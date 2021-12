Už se ví, proč Renault ukončil pronájem baterií pro své elektromobily, ani to zjevně není schůdný model před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Renault

Klíčovým limitem rozšíření elektrických aut je cena a jejím klíčovým důvodem cena akumulátorů. Výrobci se tento problém pokouší různě obejít, vždy ale skončí u toho, že řešení stejně nenašli. Stejně nyní dopadl i Renault.

Elektrická auta jsou s nadšením podávána jako symbol pokroku, jako modernější a vyspělejší způsob pohonu aut, realita ale nemůže být odlišnější. První éra rozvoje automobilismu v 19. století byla naopak spojena s elektrickým pohonem jako jednodušším řešením, ten byl ale postupem času vytlačen sofistikovanějšími spalovacími motory, které na rozdíl od těch elektrických neomezovaly způsob využití automobilu na pár krátkých „postrků” po městě.

Důvodem nebyl ani tak elektrický pohon sám jako baterie, které ke svému fungování potřebuje. Spalovací motor si pohybovou energii sám vyrábí z primárního zdroje o obrovské energetické hustotě, elektrický motor ji vytváří z elektřiny, kterou mu musíte dodat hotovou v baterii. A ta se nikdy nedokázala - a dodnes nedokáže - svou energetickou hustotou ani zdaleka, ani na míli přiblížit benzinu nebo naftě. Pokud budeme brát skutečně surový zdroj a nezahrneme do hry odlišnou efektivitu různých motorů, pak třeba v naftě je 9,78 kWh v každém litru, tedy asi 11,64 kWh v každém kilogramu (benzin je na tom hůře na litry a ještě lépe na kila). Dnešní akumulátory se ale pohybují s energetickou hustotou na 0,15 kWh/kg, bavíme se tedy asi o 80násobných hodnotách.

To je - spolu s tím, že 50 litrů nafty (a s nimi 489 kWh výchozí energie) dostanete do nádrže za 2 nebo 3 minuty a do baterie byste něco podobného pěchovali v nejlepším případě hodiny a musela by vážit přes 3,2 tuny - důvod, proč jsou elektromobily tak špatně použitelné a žádná spása není na dosah. Ani dvojnásobné zlepšení nic reálně neřeší a i takové je dnes iluzí, v případě často vyhlížených baterií s tuhým elektrolytem se bavíme o zlepšení v řádu desítek procent. Ono by to ale pořád nějak šlo, kdyby tu nebyl ještě jeden problém - cena.

Baterie jsou velmi drahé, jejich ceny za současné situace už neklesají a zejména menší vozy činí neřešitelně drahými. Když plácnete 100kWh akumulátor do SUV od BMW, které stejně stojí 3 miliony, cena baterie není klíčovou, když ale chcete klidně menší akumulátor dostat do malého elektrického auta, zvýšíte tím jeho cenu snadno na dvojnásobek. Automobilky tak hledaly cesty, jak tento problém vyřešit a Renault před léty napadlo něco zdánlivě spásného - pronájem.

Pochopitelně, je to trochu ošidné, neboť ve výsledku stejně zaplatíte to samé, nicméně to působí lépe a překážky mizí. Je to jako bydlení - na koupi bytu potřebujete třeba 5 milionů, na pronájem ale stačí 15 tisíc za měsíc, to jsou jiné světy. Francouzi tedy nejprve povinně (baterii tehdy nešlo vůbec koupit) a později dobrovolně nabízeli možnost koupě modelu Zoe bez baterie s jejím současným pronájmem.

Auto to zlevnilo přibližně o 8 000 euro (cca 200 tisíc Kč, to už je znát), za baterii se pak platilo 120 euro měsíčně (asi 3 tisíce Kč) při neomezeném využití. Podle nás dost peněz, vypadalo to ale jako cesta, zvlášť když koupě auta s využitím štědrých dotací přišla na směšné peníze. Renault ale nedávno tento model skrečoval, i když zájem o něj byl.

Důvodů může být více, pravděpodobně se to ani tak Renaultu nevyplatilo, poslední kapkou se ale ukázalo být něco ještě trochu jiného. Někteří zákazníci přestali automobilce za pronájem baterií platit, což měla původně ošetřené tak, že auto může na dálku „vypnout” a do zaplacení dlužné částky jeho používání zamezit. Dlužníci jsou ale nezřídka vykutálení, a tak se ti němečtí obrátili na tamní soud, který Renaultu něco takového zakázal.

Podle soudu dostává tato možnost zákazníky do „bezdůvodně nevýhodné” pozice. Automobilka pak může v podobných situacích vystupovat jako soudce a „zasahovat do soukromého majetku”. Skoro bychom řekli, že dlužníci se dostali do důvodně nevýhodné pozice tím, že neplatili a Renault pouze chrání svůj vlastní majetek, ale nejsme soudci a rozhodnutí německého soudu je třeba respektovat.

Francouzi se sice hodlají odvolat, zjevně si ale dali dvě a dvě dohromady došli k závěru, že než aby baterie pro ně dost možná rizikově pronajímali a skončili u toho, že jejich baterky lidé používají bezplatně, raději celý model pronájmu zrušili. Ani tohle zjevně není cesta, jak problém mizerné využitelnosti a vysoké ceny existujících akumulátorů vyřešit. Chce to v principu jiný způsob ukládání elektrické energie, na ten se ale v případě elektrických aut marně čeká už hodně přes 100 let.

Renault Zoe bylo nejprve nutné a později možné koupit bez akumulátorů a ty si pouze pronajmout. Teď už to není možné vůbec, poslední kapkou pro Renault byl zjevně spor s neplatiči. Foto: Renault

Zdroj: AD

Petr Miler

