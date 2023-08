Už se ví víc o tom, jaká auta byla na obří lodi zapálené elektromobily. Odnesly to i Rollsy, stovky aut „přežily” před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Kustwacht Nederland, CC0 Public Domain

Je to jistě tragédie z lidského i automobilového pohledu, je to ale také věc, která nutně dál ohrozí politicky vynucovaný rozmach elektrických aut. Výčet jejích obětí je pestrý, ani 800 neshořelých aut ale nebude zachráněno.

Až čas ukáže, co všechno změní v automobilovém světě požár obří nákladní lodi Fremantle Highway, který podle dosavadních informací začal - anebo byl přinejmenším mocně živen - v části plavidla, kde bylo přepravováno necelých 500 elektrických aut z 3 784 vozů celkem. Zatímco loňský požár na lodi Felicity Ace, která nakonec šla ke dnu, bylo možné považovat za ojedinělý incident, teď už je jasné, že se může kdykoli opakovat. A bez dalších opatření bude taková přeprava elektrických aut neúnosná.

Platí to i přesto, že se loď mířící do Singapuru nakonec nepotopila a ohořelá dorazila do Eemshavenu. Nyní se tedy záchrana dostává do své další fáze, díky níž se dozvídáme více také o autech na její palubě, která mají být zčásti vyložena právě v Eemshavenu. Firma Shoei Kisen Kaisha, která loď vlastní, chce takto dostat ven alespoň nepoškozenou část nákladu.

Ta přes týden zuřící požár kupodivu existuje. Jako zázrakem byla část aut na palubě ušetřena, jde asi o 800 aut. „Provedli jsme inspekci z paluby pět. Ukázalo se, že paluby jedna až čtyři jsou celkem nepoškozené. Ale jak se dostanete nahoru, je to horší. Paluba osm je velmi vážně poškozená a částečně se zhroutila. To ukazuje, jak intenzivní požár to byl,” říká k věci Peter Berdowski, šéf konstrukční společnosti Royal Boskalis, která má likvidaci lodi na starosti.

Berdowski dále potvrzuje, že zkázu lodi způsobily elektromobily na palubě, o tom není žádných pochyb: „Je to jako plovoucí garáž, všechna auta jsou u sebe. Elektromobil nelze uhasit, pouze jej ponořit do vody nebo nechat dohořet,” řekl dále a upřesnil také, jaké vozy se nacházely na palubě. Že šlo o Mercedesy a rozličné vozy Volkswagen, už víme, stejně to, že se jednalo o BMW. Právě to má ale být největší obětí - vedle řady bavoráků shořela také nová Mini a dokonce i několik Rolls-Royců. Celkový počet aut BMW Group se má pohybovat v čtyřmístných cifrách, mnichovská automobilka má být událostí poškozena nejvíc.

Jak už jsme zmínili koncem pracovního týdne, škody jen na nákladu mají přesahovat 330 milionů dolarů, tedy asi 7,3 miliardy Kč. Zdánlivě mohou škodu snížit nepoškozená auta, ta ale podle všeho budou také zlikvidována - co neudělal přímo oheň, způsobil kouř a voda. Samotná nákladní loď má být po vyložení těchto vozů připravena na další přepravu, aby byla vyprázdněna a zdemolována na vhodnějším místě. Celková výše škody tak bude upřesněna až později, pro tuto chvíli ale platí jedna zajímavá věc - nizozemští hasiči jsou na místě stále připraveni na velký zásah. Už ví, že i uhašené elektromobily mohou kdykoli později zase vzplanout.

Asi 800 aut požár na lodi Fremantle Highway přežilo, stejně je ale podle všeho čeká likvidace. Další necelé 3 000 shořely, že tak intenzivní požár způsobilo necelých 500 převážených elektroaut, je mimo veškerou pochybnost. Foto: Kustwacht Nederland, CC0 Public Domain

Zdroje: Automobilwoche, Kustwacht Nederland

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.