutovat až 1 500 aut za hodinu je děsivý primitivní algoritmus jako od Velkého bratra, žádná AI
včera
- Vietnamský nudlový miliardář se teď chce prosadit s pancéřovaným SUV, odolalo i 400 ranám laserem naváděnými střelami
včera
Živá témata na fóru
- BMW Divize 10.01. 09:46 - pavproch
- phev sup/passat vs EV vs rav4? 10.01. 09:33 - mlunovozík
- Škoda Auto obecně 10.01. 09:04 - HondaMan
- OBD diag pro moje brmbrmbrm 09.30. 16:17 - pavproch
- Benzina paliva 09.30. 12:04 - Předseda
- Řidiči, co to mají v ruce... 09.30. 11:06 - Truck Daškam
- VZKAZY 09.30. 10:18 - pavproch
- Jaké auto doporučíte do 700 tis.? 09.29. 19:13 - Sato