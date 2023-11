„Už nejsme konkurenceschopní,” řekl šéf VW zaměstnancům. Značka bude dál propouštět, jen zastavení náboru nestačí před 4 hodinami | Petr Miler

Volkswagen dál sklízí, co léta „úspěšně” zaséval. Dokud ale nezamíří k podstatě věci a nepochopí, že klíč k nápravě leží v návratu k reflektování přání zákazníků, nevyřeší nic. Propouštění a další kroky vedoucí k úspoře stovek miliard korun jsou jen lepením náplastí na Titanic.

Některé výroky zrají jako víno a tento si musíme připomínat pravidelně. „Sázka VW na elektromobily je obrovský hazard, do dvou let se to ukáže,” řekl svého času bývalý šéf Škody. Vlastně se mýlil, protože to trvalo skoro dvakrát déle, výsledek je ale stejný. VW vzal všechny žetony, dal je na zelenou, padla mu ale červená. A teď přemýšlí, co s tím bude dělat, aby byl schopen dál hrát aspoň s černou.

Problémy automobilky jsou pochopitelně rozsáhlejší a komplikovanější, mají ale jeden jediný primární důvod, a to je ona riskantní sázka na elektrický pohon, která se firmě očividně vrátila jako bumerang. Problém je jednak v tom, že sama elektrická auta nejdou na odbyt, jak si firma představovala, to by ale ještě nebylo tak zásadní, kdyby na ně nevsadila opravdu vše. VW začal vědomě a cíleně zanedbávat zbytek svého portfolia a najednou nemá nic, to je ta potíž.

Nakonec naposledy včera jsme probírali, jak firma očividně odflákla nový Passat, stejně ale přistoupila prakticky ke všem svým ostatním klíčovým modelům. Když skoro jen z povinnosti nabídnete další generaci svého bestselleru ve střední třídě, to samé provedete se svým a absolutním bestsellerem o třídu níž a fakt, že do budoucna s takovými auty už nepočítáte, je patrný prakticky ze všech vašich nejprodávanějších modelů - a to na úkor typů, které skoro nikdo přirozeně nechce -, co se asi může stát? Nabízíte na jedné straně nechtěnou a drahou věc a na druhé tu chtěnou, ale ne dost dobrou, kterou navíc uměle zdražujete, abyste dotovali ztráty z té první.

To je ďábelský kolotoč, perfektní bouře, spirála zmaru, která vede jen k postupnému úpadku. Je fascinující, že na to VW přichází až teď, pořád ale smýšlí příliš dogmaticky na to, aby přijal opatření řešící skutečnou podstatu věci.

Naznačují to zprávy o tom, co se odehrálo na nedávné schůzce vedení firmy se zaměstnanci. Ačkoli automobilkou nebyl zveřejněn žádný výstup z ní, agentura Reuters a německá média se dostala k podstatným vyjádřením šéfa VW Thomase Schäfera a šéfa firmy pro lidské zdroje Gunnara Kiliana. A je to něco.

„Jako značka Volkswagen už nejsme konkurenceschopní,” řekl Schäfer zaměstnancům. Je to ale bohužel další člověk, který je posedlý elektromobilitou, a tak místo pravých příčin problému poukazuje „existující struktury, procesy a vysoké náklady”. Po letech ořezávaní vývojových a výrobních nákladů na kost (nový Golf není nový, kvalita šla do háje, nový Passat je převlečený starý Superb, modely ID vypadají od pohledu lacině zejména uvnitř atp.) je to skoro směšné. Špatnou sázku VW tedy budou dále odnášet zaměstnanci, ale nic jiného se čekat nedalo.

„Musíme řešit kritické problémy, a to včetně těch personálních,” řekl dále Schäfer. Automobilka se tak po předchozích propouštěních zbaví dalších lidí, a to všemi myslitelnými prostředky, které nebudou působit příliš bolestivě. „Musíme být konečně dostatečně odvážní a upřímní, abychom hodili přes palubu věci, které se ve společnosti duplikují nebo jsou prostě balastem, který k dobrým výsledkům nepotřebujeme,” řekl Gunnar Kilian. S ohledem na jeho pozici to zní skoro drze, ale zaměstnancům nezbude, než se s tím vypořádat.

„Musíme snížit naše náklady a vystačit si s menším počtem zaměstnanců, abychom zůstali zaměstnavatelem připraveným na budoucnost,” uvedl dále Kilian. Není zatím jasné, kolik pozic bude novými opatřeními zasaženo, šéf koncernu Oliver Blume ale koncem minulého týdne uvedl, že snížení počtu zaměstnanců „by mělo být provedeno společensky odpovědným způsobem”. Automobilka již zmrazila nábor, což samo o sobě znamená dramatický pokles počtu pracovních pozic (dostaneme se k tomu za chvíli), podle Kiliana to ale „samo o sobě nestačí”. A to také něco značí.

Je třeba si uvědomit, že VW je obrovská firma, která podle vlastní výroční zprávy zaměstnává 676 tisíc lidí po celém světě a 294 tisíc lidí jen v Německu. Kdyby pro ni pracovali v průměru 15 let (což může a nemusí být realita, je to jen pro představu), opustí ji každý rok 6,7 procenta zaměstnanců - někteří odejdou do důchodu, jiní ke konkurenci, další zemřou, cokoli si představíte. Firma by tedy takto jen „nenáborem” de facto propouštěla přes 45 tisíc lidí na celém světě a skoro 20 tisíc lidí v Německu, rok co rok. Tohle ale nestačí, takže přijdou další redukce.

O návrhu prý nyní vedení jedná se závodní radou. „Všechna nezbytná opatření jsou na stole,” uvedl dále Schäfer a dodal: „Nyní musíme do konce roku dokončit klíčové body dohody společně se zaměstnanci.” O aktuálním stavu budou zaměstnanci informováni 6. prosince na pracovní poradě, kdy by se měli dozvědět víc o tom, kdo další bude učiněn nadbytečným.

Co k tomu dodat? S ohledem na to, že VW pořád nejde po podstatě problému, jen lepí náplast na díru v Titaniku. Pochopitelně to pomůže, pokud se ale nestane zázrak, bude se stejný problém automobilce vracet pořád dokola. Proč? Protože opravdu není konkurenceschopná. A problém je v prvé řadě v produktu, ne v nákladech. Smutné je, že Škoda - mimochodem dříve vedená tím samým Schäferem - nyní míří úplně stejným směrem. Sází vše na elektromobily, zanedbává spalovací novinky... Jak to asi může dopadnout?

