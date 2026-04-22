Už se ví, kolik bude stát první elektrické Ferrari. Na auto s interiérem jako z Golfu je to šílená suma
Ferrari nejprve naznačovalo, že tohle auto bude jen pro jím vyvolené, nyní se ale zdá, že se vydalo jinou cestou. Bude tak drahé, že se vyvolení vyvolenými stanou sami. A budou mít pocit, že mají něco opravdu extra.
Do premiéry prvního elektrického Ferrari zbývá už jen měsíc. Italská automobilka se na něj ovšem snaží lákat již déle než půl roku, neboť kupříkladu loni na podzim zveřejnila některá technická data. Letos jsme se pak dočkali i odhalení názvu a interiéru. Víceméně jedinou chybějící kostičkou v chystaném puzzle se tak zdál venkovní vzhled. Momentálně ale agentura Bloomberg propálila i cenu vozu. A jakkoli nikdo nepočítal s tím, že by Ferrari Luce bylo levné, částka, jakou si maranellští hodlají účtovat, asi vyrazí dech i boháčům.
Novinka, která bude mít nejspíše podobně jako dvanáctiválcový Purosangue blízko k SUV, jakkoli Ferrari takové škatulkování jistě odmítne, má totiž s cenou startovat na 550 tisících Eur. To je dle aktuálního kurzu zhruba 13,3 milionu korun, tedy opravdu šílená částka na auto, které má z podstaty daleko ke klasickému supersportovnímu modelu a uvnitř vypadá jako povedený VW Golf. Luce se tak zařadí mezi nejdražší nová auta na světě, a pokud zůstaneme u oné škatulky, pak dokonce půjde o nejdražší SUV planety. Za Purosangue si totiž značka účtuje v daném kontextu pomalu pakatel, nějakých 9 milionů korun.
Vedle modelu Luce v tomto ohledu neobstojí ani konkurence, neboť třeba Rolls-Royce Cullinan Black Badge vychází na 10,5 milionu korun. Za Aston Martin DBX pak dáte 8,3 milionu Kč, přičemž Lamborghini Urus je při ceně od 5,2 milionu korun pomalu z levného kraje. Ještě levněji ovšem vychází Porsche Cayenne Turbo Electric, jehož 1 156 elektrických koní je k dispozici od 4 249 090 Kč. V základu navíc německé SUV s elektrickým pohonem stojí dokonce jen 2,7 milionu korun.
„Pokud chcete kráčet v čele, musíte mít odvahu,“ uvedl již dříve na adresu elektrické novinky šéf Ferrari Benedetto Vigna. Zmíněná cena dokládá, že Italové jsou odvážní možná až příliš. Bloomberg navíc dodává, že finální částka se ještě může změnit, a to o 10 procent směrem dolů či naopak nahoru. Luce se tak nakonec může prodávat za více než 600 tisíc Eur, tedy za nějakých 15 milionů korun. A to je základ, s příplatky se majitelé dostanou i nad 20 milionů jako nic.
Ferrari přitom již v roce 2024 představilo nový program zaměřený na jeho hybridní modely, který se týkal výměny baterií. Automobilka se totiž majitelům rozhodla garantovat náhradní paket kdykoli, kdy to budou potřebovat. Platit to bude i v případě elektrického Luce, jeho vlastníci ale kvůli velikosti paketu (122 kWh) budou muset počítat s daleko většími sumami. Majitelé hybridů totiž platí okolo 7 000 Eur neboli 171 tisíc korun ročně, ovšem za baterie o kapacitě do 10 kWh.
Italové tímto způsobem chtějí zabránit brutálnímu propadu hodnoty, který je s hybridním a čistě elektrickým pohonem spojen. Zároveň pyšně dodávají, že si bateriové pakety podobně jako elektromotory vyvinuli a vyrábí sami. Jenže to není až tak úplně pravda. V případě akumulátorů je totiž pod jednotlivými články podepsána korejská společnost SK On. S tou je ale již spojena řada svolávacích akcí, během nichž dokonce musí docházet na výměnu celý paketů.
Pokud by něco takového bylo spojeno s Ferrari, reputace značky tím silně utrpí. Chtít totiž za auto 20 milionů korun a poté dojet na to samé, kvůli čemuž musí do servisů na 100 tisíc Volkswagenů ID, totiž vážně není dobrou vizitkou. Na druhou stranu, vysoká startovní cena řadu zákazníků odradí, pročež by případná svolávačka Ferrari nakonec nemusela být tak početná. I tak to ovšem vypadá, že Italové vlezli do kasina, kde jednoduše nemohou vyhrát.
Ferrari Luce sice uvnitř bude vypadat spíše lacině, jeho cena bude ovšem docela jiný šálek kávy. Foto: Ferrari
Zdroj: Bloomberg
Bleskovky
- Zákazník nechal u dealera za moderní marnost protiúčtem legendární model. Od lidí schytal takovou bídu, že už se tím Honda radši nechlubí
dnes
- Nejlegračnější na novém integrovaném WC v autě je nakonec značka, která si ho patentovala
včera
- Ferrari ukázalo, jak skutečně funguje přelomový interiér jeho poslední novinky. V Golfu by to byla moc fajnová věcička
20.4.2026
Nové na MotoForum.cz
- Harley-Davidson RIDE: americká značka se připravuje na svoji novou éru 20.4.2026
- Bulega stále neporažen 19.4.2026
- WSSP v Assenu kořistí Oettla 19.4.2026
- Bulega vítězem SprintRace 19.4.2026
- Kdo jiný než Bulega 18.4.2026
Nejnovější články
- Nadšenec si koupil nejlevnější Porsche 911 997 v nabídce, aniž by ho viděl. Záhy zjistil, proč má zaseklé víko motoru
před 4 hodinami
- Doba obřích displejů v autech končí, říká expert, vyhrají ti, kteří je zmenší nebo úplně vyhodí
před 5 hodinami
- Nejnovější VW je takový designový bizár, že už ho vážně zjevně nedokáže brát ani jeho autor
před 7 hodinami
- Plug-in hybridy jsou další krutou pastí na naivní kupce aut, tento připravil slavného majitele o 900 tisíc Kč za 7 měsíců
před 8 hodinami
- Nové malé Hyundai by mohlo být zajímavé lidové auto, kdyby ale nestálo víc než násobně větší a použitelnější vozy
před 10 hodinami
Živá témata na fóru
- Policejní kontroly a měření 04.22. 20:25 - řidičBOB
- Onboard videa 04.22. 19:57 - řidičBOB
- Kdo má přednost? 04.22. 19:10 - řidičBOB
- S větrem ve vlasech.... 04.22. 14:08 - pavproch
- Cyklistické vlákno 04.22. 13:46 - Brus
- Ojete sportaky - zajimave nabidky 04.21. 19:26 - vasco
- Výběrové RZ - kdo má lepší úlovek? 04.21. 16:22 - pavproch
- OBD diag pro moje autovraky 04.21. 10:41 - pavproch