Už žádný „Vorsprung durch technik", Audi chce pro svá příští auta převzít techniku od Číňanů

/ Foto: Audi

Dokážete si představit názornější projev toho, že evropské automobilky dosud proslulé svými technickými inovacemi ztrácí pozici kvůli naprosto nesmyslné sázce na elektromobilitu? Pokud ano, máte bujnější fantazii než my.

„To je směšné, cha cha cha, tuze směšné, cha cha cha, odpusťte mi, cha cha cha, že se směju vám.“ Přesně tato pasáž ze hry Hospoda na mýtince, za kterou stojí Divadlo Járy Cimrmana, mi jako první přišla na mysl ve chvíli, kdy jsem zaznamenal nové informace týkající se dalších kroků Audi. Obvykle dobře informovaný německý magazín Automobilwoche totiž uvádí, že značka se čtyřmi kruhy ve znaku je v natolik zoufalé situaci, že zvažuje uzavření spolupráce s některou z čínských automobilek, od níž by odebírala platformu pro své příští elektrické vozy.

Ne, nemusíte se štípat do rukou, ani si mnout oči, skutečně nespíte a ani jste se neocitli na jiné planetě. Vašemu zmatení se ale divit nelze. Právě Audi je totiž automobilkou, která v posledních letech o ničem jiném než o elektromobilitě nemluví. Němci stále počítají s tím, že od roku 2026 nepředstaví žádný nový model se spalovacím pohonem. S těmi již existujícími pak pak nejpozději v roce 2033 chtěli seknout úplně. Nikoli proto, že by je někdo nutil, rozhodli se tak z vlastní vůle daleko za rámcem politických požadavků.

Středobodem veškeré elektrické expanze byly spřízněné projekty Artemis a Trinity, kdy za prvním stálo Audi a za druhým Volkswagen. Aktuálně se však zdá, že pokračuje pouze druhý zmíněný, a to navíc hlemýždím tempem. Nová generace elektrických aut by tak měla být hotova až někdy na sklonku této dekády. Jde nicméně o mainstreamová auta, nikoli o prémiová, což pro koncern a zejména značku dekorovanou čtyřmi propojenými kruhy představuje zásadní problém.

Audi sice má k dispozici platformu PPE, ta ale je určena pro menší modely, nikoli pro vrcholnou limuzínu A8. Její nová generace přitom měla dorazit okolo roku 2026, do toho však krach projektu Artemis hodil nemalé vidle. A právě proto měl koncernový šéf Oliver Blume již dát značce požehnání v rámci nalezení vhodného čínského partnera. V tomto ohledu se přitom jako ideální kandidát jeví automobilka FAW, se kterou Audi již spolupracuje.

Obě strany dokonce již v roce 2020 naznačily, že by v budoucnu spolupracovali na luxusních elektrických vozech. Loni pak tomuto plánu dala požehnání čínská vláda, načež se v provincii Jilin rozjela výstavba společné továrny. Pod FAW navíc spadá luxusní značka Hongqi, která hodlá taktéž naskočit do elektrického vlaku. Je tak možné, že Němci seženou potřebnou platformu právě u tohoto zdroje. A jakkoli to neznamená, že ta by byla nekonkurenceschopná, celý krok je s ohledem na dosavadní image Audi prostě bláznivý.

Zas a znovu tak lze jen připomenout zejména evropským výrobcům a politikům, do jaké pasti se chytají. Čína nemá pod palcem jen vzácné kovy, soustředí se zde i největší množství expertů. Mimo jiné proto, že místní vláda do elektromobility pěchuje více peněz než kdokoli jiný. Z čisté lásky to ale rozhodně nedělá. Místo toho jen vidí, kterak jí byla odbourána ta největší překážka v expanzi, a to ztráta v oblasti spalovacích jednotek. Že toho využívá, je pochopitelné. Že jí Evropa vychází vstříc, už ale pochopitelné není.

Příští generaci A8 do jisté míry předznamenával koncept Grandsphere z roku 2021. Dle nejnovějších informací však značka nemá pro produkční verzi vhodnou vlastní platformu, a proto se bude muset obrátit na Číňany. Není to potupné? Foto: Audi

Zdroj: Automobilwoche

