Už tak sympatické malé Suzuki se dočkalo ještě sympatičtější verze pro dobrodruhy, je to takové Porsche 911 Dakar pro chudé před 11 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Suzuki

Těšit nadšence musí už tím, že je navzdory své velikosti pořád k mání s pohonem všech kol, mezi malými vozy je to unikum. Postavit na takových základech něco ještě zajímavějšího pak zjevně není problém.

Čtvrtá generace Suzuki Swift zůstává na rozdíl od většiny soupeřů věrná svým kořenům. Nejenže tedy japonskému hatchbacku nenaměříme ani čtyři metry na délku, ale zároveň u něj nelze očekávat ani významnější elektrifikaci, která by jej akorát zdražila a učinila hůř použitelným. Místo toho lze pořídit tříválcovou jedna-dvojku v čistě benzinové, mild-hybridní či plynové verzi. To vede k nízkým cenám, které startují na 367 900 Kč, za něž dostáváte verzi osazenou manuálem a pohonem předních kol. Mimo to je ale Swift k mání i s automatem CVT a na svou kategorii velmi překvapivě nadále také s pohonem 4x4.

Systém AllGrip nezaměstnává všechna čtyři kola nastálo, primárně veškerý výkon 1,2litrového motoru, tedy 83 koní, posílá dopředu. Jakmile však začne přední náprava prokluzovat, je skrze viskózní spojku posláno stádo koní také dozadu. Není to bůhvíjak sofistikovaný systém, ale funguje a v segmentu malých městských aut musíme být rádi i za něj. Nejsme sami, třeba u nás si jej za první tři letošní měsíce pořídilo 186 lidí, z nichž 68 sáhlo po čtyřkolce. To je velký úspěch.

Malé Suzuki ovšem boduje i ve zbytku Evropy, přičemž nizozemské zastoupení se momentálně rozhodlo jeho kvality ještě vyzdvihnout speciální verzí AllGrip FX, která je pro chudší něčím, čím je superdrahé Porsche 911 Dakar pro bohaté. Ta se vpředu dočkala světelné rampy společnosti Tralert, přičemž diody jsou zakomponovány do čelní masky. Víc pozornosti tak nejspíše bude směřovat ke střešnímu nosiči Thule, který dokáže pobrat i rezervní kolo. S ohledem na 265litrový zavazadelník Swiftu je jistě přínosný.

Venkovní proměnu završuje sada samolepek, černě nalakované lemy blatníků a gumová ochrana zadního nárazníku. Nizozemské zastoupení pak dále sáhlo po standardních černých litých kolech, které osadilo celoročními pneumatikami o rozměru 195/55 R16. Jejich profil je přitom trochu vyšší, než je běžně u Swiftu využíváno, což spolu se specifickým nastavením systému AllGrip zvedlo světlou výšku o 32 milimetrů. Vůz by tak měl obstát i jinde než jen na polních cestách.

Co se interiéru týče, změny jsou už menšího kalibru. Máme tu totiž pouze specifické čalounění, gumové koberečky a chladicí box firmy Dometic. Pod kapotou pak vše zůstalo ve standardu, zmiňovaná jedna-dvojka tak nadále produkuje 83 koní, které si na starost naštěstí bere manuál a nikoliv CVT. O ceně nepadla ani zmínka, ale nečekejme velkou drahotu, na tu si Swift ani v dnešní době nepotrpí.

Swift AllGrip FX je speciální verzí sympatického prcka Suzuki s pohonem 4x4 od nizozemského zastoupení značky. Nečiní Swift ještě sympatičtějším? Foto: Suzuki

Zdroj: Suzuki

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.