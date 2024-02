Už i Hyundai vytahuje zástrčku ze svých absurdních elektrických plánů, luxusním modelům vrací spalovací motory před 9 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Genesis

Zmýlená zas jednou neplatí a představy o čistě elektrické budoucnosti mizí v dáli. Samotné Hyundai takový osud nikdy neplánovalo, luxusním modelům Genesisu jej ale předurčilo. Méně než rok před jeho naplněním už couvá.

Z přehodnocování absurdních elektrických plánů automobilek se stala nová móda, a tak brzy možná neuplyne den, během nějž bychom se o něčem takovém nedoslechli. Nejnovějším pánem na holení je po řadě automobilek včetně zdánlivě nezdolného Mercedesu také Hyundai. Jen ne „osobně”, jak s odvoláním na své zdroje informuje magazín Korean Economic Daily.

Přímo Hyundai totiž nikdy neřeklo, že by chtělo vše vsadit jen na jednu kartu, pro svůj luxusní Genesis ale právě takový osud vybralo. Proč, to nemáme tušení, dražší značky asi v jednu chvíli začaly mít pocit, že jejich lépe situovaní zákazníci snesou vysoké ceny elektrických aut snáz, a právě proto nebudou mít s přechodem problém. Byla to pořád stejně hloupá úvaha.

Kdyby elektromobily nabízely plus minus to samé jako spalovací auta za víc peněz, asi by to šlo, automobilky ale dokola přehlíží technické limity použitelnosti těchto vozů. Buďme realisté - pokud pořád asi 60 procent kupců Mercedesů v Česku volí čtyř- a šestiválcové dieselové modely, třebaže by je ekonomicky nerozházelo ani pořízení benzinového V8, je zjevné, že použitelnost a ekonomická efektivita jejich volby zůstává u spousty klientů na předních místech. A najednou mají tohle všechno hodit za hlavu, vzít víc peněz a koupit si za ně vůz, se kterým ujedou pár set kilometrů s nejasnými výdaji za elektřinu a netuší, za kolik ho za pár let prodají? Neudělají to, je to utopie. A klienti Genesisu budou uvažovat v principu podobně.

Hyundai tak sice dříve oznámilo, že všechny nové Genesisy budou od roku 2025 čistě elektrické, to se ale nestane. I dnešní elektrická nabídka značky sestávající z modelů GV60, Electrified GV70 a Electrified G80 dostane vzpruhu v podobě hybridního pohonu opřeného primárně o spalovací motor. A téhož by se měly dočkat modely G70, GV70, G80, GV80 a GV80 Coupe.

Novinky, které přijdou na trh i po roce 2025, tak budou mít k čistě elektrickým zatraceně daleko, neboť vsadí hlavně na 2,5litrový benzinový motor spojený s elektromotorem. Takové řešení by mělo podle Korejců nabídnout zákazníkům vyšší provozní efektivitu bez závislosti na elektřině. O tu klienti zjevně moc nestojí - v roce 2023 značka prodala slušných 225 189 nových aut, elektrický pohon ale mělo jen 18 846 z nich. Oproti 18 759 elektromobilům prodaným v roce 2022 to představuje prakticky nulový nárůst a ztrátu podílu v rámci celkového prodejního mixu.

Mateřské Hyundai je na tom pak velmi podobně, neboť podíl elektromobilů na jeho celkových prodejích klesl mezi roky 2022 a 2023 z 5,7 na 5,3 procenta. Ale budoucnost je jasná, samozřejmě, dávno, všem, proč by nebyla...

Genesis GV70 je jedním z těch aut značky, která dnes lze koupit i s elektrickým pohonem, stíhá je ale nezájem. Ačkoli tedy Genesis už neměl za 10 měsíců přijít s jediným novým neelektrickým modelem, nakonec to tak nebude. Nabídne také hybridy, jeden z nich má dostat také právě GV70. Foto: Genesis

Zdroje: Korean Economic Daily, Hyundai/Genesis

